Varhan aluehallituksen 20.2.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja
20.2.2026 12:10:06 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Niina AlhoAluehallituksen puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 966 569niina.alho@varha.fi
Liitteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Varha gör faktureringen tydligare utifrån de observationer som fåtts – Indrivning hos dödsbon fortsätter20.2.2026 12:45:26 EET | Pressmeddelande
Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har av riksdagens biträdande justitieombudsman mottagit ett inspektionsprotokoll som gäller fakturering och indrivning. Varha förhåller sig till observationerna i protokollet med allvar. Varha har redan inlett flera åtgärder, med vilka man förbättrar kundernas tillgång till information och smidigheten i uträttandet av ärenden.
Varha selkeyttää laskutusta saatujen huomioiden pohjalta – Kuolinpesien perintä jatkuu20.2.2026 12:45:26 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on vastaanottanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tarkastuspöytäkirjan, joka koskee laskutusta ja perintää. Varha suhtautuu sen havaintoihin vakavasti. Varha on jo käynnistänyt useita toimenpiteitä, joilla parannetaan asiakkaiden tiedonsaantia ja asioinnin sujuvuutta.
Social- och hälsocentralen i Åbo centrum får lokaler på Humlegårdsgatan20.2.2026 12:00:03 EET | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 20.2 enhälligt att Varha köper fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Humalistonkatu 9-11. Köpesumman är cirka 20 miljoner euro. Tanken är att en social- och hälsocentral med omfattande service i Åbo centrum förläggs till lokalerna. Lokalerna har planerats och lämpar sig uttryckligen för social- och hälsotjänster. Varha totalrenoverar och gör de ändringar som ännu behövs. Beslutet är villkorligt och träder i kraft om välfärdsområdesfullmäktige vid sitt sammanträde 25.2 godkänner en ändring i budgeten för 2026.
Turun keskustan sote-keskukselle tulossa tilat Humalistonkadulta20.2.2026 12:00:03 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan 20.2. yksimielisesti, että Varha ostaa Kiinteistö Oy Humalistokatu 9-11:n. Kauppahinta on noin 20 miljoonaa euroa. Tiloihin olisi siirtymässä Turun keskustan laajan palvelun sote-keskus. Tilat on suunniteltu ja ne sopivat nimenomaan sote-palveluille. Varha peruskorjaa ja tekee vielä tarvittavat muutokset. Päätös on ehdollinen ja tulee voimaan, jos aluevaltuusto hyväksyy vuoden 2026 talousarvion muutoksen 25.2. kokouksessaan.
Räddningsverket ordnar släckningsövningar av byggnadsbrand i Nystadsregionen – kan orsaka rökbildning11.2.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Egentliga Finlands räddningsverk ordnar övningar i släckning av byggnadsbrand och räddningsverksamhet i Kalanti fredagen den 13.2. på adressen Korpelankuja 103, Laitila – samt i Pyhäranta onsdagen den 18.2. på adressen Laajantie 93, Pyhäranta. Övningarna genomförs i området med rivningsfärdiga byggnader.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme