Psykoosilääkkeiden off label -käyttö yleistä ikääntyneillä
Psykoosilääkkeiden käyttö muuhun kuin virallisesti hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen on yleistä ikääntyneiden keskuudessa. Asia käy ilmi Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen laajasta rekisteritutkimuksesta, jossa tarkasteltiin psykoosilääkkeiden niin sanottua off label -käyttöä kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä. Off label -käytössä lääkäri määrää lääkkeen muuhun kuin sen virallisesti hyväksyttyyn käyttöaiheeseen.
Tutkimuksessa hyödynnettiin valtakunnallisia rekisteritietoja 209 346:sta kotona asuvasta ikääntyneestä henkilöstä, joilla ei ollut Alzheimerin tautia. Psykoosilääkkeiden käytön taustatekijöitä ja sairastavuutta tarkasteltiin kolmessa ryhmässä: off label -käyttäjillä, viralliseen käyttöaiheeseen eli on label -perusteisesti lääkitystä saaneilla sekä henkilöillä, jotka eivät käyttäneet psykoosilääkkeitä.
Tulosten mukaan 70 prosenttia kaikesta psykoosilääkkeiden käytöstä oli off label -käyttöä. Lisäksi off label -käyttö yleistyi seurannan loppua kohden. Yleisimmin off label -käytettyjä psykoosilääkkeitä olivat risperidoni ja ketiapiini.
Psykoosilääkkeitä määrätään iäkkäille potilaille esimerkiksi pitkittyneiden käytösoireiden ja unettomuuden hoitoon, vaikka näihin tarkoituksiin ei ole virallisia käyttöindikaatioita. Alan kirjallisuudessa tällaista käyttöä ilman asianmukaisia lääkkeettömiä tai muita hoitovaihtoehtoja on pidetty jopa yhtenä ikääntyneiden kaltoinkohtelun muotona. Samalla vanhuspalveluiden resurssien niukkeneminen ja lääkkeettömien hoitokeinojen rajallisuus ovat lisänneet lääkkeiden käyttöä.
Sydän- ja aivoverenkiertosairaudet korostuvat off label -käyttäjillä
Tutkimuksessa havaittiin, että off label -käyttäjillä esiintyi vertailuryhmiä useammin sydän- ja verisuonitauteja sekä aivoverenkiertohäiriöitä. Heillä oli myös enemmän opioidien käyttöä.
”Yllättävää oli, että off label -käyttäjillä esiintyi sydän- ja verisuonitauteja sekä aivoverenkiertohäiriöitä jopa enemmän kuin niillä potilailla, joille psykoosilääkkeitä oli määrätty viralliseen käyttöaiheeseen, kuten psykoosisairauteen”, kertoo tutkijatohtori Tuomas Majuri Oulun yliopistosta.
Majurin mukaan havainto voi viitata siihen, että lääkkeiden metabolisten haittavaikutusten seuranta ei ole off label -käytössä riittävää.
Tutkijoiden mukaan tulokset korostavat tarvetta kehittää vaihtoehtoisia hoitomuotoja niihin oireisiin ja tilanteisiin, joihin psykoosilääkkeitä tällä hetkellä käytetään ilman virallista käyttöaihetta.
”Tarvitaan selkeämpiä ohjeistuksia psykoosilääkkeiden off label -käytön metabolisten haittavaikutusten seurannasta sekä toimia turvallisempien lääkemääräyskäytäntöjen edistämiseksi”, Majuri painottaa.
Tutkimusta rahoittivat Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö sekä Suomen Akatemia.
Tutkimusjulkaisu:
Majuri T*, Silvan J*, Tolppanen A-M, Hartikainen S, Huotari T, Rautio N, Miettunen J, Nordström T, Jääskeläinen E, Haapea M. Characteristics and predictors of antipsychotic medication off-label use among community-dwelling older people. Nord J Psychiatry 2026. Published online 16 Feb 2026.
Tutkijatohtori, LT Tuomas Majuri, väestöterveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, 044 259 5211, tuomas.majuri@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi
