Ikä Iloiten -hanke jalkautui miesten pariin Janakkalassa – kohtaamisista arvokasta tietoa palvelujen kehittämiseen
20.2.2026 10:55:25 EET | Oma Häme | Artikkeli
Hanke pyrkii tavoittamaan palvelujen ulkopuolella olevia iäkkäitä ihmisiä siellä, missä he ovat. THL pitää lähestymistapaa raikkaana ja merkityksellisenä.
Janakkalan Ahilammen kodalle saapui kirpeänä tammikuun pakkaspäivänä viitisentoista iäkästä miestä - suurin osa toisilleen ennestään tuttuja paikallisten huoltoaseman ja kahvilan pöydistä. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Ikä Iloiten –hanke oli kutsunut yhteiseen iltapäivään tärkeän kohderyhmänsä: ikääntyvät miehet, jotka voivat helposti jäädä palvelujen ulkopuolelle.
Päivän tavoitteena oli tuoda miehet ja yhteistyökumppanit yhteen. Oma Hämeen lisäksi paikalla oli edustajia Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, SPR:n paikallisosastolta ja Kyläturva-hankkeesta HAMK:sta Kirsi Hipp.
Yhteisöllisyyttä ja tukiverkkoja kahvipöydistä
Makkaranpaiston lomassa käytiin keskustelua ikääntymisestä ja siihen liittyvistä tarpeista. Turvallisuus ja yksinäisyys nousivat esiin suurina huolenaiheina. Vaikka kodalle kokoontuneet miehet eivät ole juurikaan järjestettyihin verkostoihin ja tapahtumiin osallistuneet, he ovat muodostaneet omat verkostonsa kahvipöytiin huoltoasemille ja kahviloihin. Niihin kokoonnutaan säännöllisesti.
– Joka päivä sinne on lähdettävä, potkaistava itsensä ulos, muuten jää kotiin. Saatamme kokoontua helposti jopa kolme tuntia ja keskustella päivän polttavista asioista. Se lisää myös turvallisuutta: on hyvä, että on porukka, joka katsoo perään ja josta voi aina kysyä apua. Huomaamme aina, jos joku puuttuu porukasta, miehet kuvailevat yksissä tuumin.
He kokevat, että omaehtoinen kokoontuminen on tuonut paljon yhteisöllisyyttä ja turvaverkkoa työelämän jälkeen - harvalla on ollut vakiintuneita porukoita töissä käydessä. Mukaan otetaan – tai jopa houkutellaan – uusia ihmisiä avoimin mielin. Porukoiden ikähaitari on yli 20 vuotta: nuorimmat ovat juuri eläkkeelle jääneet ja vanhimmat jo lähes 90-vuotiaita.
– Kaikki mahtuu mukaan, harjoittelujaksolle voi tulla nuorempiakin. Paikalla ei varsinaisesti ole merkitystä. Eiköhän näitä kokoontumisia ole joka pitäjällä. Naisilla on omat harrastusryhmänsä, meillä nämä, naurahtaa yksi miehistä, Kari Koskela.
Aidosti kohtaavaa kuuntelua
Vuonna 2025 alkaneen Ikä Iloiten -hankkeen tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden aktiivisuutta ja toimintakykyä sekä tavoittaa erityisesti ne, jotka jäävät palvelujen ulkopuolelle. Hankkeessa keskitytään erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön.
Hanketyöntekijät Christa Ahonen ja Anuliisa Salovaara ovat syksyn aikana tutustuneet Janakkalassa omaehtoisesti kokoontuviin porukoihin. Toisin kuin perinteisesti, ihmisiä ei ole kutsuttu järjestettyihin tapahtumiin, vaan tietoa ja tukea on viety sinne, missä kohderyhmä jo on.
– Olemme keskustelleet miesten kanssa siitä, mitkä asiat ovat heille tärkeitä ja millaista tarvetta heillä on palveluille. Olemme halunneet tarjota aidosti kohtaavaa kuuntelua. Jos haluaa huomioida jotain ryhmää, heitä täytyy kuunnella. Nämä miehet ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Olemme halunneet nostaa heidän arvoaan. Se vaatii myös tekijöiltä ammattiroolin riisumista, Ahonen ja Salovaara kertovat.
Tiiviit miesporukat ovat ottaneet hanketyöntekijät uteliaisuudella vastaan – vaikka alkuun jalkautuminen pieneen kuntaan herättikin ihmetystä.
– Onhan se ollut sellainen piristysruiske, että tänne tullaan. Eikä väkisin ole tuppauduttu mukaan, vaan kysytty kohteliaasti, miehet tuumaavat.
Hankkeessa toivotaan, että jalkautumisen malli voisi laajentua myös muille alueille ja kuntiin.
Lähestymistapa herättää kiinnostusta myös valtakunnallisesti
Makkaranpaistotapahtumassa mukana ollut THL:n kehittämispäällikkö Mari Luonsinen pitää hankkeen lähestymistapaa raikkaana. Hän näkee tärkeänä, että palveluiden kohderyhmät tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi koko kehittämisen ajan – ei vain suunnitteluvaiheessa, vaan myös toteutuksessa ja arvioinnissa.
– Tässä lähestymistavassa on jotain hyvin luontevaa ja samalla raikasta. Sen sijaan, että perustettaisiin uusia ryhmiä tai odotettaisiin ihmisten ottavan itse yhteyttä, mennään sinne, missä ihmiset jo valmiiksi kokoontuvat ja viettävät aikaa. Miesten kokemukset ja näkemykset tarjoavat arvokasta tietoa hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen suuntaamiseen. Näitä oivalluksia voisi hyödyntää esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintojen suunnittelussa ja vahvistamisessa.
Luonsinen näkee, että sote-alalla kannattaisi muutenkin rohkeasti kokeilla erilaisia tapoja tavoittaa ihmisiä – erityisesti niitä iäkkäitä, joita voi muuten olla vaikea tavoittaa ja joilla saattaa olla riski toimintakyvyn heikkenemiseen.
– Jos voimme mennä heidän luokseen ja rakentaa luottamusta siellä, missä he jo ovat, se voi olla merkittävä askel kohti oikea-aikaisempaa tukea.
Ikä Iloiten – selvästi eteenpäin -hanke (2025–2027)
-
STM:n rahoittama terveyden edistämisen hanke
-
Mukana kuusi kuntaa ja useita järjestöjä
-
Kohderyhmänä yli 65-vuotiaat
-
Painopiste: ehkäisevä päihdetyö, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
-
Tavoitteena pysyvä varhaisen puuttumisen toimintamalli kuntien käyttöön
Yhteyshenkilöt
Christa AhonenProjektiasiantuntija, Ikä iloiten –hankePuh:0505691817christa.ahonen@omahame.fi
Mari LuonsinenKehittämispäällikköPalvelut-yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL)Puh:029 5247945mari.luonsinen@thl.fi
