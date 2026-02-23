Suomen puolustus- ja turvallisuusalan verkostossa oululaisella teknologiaosaamisella merkittävä rooli

Oululle DEFINE on tärkeä, koska se nostaa kaupungin 6G- ja radioteknologian osaamisen osaksi valtakunnallista puolustusteknologian kehitystä. Oulun rooli vahvistaa Suomen asemaa langattoman viestinnän huippumaana. Laajentuminen vahvistaa suomalaisen puolustusalan innovaatioita ja mahdollistaa uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan syntymisen. Verkosto tukee myös kansainvälisiä yhteyksiä, erityisesti NATO-yhteistyötä, jossa Oulun yliopiston 6G-testikeskuksella on keskeinen rooli.

Suomelle DEFINE merkitsee uutta kasvualustaa puolustus- ja turvallisuusalalle, jonka merkitys kasvaa nopeasti globaalin turvallisuustilanteen vuoksi. Hanke tuo mahdollisuuksia investointeihin, vientiin ja työpaikkoihin eri puolille Suomea. Verkosto siten osaltaan vahvistaa kriittisten teknologioiden kehitystä ja talouskasvua. Kokonaisuutena DEFINE rakentaa Suomelle uudenlaista, kansainvälisesti merkittävää puolustusinnovaatioiden ekosysteemiä.

Jokaisella verkostossa nyt olevalla kaupungilla ja organisaatiolla on omat vahvuusalueensa. Oulun on määrä vahvistaa radioteknologian ja 6G-kehitystä. Konkreettisesti asiaa DEFINE-verkostossa edistävät Oulun yliopiston johtama NATO DIANA -verkoston 6G-testikeskus. Oulun kaupunki kehittää yhdessä ekosysteemin kanssa voimallisesti puolustus- ja turvallisuusalaa myös muiden hankkeiden, klusterikehityksen sekä niin kansallisen kuin kansainvälisenkin hallinnon tason yhteistyö näkökulmista. Päätavoitteena on kytkeä oululaiset korkean teknologian yritykset puolustussektorin markkinaan ja lisäämään loppukäyttäjien puolustuksellista suorituskykyä innovaatiovoimallaan.

”6G-testikeskuksemme ja DEFINE-verkosto rakentavat sillan huippututkimuksen ja puolustusalan todellisten tarpeiden välille. Tavoitteemme on, että Oulussa kehitetyt ratkaisut palvelevat sekä Suomen että liittolaistemme turvallisuutta ja synnyttävät samalla uutta liiketoimintaa ja kansainvälistä kasvua. Operoimme omaa 5G- ja 6G-testiverkkoa, joka mahdollistaa partneriverkoston kautta haastavat ja realistiset kenttätestaus- ja demonstraatioympäristöt tulevaisuuden tietoliikenneteknologioille”, sanoo tutkimusjohtaja Hannu Nikurautio Oulun yliopistosta.





Oulun yliopiston 6G-testikeskus (6G Test Centre) on osa Naton DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) -ohjelman testikeskusverkostoa. DIANA-ohjelman tavoitteena on tunnistaa puolustusalan tulevia haasteita ja kehittää niihin innovatiivisia teknologiaratkaisuja yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. 6G-testikeskuksessa asiakkailla on pääsy maailmanluokan mittakaavassa harvinaisiin radiotaajuuksien mittauslaitteisiin. Testikeskus operoi omaa 5G- ja 6G-testiverkkoa, joka mahdollistaa monipuoliset ja realistiset kokeilu- ja demonstraatioympäristöt tulevaisuuden tietoliikenneteknologioille.

”Oulun seudun profiili on kansallisesti uniikki ja kansainvälisestikin hyvin poikkeuksellinen ja nyt se korkean teknologian osaamisemme on tunnistettu ja löydetty kaksoiskäyttöteknologian näkökulmasta hienosti. Olemme kehittäneet hyvän vuoropuhelun integraattoreiden ja prime-yritysten kesken ja nyt edistämme tuotteistetun demopolun rakentamista yhteistyössä. Lopulta lopputulos, kasvava liikevaihto, määrittää työmme vaikuttavuuden”, kertoo BusinessOulun ICT- ja puolustusalan asiakkuuspäällikkö Jussi Leponiemi.

Riihimäen kaupunki on verkoston valtakunnallistumisen päätoteuttaja. He koordinoivat myös verkoston kansainvälistä toimintaa ja yhteistyötä NATOn kanssa.

“Rakennamme Suomen kattavan yhteistyön myötä Definestä Suomesta ainutlaatuisen toimijan, joka vastaa Puolustusvoimien, NATOn ja EU:n tarpeisiin,” kommentoi Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho.

”Riihimäellä kehitetään dataan ja tekoälyyn keskittynyttä testaus- ja validointiympäristöä kasvuyrityksille, mille Oulun osaaminen tuo tärkeän lisän ja yhteistyötä on jo tehtykin” sanoo DEFINE verkostoa vetävä Riihimäen kaupungin teknologia- ja innovaatiojohtaja Teemu Seppälä.