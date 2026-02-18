Mediakutsu: Tampereen Oopperan 80-vuotisjuhlavuoden julkistustilaisuus ja seminaari
20.2.2026 10:35:00 EET | Tampere-talo Oy | Tiedote
Tampereen Ooppera viettää 80. juhlavuottaan. Merkkivuoden pääteos on Don Carlos, joka saa ensi-iltansa Tampere-talossa keskiviikkona 4. maaliskuuta 2026. Tampere-talossa tapahtuu monenlaista ensi-iltapäivänä, ja haluammekin nyt kutsua sinut, arvoisa median edustaja, mukaan juhlintaan.
Ke 4.3.2026 klo 10–12
Tampereen Oopperan juhlavuoden julkistustilaisuus
Iso sali, Tampere-talo
Päivä alkaa klo 10 Tampere-talon Isossa salissa Don Carlosin lavasteissa, jossa kuulemme lisää juhlavuoden ohjelmistouutuuksista sekä ensi vuoden suurtuotannosta.
Mukana on tuttuja kulttuurikasvoja, yllätyksiä sekä korkeatasoista livemusiikkia. Tilaisuuden kesto on n. 1 tunti. Tilaisuudessa voi ottaa valokuvia.
Tilaisuuden jälkeen haluamme tarjota sinulle maistuvan lounaan Tampere-talon ravintolassa.
Ilmoittaudu mukaan sunnuntaihin 1. maaliskuuta mennessä. Kerro meille mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumisesi yhteydessä.
Ilmoittaudu julkistustilaisuuteen
***
Ke 4.3.2026 klo 16.30–18
Katkeamatonta voimaa – Tampereen Oopperan 80-vuotisjuhlaseminaari
Maestro, Tampere-talo
Tampereen Ooppera on vuonna 1946 perustettu katkeamaton oopperatraditio. Juhlavuoden teema on ”80 vuotta katkeamatonta voimaa”.
Juhlavuoden kunniaksi Tampereen Ooppera järjestää juhlaseminaarin Don Carlos -oopperan ensi-iltapäivänä klo 16.30 Maestro-salissa Tampere-talon 3. kerroksessa.
Mukana on mielenkiintoisia kulttuurialan vaikuttajia Suomesta ja maailmalta. Huomioithan, että tapahtuma on osittain englanninkielinen. Tilaisuudessa voi ottaa valokuvia.
Juhlaseminaarin ohjelma
AVAUSSANAT: Juha Rintamäki, ylijohtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
KEYNOTE: Kaisa Rönkkö, dekaani, Sibelius-Akatemia
PANEELIKESKUSTELU (englanniksi): Why to Invest in Opera
John Allison, päätoimittaja, Opera Magazine (UK)
Aivar Mae, pääjohtaja, Vanemuine-teatteri (EE)
Moderaattori: Paulina Ahokas, toimitusjohtaja, Tampere-talo-konserni ja Tampereen Ooppera
PANEELIKESKUSTELU (suomeksi): Oopperan tulevaisuus Suomessa
Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Emilie Gardberg, pääjohtaja, Taide- ja kulttuurivirasto
Jaakko Ryhänen, oopperalaulaja
Moderaattori: Suvi Leinonen, taiteellinen johtaja, Tampere-talo ja Tampereen Ooppera
Tilaisuuden kesto on n. 1 tunti 30 minuuttia. Ilmoittauduthan ennakkoon varmistaaksesi paikkasi. Paikkoja on rajoitetusti.
***
Median ilmoittautumiset: Don Carlos
Haluatko arvioida Don Carlos -oopperan? Ole yhteydessä Tampere-talon viestintäasiantuntijaan. Ilmoita viestissä, mille medialle työskentelet ja mihin esitykseen olisit tulossa. Oopperan esityspäivät ovat:
Ke 4.3.2026 klo 18.30 (ensi-ilta)
Pe 6.3.2026 klo 18.30
Su 8.3.2026 klo 15
Ti 10.3.2026 klo 17
To 12.3.2026 klo 18.30
La 14.3.2026 klo 15
Elsa VähänenViestintäasiantuntijaTampere-talo OyPuh:+358 40 551 2739elsa.vahanen@tampere-talo.fi
