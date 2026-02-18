Tampere-talo Oy

Mediakutsu: Tampereen Oopperan 80-vuotisjuhlavuoden julkistustilaisuus ja seminaari

20.2.2026 10:35:00 EET | Tampere-talo Oy | Tiedote

Jaa

Tampereen Ooppera viettää 80. juhlavuottaan. Merkkivuoden pääteos on Don Carlos, joka saa ensi-iltansa Tampere-talossa keskiviikkona 4. maaliskuuta 2026. Tampere-talossa tapahtuu monenlaista ensi-iltapäivänä, ja haluammekin nyt kutsua sinut, arvoisa median edustaja, mukaan juhlintaan.

Ke 4.3.2026 klo 10–12
Tampereen Oopperan juhlavuoden julkistustilaisuus
Iso sali, Tampere-talo

Päivä alkaa klo 10 Tampere-talon Isossa salissa Don Carlosin lavasteissa, jossa kuulemme lisää juhlavuoden ohjelmistouutuuksista sekä ensi vuoden suurtuotannosta.

Mukana on tuttuja kulttuurikasvoja, yllätyksiä sekä korkeatasoista livemusiikkia. Tilaisuuden kesto on n. 1 tunti. Tilaisuudessa voi ottaa valokuvia.

Tilaisuuden jälkeen haluamme tarjota sinulle maistuvan lounaan Tampere-talon ravintolassa.

Ilmoittaudu mukaan sunnuntaihin 1. maaliskuuta mennessä. Kerro meille mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumisesi yhteydessä.

Ilmoittaudu julkistustilaisuuteen

***

Ke 4.3.2026 klo 16.30–18
Katkeamatonta voimaa – Tampereen Oopperan 80-vuotisjuhlaseminaari
Maestro, Tampere-talo

Tampereen Ooppera on vuonna 1946 perustettu katkeamaton oopperatraditio. Juhlavuoden teema on ”80 vuotta katkeamatonta voimaa”.

Juhlavuoden kunniaksi Tampereen Ooppera järjestää juhlaseminaarin Don Carlos -oopperan ensi-iltapäivänä klo 16.30 Maestro-salissa Tampere-talon 3. kerroksessa.

Mukana on mielenkiintoisia kulttuurialan vaikuttajia Suomesta ja maailmalta. Huomioithan, että tapahtuma on osittain englanninkielinen. Tilaisuudessa voi ottaa valokuvia.

Juhlaseminaarin ohjelma

AVAUSSANAT: Juha Rintamäki, ylijohtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

KEYNOTE: Kaisa Rönkkö, dekaani, Sibelius-Akatemia

PANEELIKESKUSTELU (englanniksi): Why to Invest in Opera
John Allison, päätoimittaja, Opera Magazine (UK)
Aivar Mae, pääjohtaja, Vanemuine-teatteri (EE)
Moderaattori: Paulina Ahokas, toimitusjohtaja, Tampere-talo-konserni ja Tampereen Ooppera

PANEELIKESKUSTELU (suomeksi): Oopperan tulevaisuus Suomessa
Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Emilie Gardberg, pääjohtaja, Taide- ja kulttuurivirasto
Jaakko Ryhänen, oopperalaulaja
Moderaattori: Suvi Leinonen, taiteellinen johtaja, Tampere-talo ja Tampereen Ooppera

Tilaisuuden kesto on n. 1 tunti 30 minuuttia. Ilmoittauduthan ennakkoon varmistaaksesi paikkasi. Paikkoja on rajoitetusti.

Ilmoittaudu juhlaseminaariin

***

Median ilmoittautumiset: Don Carlos

Haluatko arvioida Don Carlos -oopperan? Ole yhteydessä Tampere-talon viestintäasiantuntijaan. Ilmoita viestissä, mille medialle työskentelet ja mihin esitykseen olisit tulossa. Oopperan esityspäivät ovat:

Ke 4.3.2026 klo 18.30 (ensi-ilta)
Pe 6.3.2026 klo 18.30
Su 8.3.2026 klo 15
Ti 10.3.2026 klo 17
To 12.3.2026 klo 18.30
La 14.3.2026 klo 15

Tutustu Tampereen Oopperaan

Avainsanat

tampereen oopperatampere-talo

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tampereen Ooppera. Kuva: Katja Ritvanen
Tampereen Ooppera. Kuva: Katja Ritvanen
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.

Tampere-talo Oy jakaantui vuoden 2024 alusta kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.

Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.

Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kalervo Kummola.

Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tampere-talo Oy

Komiat keräsi eniten Iskelmä Gaala -ehdokkuuksia2.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote

Yli 20 000 ihmistä antoi äänensä Iskelmän vuosiäänestyksessä. Äänestyksen perusteella palkitaan vuoden parhaat esiintyjät, kappaleet ja albumit Iskelmä Gaalassa Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20. helmikuuta. Gaalassa esiintyvä Komiat-yhtye on ehdolla viidessä kategoriassa. Seuraavaksi eniten ehdokkuuksia saivat JVG, Bess, Haloo Helsinki! ja Portion Boys. Median akkreditointi tapahtumaan on avoinna.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye