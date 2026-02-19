Tintti-kirjojen rakastetun Tuhatkaunon elämän käänteet nyt yksissä kansissa
23.2.2026 10:50:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Albert Algoudin Professori Tuhatkauno – elämä ja teot on mieltä kiehtova ja hauska kunnianosoitus yhdelle kirjallisuudenhistorian hellyttävimmistä tieteellisistä neroista.
Ilmestynyt.
Hajamielinen professori Tuhatkauno esiintyi ensimmäisen kerran 12. Tintti-kirjassa, Rakham Punaisen aarre, vuonna 1943. Sittemmin hahmo oli mukana monissa Tintin seikkailuissa.
Professori muistetaan loistavana tiedemiehenä ja löytöretkeilijänä. Albert Algoudin kirjoittama ja Pasi Heikuran suomentama Professori Tuhatkauno – elämä ja teot on perusteellinen katsaus Tuhatkaunon kiinnostuksen kohteisiin, oivalluksiin ja keksintöihin sekä niihin historiallisiin innovaatioihin, tapahtumiin ja ihmisiin, jotka inspiroivat yhtä Hergén suosituimmista hahmoista.
Hergén Tintin seikkailuja on myyty yli 260 miljoonaa kappaletta ympäri maailman.
Albert Algoud on kirjoittanut myös kapteeni Haddockin manausten sanakirjan, joka on julkaistu suomeksi nimellä Tyrskyn myrsky! Molemmat teokset on toimittanut ja kääntänyt suomeksi mm. Alivaltiosihteeristä ja Aristoteleen kantapää -radio-ohjelmasta tuttu Pasi Heikura.
