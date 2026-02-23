MTK, SLC, SBB: Biokaasusta uusi kasvuloikka – maa- ja metsätalous mukaan kiertotalouden green dealiin

Kiertotalouden green deal kokoaa yrityksiä, järjestöjä ja julkisia toimijoita edistämään resurssiviisaampaa taloutta. Järjestöjen mukaan maa- ja metsätaloudessa syntyvät biomassat tarjoavat konkreettisen mahdollisuuden lisätä kotimaista energiaa, hyödyntää sivuvirtoja tehokkaammin ja vähentää riippuvuutta tuontipanoksista.

Biokaasun tuotannon lisääminen sekä kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden kehittäminen voivat vahvistaa maatilojen kannattavuutta ja synnyttää uusia kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksia maaseudulle. Järjestöt edistävät tavoitteita tutkimus- ja kehitysyhteistyön, sidosryhmäverkostojen sekä biopohjaisten materiaalien markkinoiden kehittämisen kautta.

Kiertotalous on maa- ja metsätaloudelle strateginen mahdollisuus: se yhdistää huoltovarmuuden, resurssitehokkuuden ja uuden liiketoiminnan rakentamisen, sanoo MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri.



Kiertotalous on maataloustoiminnan ytimessä, ja esimerkiksi eläinten lannan kierrätys on kotieläintiloilla arkipäivää.

Agrobiomassojen laajempi hyödyntäminen ja korkeamman arvon tuotteiksi jalostaminen myös kotieläintuotantoalueiden ulkopuolella on maataloudelle luonteva askel. Kierrätyslannoitteet tarjoavat kiinnostavan vaihtoehdon mineraalilannoitteille sekä lisäävät kilpailua lannoitemarkkinoilla myönteisellä tavalla, sanoo SLC:n asiamies Rikard Korkman.



Sitoumuksessa asetettu biokaasun tuotantotavoite on kunnianhimoinen ja vaatii määrätietoista yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja päätöksentekijöiden välillä.

Suomessa on paljon potentiaalia biokaasun tuotannossa. Tuon potentiaalin valjastaminen puhtaaksi energiaksi on mahdollista agrobiomassojen laajemmalla hyödyntämisellä. Tämä edistää sekä energia- että lannoiteomavaraisuutta, toteaa SBB:n toiminnanjohtaja Hannes Torppa.





Kiertotalouden green dealin ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. MTK:n, SLC:n ja SBB:n sitoumus kiertotalouden green dealiin julkistettiin 23.2. Tiedote täällä:Kiertotalouden green dealin sitoumukset vauhdittavat kiertotaloutta tilavuokrauksessa, maataloudessa ja rakentamisessa - Ympäristöministeriö

