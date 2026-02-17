Ecovacs esittelee uuden sukupolven robotteja vuodelle 2026
23.2.2026 07:05:00 EET | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
Ecovacs, maailman johtava kotitalousrobottien valmistaja, esittelee valikoimansa uusia älykkäitä robotteja sisätilojen siivoukseen ja puutarhanhoitoon.
Ecovacsin uusi tuotevalikoima esiteltiin viime viikolla kansainvälisessä tapahtumassa Fundació Joan Miró -museossa Barcelonassa.
”Ecovacs Roboticsin uuden sukupolven tuotteet edustavat merkittävää harppausta kodin siivouksessa ja ylläpidossa yhdistäen innovaation, suorituskyvyn ja automaation”, sanoo Yannan Liu, EMEA-alueen Go-to-Market-johtaja Ecovacsilta.
Suomeen nyt saapuvia uutuustuotteita ovat älykkäät trimmerillä varustetut Goat A- ja Goat O -robottiruohonleikkurisarjat; Ecovacsin ensimmäinen uima-altaanpuhdistusrobotti Ultramarine P1, automatisoituun lattian puhdistukseen tarkoitetut Deebot T90 ja Deebot T80S Omni sekä uusi Winbot W3 Omni -ikkunanpesurobotti.
Robotit on suunniteltu helpottamaan arkea kodeissa ja tarjoamaan ammattitasoista suorituskykyä kaikissa ympäristöissä.
Automatisoitua puutarhanhoitoa uudella älykkäällä ruohonleikkurilla
Uudet Goat A- ja O-sarjat edustavat älykkäiden robottiruohonleikkureiden kehittyneintä sukupolvea. Ne on suunniteltu tarjoamaan automatisoitua, tarkkaa ja yksilöllistä nurmikonhoitoa kaiken kokoisiin ja muotoisiin puutarhoihin.
Alan ensimmäinen täysin automaattinen TruEdge-trimmeri viimeistelee nurmikon reunat itsenäisesti, jolloin manuaalista viimeistelyä ei tarvita. TruEdge hyödyntää AI-kameraa erottaakseen nurmialueet muista pinnoista, mikä mahdollistaa reunojen tarkan ja siistin leikkuujäljen. Leikkuukorkeus on säädettävissä sähköisesti.
Goat A-sarja on suunnattu suurille pihoille ja ammattitasoiseen käyttöön. Mallit A1600 Lidar Pro ja A3000 Lidar Pro on varustettu tehokkaalla 32V-akustolla ja kaksoisterillä, joiden ansiosta ne pystyvät hoitamaan jopa 3 000 m² alueen alle puolessa päivässä.
Dual-Lidar Holoscope 360-navigointi yhdistettynä AI-kameraan takaa tarkan kattavuuden myös epätasaisessa maastossa. A-sarja selviytyy jopa 50 %:n rinteistä, mikä tekee nurmikonhoidosta helppoa, tehokasta ja sopii monenlaisiin tarpeisiin.
Goat O-sarjan uusi Goat O1200 Lidar Pro sopii erinomaisesti pienille ja keskikokoisille pihoille sekä monimuotoisiin ympäristöihin. Se pystyy kulkemaan jopa 80 cm leveissä käytävissä. Aivi 3D -esteentunnistusjärjestelmä tunnistaa yli 200 erilaista estettä. Asennus on nopea eikä vaadi rajakaapeleita. Goat O1200 Lidar Pro selviytyy jopa 45 %:n jyrkkyisistä rinteistä, mikä varmistaa turvallisen, tarkan ja täysin automatisoidun leikkuun myös haastavimmissa puutarhoissa.
Uudet robottiruohonleikkurit ovat saatavilla Suomessa 12. helmikuuta alkaen. Suositushinnat ovat Goat O1200 Lidar Prolle 999 euroa, Goat A1600 Lidar Prolle 1 499 euroa ja Goat A1600 Lidar Prolle 2 299 €.
Täysin automatisoitua uima-altaan puhdistusta
Ultramarine P1 on Ecovacsin ensimmäinen uima-altaan puhdistukseen tarkoitettu robotti. Ultramarinen kehittynyt kyky havainnoida ympäristöä, älykäs navigointi ja tehokas suodatusjärjestelmä mahdollistavat mukautumisen kaikkiin allastyyppeihin poistaen tehokkaasti hienojakoiset roskat ja pinttyneen lian. Ultramarine on suunniteltu kestämään ulkokäyttöä, muuttaen uima-altaan aidoksi rentoutumispaikaksi, jolloin käyttäjät voivat nauttia kristallinkirkkaasta vedestä täysin huolettomasti.
Uusi altaanpuhdistusrobotti on saatavilla Suomessa 19. maaliskuuta alkaen.
Seuraavan sukupolven siivousta
Ecovacs tuo markkinoille kaksi uutta siivousrobottia: Deebot T90 Pro Omni ja Deebot T80S Omni. Molemmat yhdistävät parannetun Ozmo Roller -moppausteknologian, tehokkaan imutehon sekä älykkäät, eri lattiatyypeille optimoidut siivousstrategiat.
Edistykselliset reunojen ja kulmien puhdistusjärjestelmät varmistavat tehokkaan lianpoiston jalkalistojen vierestä ja nurkista. Huipputason navigointiratkaisut, joissa hyödynnetään tekoälypohjaista esineentunnistusta, mahdollistavat järjestelmällisen siivouksen myös monimutkaisissa, kalustetuissa asuintiloissa.
Uusimmat Omni-asemat automatisoivat huoltotoimenpiteet, kuten mopin pesun ja kuivauksen sekä pölysäiliön tyhjennyksen, tarjoten käyttäjälleen helpon siivouskokemuksen ilman käsin tehtäviä toimenpiteitä.
T80S on jo saatavilla Suomessa ja T90 tulee kauppoihin 12. maaliskuuta alkaen. Suositushinta Deebot T80S Omni -mallille on 649 euroa ja Deebot T90 Omni -mallille 699 euroa.
Uusi kompakti ikkunanpesurobotti
Winbot W3 Omni on Ecovacsin uusi lippulaivamalli ja asettaa uuden standardin automatisoidulle ikkunanpesulle. Se on varustettu Vortex Wash -monitoimiasemalla, joka puhdistaa pesutyynyt automaattisesti 16 korkeapaineisen suuttimen ja neljän pyörivän levyn avulla ilman manuaalisen puhdistuksen tarvetta.
TruEdge-teknologia takaa tarkan puhdistuksen reunoissa ja kulmissa, kun taas Win-Slam 5.0 -navigointi suunnittelee liikeradat millimetrintarkasti ja väistää esteet tehokkaasti.
12-tasoinen turvajärjestelmä takaa maksimaalisen turvallisuuden 8 000 Pa:n ilmanpainekiinnityksellä ja erittäin kestävän turvakaapelin avulla varmistaen luotettavan käytön. Useat puhdistusominaisuudet tekevät Winbot W3 Omni -mallista sopivan niin kotikäyttöön kuin ammattikäyttöön.
Winbot Mini 2 on pienempi ja ohuempi robotti, joka on suunniteltu mahtumaan ahtaisiin tiloihin ja puhdistamaan pienet ikkunat vaivattomasti. Neljän uuden ja parannetun kulmaharjan ansiosta Winbot Mini 2 yltää jopa 1 mm:n etäisyydelle reunoista, tarjoten näkyvästi puhtaammat kulmat ja reunat. Parannettu havainnointi ja Win-Slam 4.0 -algoritmi takaavat optimoidun ja huolettoman puhdistuskokemuksen.
Winbot W3 Omni on saatavilla Suomessa helmikuussa, ja Winbot Mini 2 12. maaliskuuta alkaen. Suositushinta Winbot W3 Omni -mallille on 699 euroa ja Winbot Mini 2 -mallille 299 euroa.
ECOVACS ROBOTICS
Ecovacs on maailman suurin siivousrobottien valmistaja ja toiseksi suurin toimija pohjoismaisilla markkinoilla, joilla se kasvaa nopeasti. Ecovacsilla on suomenkielinen sovellus sekä suomenkielinen asiakaspalvelu puhelimitse, sähköpostitse ja sovelluksen sisäänrakennettu chat. Ecovacsilla on myös paikallisia huoltokeskuksia Suomessa korjauksia varten. Konserni on perustettu vuonna 1998, ja se on toimittanut siivousrobotteja kotitalouksien käyttöön vuodesta 2006 lähtien. Yrityksen slogan ”Robotics for All” kuvastaa yrityksen tavoitetta keventää jokapäiväisten kotitöiden taakkaa ja tehdä elämästä helpompaa ja miellyttävämpää.
