Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
20.2.2026 15:26:09 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 20.2.2026
Rakennuspalo, keskisuuri, Aholantie, Keuruu
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Keuruulle puoli kolmen aikaan perjantaipäivänä. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa kohteeseen oli rakennus jo täyden palon vaiheessa. Rakennus on loma-asuntokäytössä ollut noin 60 neliöinen rakennus. Sammutustyöt kohteessa ovat käynnissä ja tulevat jatkumaan vielä useamman tunnin.
Tiedossa ei ole henkilövahinkoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Poikkeavat aukioloajat talvilomaviikolla 23.2.–27.2.202620.2.2026 08:46:17 EET | Tiedote
Talvilomaviikko tuo tullessaan joitain poikkeavia aukioloaikoja Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluin. Poikkeavat aukioloajat ja niiden korvaavat palvelupaikat, joissa hoitoa tarjotaan, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/talviloman-aukioloajat
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.2.2026 18:39:10 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.2.2026 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KYPÄRÄTIE, JYVÄSKYLÄ Kypärämäessä sijaitsevan kerrostalon porrashuoneessa ja tuuletusparvekkeella oli sytytetty papereita palamaan. Palo ei levinnyt papereista rakenteisiin eikä aiheuttanut henkilövahinkoja tai varsinaisia sammutustoimia pelastuslaitokselle. Poliisi tutkii tapahtunutta. Kohteessa työskenteli kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.
Palo-osastoinnin pienetkin puutteet voivat aiheuttaa suuren vahingon19.2.2026 09:33:28 EET | Tiedote
Alkuvuodesta mediassa on ollut esillä rivi- ja kerrostalojen palo-osastointien puutteet, minkä jälkeen asukkailta on tullut aiheeseen liittyviä yhteydenottoja myös Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Jos talon palo-osastoinnin haluaa tarkistuttaa, asukkaan tai rakennuksen omistajan tulee olla yhteydessä yksityiseen palveluntuottajaan.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.2.2026 22:14:43 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 18.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Hakakatu, Jyväskylä Hakakadulla kaksikerroksisen rivitalon alimmassa kerroksessa ruoka kärysi uunissa. Paloa ei ehtinyt syttymään. Pelastuslaitos tuulettaa asunnon ja ensihoito tarkasti asunnossa olleen henkilön. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 18.2.2026 kokouksesta18.2.2026 17:17:00 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme