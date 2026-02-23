MTK, SLC, SBB: Biokaasusta uusi kasvuloikka – maa- ja metsätalous mukaan kiertotalouden green dealiin
23.2.2026 11:04:07 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK, ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC ja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sitoutuvat vauhdittamaan agrobiomassojen hyödyntämistä osana kiertotalouden green dealia. Tavoitteena on kasvattaa biokaasun tuotantoa merkittävästi ja lisätä ravinteiden kierrätystä, mikä vahvistaa huoltovarmuutta ja avaa uusia tulovirtoja maataloudelle.
Kiertotalouden green deal kokoaa yrityksiä, järjestöjä ja julkisia toimijoita edistämään resurssiviisaampaa taloutta. Järjestöjen mukaan maa- ja metsätaloudessa syntyvät biomassat tarjoavat konkreettisen mahdollisuuden lisätä kotimaista energiaa, hyödyntää sivuvirtoja tehokkaammin ja vähentää riippuvuutta tuontipanoksista.
Biokaasun tuotannon lisääminen sekä kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden kehittäminen voivat vahvistaa maatilojen kannattavuutta ja synnyttää uusia kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksia maaseudulle. Järjestöt edistävät tavoitteita tutkimus- ja kehitysyhteistyön, sidosryhmäverkostojen sekä biopohjaisten materiaalien markkinoiden kehittämisen kautta.
- Kiertotalous on maa- ja metsätaloudelle strateginen mahdollisuus: se yhdistää huoltovarmuuden, resurssitehokkuuden ja uuden liiketoiminnan rakentamisen, sanoo MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri.
Kiertotalous on maataloustoiminnan ytimessä, ja esimerkiksi eläinten lannan kierrätys on kotieläintiloilla arkipäivää.
- Agrobiomassojen laajempi hyödyntäminen ja korkeamman arvon tuotteiksi jalostaminen myös kotieläintuotantoalueiden ulkopuolella on maataloudelle luonteva askel. Kierrätyslannoitteet tarjoavat kiinnostavan vaihtoehdon mineraalilannoitteille sekä lisäävät kilpailua lannoitemarkkinoilla myönteisellä tavalla, sanoo SLC:n asiamies Rikard Korkman.
Sitoumuksessa asetettu biokaasun tuotantotavoite on kunnianhimoinen ja vaatii määrätietoista yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja päätöksentekijöiden välillä.
- Suomessa on paljon potentiaalia biokaasun tuotannossa. Tuon potentiaalin valjastaminen puhtaaksi energiaksi on mahdollista agrobiomassojen laajemmalla hyödyntämisellä. Tämä edistää sekä energia- että lannoiteomavaraisuutta, toteaa SBB:n toiminnanjohtaja Hannes Torppa.
Kiertotalouden green dealin ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. MTK:n, SLC:n ja SBB:n sitoumus kiertotalouden green dealiin julkistettiin 23.2. Tiedote täällä:Kiertotalouden green dealin sitoumukset vauhdittavat kiertotaloutta tilavuokrauksessa, maataloudessa ja rakentamisessa - Ympäristöministeriö
Lisätiedot:
Leena Kristeri, elinvoimajohtaja, MTK, 040 507 4088
Heikki Aro, asiantuntija, maaperä ja ilmasto, MTK, 050 593 9393
Rikard Korkman, asiamies, SLC, 040 518 9297
Hannes Torppa, toiminnanjohtaja, SBB, 040 8200384
Avainsanat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Suomessa syödään ruisleipää eniten maailmassa23.2.2026 07:59:00 EET | Tiedote
Ruisleipä on enemmän kuin leipä. Se on pala suomalaista arkea, sinnikkyyttä ja historiaa. Ruisleipäpäivää vietetään Kalevalan päivänä 28.2.2026. Silloin juhlistetaan kotimaista ruisleipää, jota suomalaiset syövät enemmän kuin kukaan muu maailmassa.
MTK: Itäisten raja-alueiden elinvoima on vahva turvallisuustekijä koko Euroopalle18.2.2026 14:47:20 EET | Tiedote
EU-komission tuore tiedonanto nostaa unionin itäiset ulkoraja-alueet keskeiseksi osaksi koko Euroopan turvallisuutta ja kriisinkestävyyttä. MTK pitää linjausta tervetulleena. Järjestön mukaan sotilaallisen turvallisuuden ja kriisinkestävyyden lisäksi panostaminen alueiden elinvoimaan on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta, ja erityisesti maa- ja metsätaloudella on merkittävä rooli ulkoraja-alueiden elinvoiman turvaamisessa. MTK muistuttaa kuitenkin, että ilman nopeita rahoituspäätöksiä konkreettiset vaikutukset voivat viivästyä vuosilla.
Ruoka-alan järjestöjen avoin kirje päättäjille, 18.2.2026: Reilut pelisäännöt turvaavat suomalaisen ruoan ja työpaikat18.2.2026 13:55:40 EET | Tiedote
Hallitus viimeistelee parhaillaan koko suomalaiselle ruoka-alalle merkittävää lakiesitystä. Elintarvikemarkkinalain uudistuksella halutaan turvata reilut pelisäännöt alan toimijoiden sopimuksissa sekä estää vahvan markkinavallan väärinkäyttö. Elintarvikkeiden tuotannosta vastaavat järjestöt MTK, SLC, SEL, MVL, ETL, Ammattiliitto Pro ja Loimu pitävät lakiuudistusta välttämättömänä.
Eduskunta sai hälyttävän katsauksen - tieverkon rapistuminen uhkaa koko Suomen kilpailukykyä13.2.2026 12:02:40 EET | Tiedote
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta sekä valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto saivat 13.2.2026 katsauksen Suomen raskaan liikenteen tilanteeseen ja tulevaisuuden kehityskulkuihin. Selvityksen esittelivät Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, INFRA ry, Koneyrittäjät ry, Metsäteollisuus ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Suomen Tieyhdistys ry sekä Destia Oy.
Kaupan pelottelu ruoan hinnan nousulla on perusteetonta – lakiuudistus on välttämätön suomalaisen ruokajärjestelmän turvaamiseksi13.2.2026 07:53:00 EET | Tiedote
Vähittäiskaupan julkisuudessa esittämät väitteet elintarvikemarkkinalain uudistuksesta ja ruoan hinnan noususta ovat puhdasta pelottelua vailla faktapohjaa. Lakiesitys etenee eduskuntaan laajalla poliittisella tuella, ja sen tavoitteena on korjata jo pitkään jatkuneita markkinahäiriöitä ruokaketjussa. Lain eduskuntakäsittelyn alla määräävässä markkina-asemassa olevan kaupan hintapuheet voivat olla myös kilpailulain vastaisia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme