Suomen puolustus- ja turvallisuusalan verkostossa oululaisella teknologiaosaamisella merkittävä rooli
23.2.2026 07:07:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
DEFINE on Riihimäen kaupungin kehittämä puolustus- ja turvallisuusalan verkosto ja toimintamalli, joka kokoaa yhteen alan osaajat, yritykset ja testausympäristöt Suomessa. Nyt verkosto on laajentunut valtakunnalliseksi viiteen kaupunkiin ja kahteen ammattikorkeakouluun Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran rahoituksen avulla. Myös Oulu on mukana.
Oululle DEFINE on tärkeä, koska se nostaa kaupungin 6G- ja radioteknologian osaamisen osaksi valtakunnallista puolustusteknologian kehitystä. Oulun rooli vahvistaa Suomen asemaa langattoman viestinnän huippumaana. Laajentuminen vahvistaa suomalaisen puolustusalan innovaatioita ja mahdollistaa uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan syntymisen. Verkosto tukee myös kansainvälisiä yhteyksiä, erityisesti NATO-yhteistyötä, jossa Oulun yliopiston 6G-testikeskuksella on keskeinen rooli.
Suomelle DEFINE merkitsee uutta kasvualustaa puolustus- ja turvallisuusalalle, jonka merkitys kasvaa nopeasti globaalin turvallisuustilanteen vuoksi. Hanke tuo mahdollisuuksia investointeihin, vientiin ja työpaikkoihin eri puolille Suomea. Verkosto siten osaltaan vahvistaa kriittisten teknologioiden kehitystä ja talouskasvua. Kokonaisuutena DEFINE rakentaa Suomelle uudenlaista, kansainvälisesti merkittävää puolustusinnovaatioiden ekosysteemiä.
Jokaisella verkostossa nyt olevalla kaupungilla ja organisaatiolla on omat vahvuusalueensa. Oulun on määrä vahvistaa radioteknologian ja 6G-kehitystä. Konkreettisesti asiaa DEFINE-verkostossa edistävät Oulun yliopiston johtama NATO DIANA -verkoston 6G-testikeskus. Oulun kaupunki kehittää yhdessä ekosysteemin kanssa voimallisesti puolustus- ja turvallisuusalaa myös muiden hankkeiden, klusterikehityksen sekä niin kansallisen kuin kansainvälisenkin hallinnon tason yhteistyö näkökulmista. Päätavoitteena on kytkeä oululaiset korkean teknologian yritykset puolustussektorin markkinaan ja lisäämään loppukäyttäjien puolustuksellista suorituskykyä innovaatiovoimallaan.
”6G-testikeskuksemme ja DEFINE-verkosto rakentavat sillan huippututkimuksen ja puolustusalan todellisten tarpeiden välille. Tavoitteemme on, että Oulussa kehitetyt ratkaisut palvelevat sekä Suomen että liittolaistemme turvallisuutta ja synnyttävät samalla uutta liiketoimintaa ja kansainvälistä kasvua. Operoimme omaa 5G- ja 6G-testiverkkoa, joka mahdollistaa partneriverkoston kautta haastavat ja realistiset kenttätestaus- ja demonstraatioympäristöt tulevaisuuden tietoliikenneteknologioille”, sanoo tutkimusjohtaja Hannu Nikurautio Oulun yliopistosta.
Oulun yliopiston 6G-testikeskus (6G Test Centre) on osa Naton DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) -ohjelman testikeskusverkostoa. DIANA-ohjelman tavoitteena on tunnistaa puolustusalan tulevia haasteita ja kehittää niihin innovatiivisia teknologiaratkaisuja yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. 6G-testikeskuksessa asiakkailla on pääsy maailmanluokan mittakaavassa harvinaisiin radiotaajuuksien mittauslaitteisiin. Testikeskus operoi omaa 5G- ja 6G-testiverkkoa, joka mahdollistaa monipuoliset ja realistiset kokeilu- ja demonstraatioympäristöt tulevaisuuden tietoliikenneteknologioille.
”Oulun seudun profiili on kansallisesti uniikki ja kansainvälisestikin hyvin poikkeuksellinen ja nyt se korkean teknologian osaamisemme on tunnistettu ja löydetty kaksoiskäyttöteknologian näkökulmasta hienosti. Olemme kehittäneet hyvän vuoropuhelun integraattoreiden ja prime-yritysten kesken ja nyt edistämme tuotteistetun demopolun rakentamista yhteistyössä. Lopulta lopputulos, kasvava liikevaihto, määrittää työmme vaikuttavuuden”, kertoo BusinessOulun ICT- ja puolustusalan asiakkuuspäällikkö Jussi Leponiemi.
Riihimäen kaupunki on verkoston valtakunnallistumisen päätoteuttaja. He koordinoivat myös verkoston kansainvälistä toimintaa ja yhteistyötä NATOn kanssa.
“Rakennamme Suomen kattavan yhteistyön myötä Definestä Suomesta ainutlaatuisen toimijan, joka vastaa Puolustusvoimien, NATOn ja EU:n tarpeisiin,” kommentoi Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho.
”Riihimäellä kehitetään dataan ja tekoälyyn keskittynyttä testaus- ja validointiympäristöä kasvuyrityksille, mille Oulun osaaminen tuo tärkeän lisän ja yhteistyötä on jo tehtykin” sanoo DEFINE verkostoa vetävä Riihimäen kaupungin teknologia- ja innovaatiojohtaja Teemu Seppälä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville WittenbergViestintäasiantuntija
Tiedeviestintä: tekniikan alat, tieto- ja sähkötekniikka, 6G Flagship, 6G-testikeskus (NATO DIANA)
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Kaupungeissa hulevesitulvat yleistyvät – kuilua ohjeiden ja kaavoituksen välillä23.2.2026 06:07:00 EET | Tiedote
Kaupunkitulvien riski kasvaa, kun ilmaston ääri-ilmiöt lisääntyvät ja yhä tiiviimpi rakentaminen vähentää viheralueita ja vettä läpäisemättömiä pintoja.
Psykoosilääkkeiden off label -käyttö yleistä ikääntyneillä23.2.2026 04:45:00 EET | Tiedote
Psykoosilääkkeiden käyttö muuhun kuin virallisesti hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen on yleistä ikääntyneiden keskuudessa. Asia käy ilmi Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen laajasta rekisteritutkimuksesta, jossa tarkasteltiin psykoosilääkkeiden niin sanottua off label -käyttöä kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä. Off label -käytössä lääkäri määrää lääkkeen muuhun kuin sen virallisesti hyväksyttyyn käyttöaiheeseen.
Enemmän ei ole aina parempi valaistuksessa – Oulussa valotaidepolku ja seminaari syventyvät pimeää kunnioittavaan suunnitteluun20.2.2026 10:38:00 EET | Tiedote
Oulun yliopiston tutkimushankkeiden tavoitteina on hillitä ylivalaisun haittoja ja nostaa pimeyden ja hämärän arvostus osaksi kaupunkien valaistussuunnittelua. Yleisö voi tutustua Oulun Pikisaaren rantapolulle toteutettavaan valotaidepolkuun ”Valo, jää” 20.2.–15.3. ja tutkimustuloksia esitellään 25.2. Pimeän arvot huomioiva kaupunkivalaistus -seminaarissa Oulun pääkirjastolla.
Imettävän äidin rinnat saattavat suojata vastasyntynyttä kylmältä – tutkijoilta uusi näkökulma ihmisen evoluutioon19.2.2026 12:57:00 EET | Tiedote
Ihminen poikkeaa muista kädellisistä ulkonevien ja suhteellisen suurikokoisten rintojensa vuoksi, eikä niiden kehitystä ole pystytty toistaiseksi pitävästi selittämään. Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan rintojen korkea pintalämpötila saattaa auttaa vastasyntynyttä säilyttämään ruumiinlämpönsä.
Oulun yliopiston virtuaalinen kivimuseo avautuu – yli 1000 digitaalisen näytteen kokoelma kaikkien saataville19.2.2026 06:57:00 EET | Tiedote
Oulun yliopisto avaa virtuaalisen kivimuseon, joka tarjoaa uudenlaisen, helposti saavutettavan tavan tutustua geologiaan ja mineralogiaan. Virtuaalimuseon perustana ovat kaivannaisalan (Oulu Mining School) opettajan ja Materianalyysikeskuksen käyttöinsinöörin Tapio Soukan tuottamat korkealaatuiset 3D‑mallit kivi- ja mineraalinäytteistä, joista suurin osa on peräisin Oulun yliopiston kivimuseon kokoelmasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme