Enemmän ei ole aina parempi valaistuksessa – Oulussa valotaidepolku ja seminaari syventyvät pimeää kunnioittavaan suunnitteluun

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä on tehty jo yli viidentoista vuoden ajan pimeän ajan valaistusympäristöjen tutkimusta. Tavoitteena on tutkia ja kehittää malleja pimeän ja hämärän arvot tunnistavaan valaistussuunnitteluun. Tällä tarkoitetaan, että pimeä ja hämärä, jotka tähän asti ovat yleensä jääneet suunnittelun ulkopuolelle, voitaisiin tuoda tietoisesti hallituksi osaksi kaupunkivalaistuksen kokonaisuutta.

”Enemmän valoa ei tarkoita aina parempia valaistusolosuhteita. Laadukkaassa kaupunkivalaistuksessa myös matalampia valaistusvoimakkuustasoja voidaan käyttää turvallisesti ja samalla edistää viihtyisyyttä, ihmisen ja luonnon hyvinvointia sekä energiatehokkuutta”, kertoo kestävän arkkitehtuurin apulaisprofessori Henrika Pihlajaniemi, joka johtaa tutkimushankkeita.

Tällä hetkellä käynnissä on kaksi eri tutkimushanketta: Kestävän pimeän kumppanuudet sekä Art of Darkness as cultural heritage of urban landscape, joissa toimitaan sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kestävän pimeän kumppanuudet on alueellinen hanke, jossa tutkijat toimivat yhteistyössä Oulun, Nivalan ja Kuusamon kaupunkien sekä Iin kunnan ja valaistusalan yritysten kanssa. Tavoitteena on luoda keinoja suunnitella erilaisiin kaupunki- ja kuntakeskusympäristöihin hyviä ja turvallisia pimeyden ja hämärän kokemuksia. Tärkeää on myös lisätä kaupunki- ja kuntaorganisaatioiden tietoisuutta ja osaamista hämärän ja pimeän arvot tunnistavan kaupunkivalaistuksen suunnittelusta, tilaamisesta ja toteutuksesta. Seminaarissa 25.2. Oulun pääkirjastolla kuullaan hankkeessa kehitetyistä menetelmistä yhteissuunnitteluun ja paikan huomioivaan valaistustasojen arvioimiseen sekä kuntien kokemuksia hankkeen annista käytännön suunnittelutyöhön. Katso ohjelma.

Oulun Pikisaareen luodaan pimeän ajan kokemuksiin keskittyvä, hienovarainen Valo, jää -valotaidepolku 20.2.–15.3.2026 Vanhan villatehtaan ja Korkeasaaren sillan välille: Valoteokset ovat nähtävissä helmikuussa klo 18–23 ja maaliskuussa klo 18.30–23.

”Tavoitteena on tarjota asukkaille ja vierailijoille turvallinen ja houkutteleva mahdollisuus nauttia Pikisaaren ja joen suistoalueen luonnonpimeydestä, teollisesta historiasta merinäkymin Oulun nykyiselle tehdasalueelle, sekä valotaiteesta, joka heijastaa saaren menneisyyttä, kulttuurihistoriaa ja nykypäivää”, Pihlajaniemi kertoo. Lue lisää.

Valotaidepolku on osa Oulun yliopiston koordinoimaa kansainvälistä Art of Darkness as cultural heritage of urban landscape -tutkimushanketta. Keskiössä on kulttuuriperintökohteiden pimeän ajan kokemusten kehittäminen kohteiden ainutlaatuisuus sekä pimeyden kulttuuriset, esteettiset ja ekologiset arvot huomioiden. Hankkeen aikana luodaan yhteissuunnitteluprosessien pohjalta taiteellisia valaistuskokeiluja viidessä eurooppalaisessa kulttuuriperintökohteessa Tanskassa, Virossa, Suomessa, Ranskassa ja Italiassa. Suomen kokeilun toteuttavat yhteistyössä Oulun yliopisto, Oulun kaupunki ja Suomen valotaiteen seura FLASH.

Pikisaaren Art of Darkness-polkukonseptia on rakennettu jo lähes vuoden ajan jatkuneella osallistavalla prosessilla, johon on sisältynyt paikan ja kontekstin huolellinen kartoitus, useita osallistavia työpajoja, valaistustasojen mittauksia, kaupunkilaisille suunnattuja karttakyselyjä, joihin voi edelleen osallistua, sekä asiantuntijayhteistyötä. Art of Darkness -valotaidepolku valmistuu osaksi Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia. Polkukonseptissa yhdistyy pienimuotoinen, kulkijoita johdatteleva valaistus ja alusta väliaikaisia valoteoksia varten.

Ensimmäisen näyttelyn Valo, jää -valoteokset on luotu osana Art of Darkness-hankkeen ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön järjestämää Paikkasidonnainen valoilmaisu -täydennyskoulutusta. Seuraava näyttely polulla toteutetaan marraskuussa 2026 yhteistyössä Suomen valotaiteen seura FLASH ry:n kanssa.