Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

20.2.2026 15:26:09 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 20.2.2026

Rakennuspalo, keskisuuri, Aholantie, Keuruu 

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Keuruulle puoli kolmen aikaan perjantaipäivänä. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa kohteeseen oli rakennus jo täyden palon vaiheessa. Rakennus on loma-asuntokäytössä ollut noin 60 neliöinen rakennus. Sammutustyöt kohteessa ovat käynnissä ja tulevat jatkumaan vielä useamman tunnin.

Tiedossa ei ole henkilövahinkoja. 

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

