Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Kysely: Valtaosa palkansaajista pitää ostovoiman kasvua ammattiliittojen, ei hallituksen ansiona

23.2.2026 06:50:00 EET | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote

Jaa

SAK:n Verianilla toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 59 prosenttia palkansaajista on sitä mieltä, että ammattiliittojen neuvottelemilla palkankorotuksilla on suurempi vaikutus ostovoiman kasvuun kuin hallituksen toimenpiteillä.

Palkansaajista jopa 71 prosenttia pitää kokoomuksen ja perussuomalaisten väitteitä ansioistaan työntekijöiden ostovoiman kasvattamiseksi epäuskottavina.

– Kyselyn perusteella valtaosa tunnistaa hallituspuolueiden bluffin. Hallituksen tekemät veropäätökset eivät juurikaan vaikuta tavallisen, ammattiliittoon järjestäytyneen työntekijän vuosiansioihin. Vain ammattiliittojen neuvottelemat palkankorotukset realisoituvat ostovoiman kasvuna, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan kokoaikaisten työntekijöiden palkat nousivat loka–joulukuussa 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös tänä vuonna palkkoja korotetaan ammattiliittojen neuvottelemien palkankorotusten ansiosta. Korotusten suuruus vaihtelee aloittain.

Orpon-Purran hallitus on vaikeuttanut merkittävästi ammattiliittojen neuvottelumahdollisuuksia, kun se on muuttanut suomalaista työmarkkinajärjestelmää yksipuolisesti työnantajapuolen hyväksi. Esimerkkeinä tästä ovat muun muassa työmarkkinaosapuolten sopimusvapautta heikentävä vientilaki ja työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittaminen.

– Vastakkainasettelusyytösten sijaan hallituspuolueiden pitäisi katsoa peiliin. Jos ne olisivat aidosti huolissaan palkansaajien ostovoimasta, eivät ne olisi alun perinkään vaikeuttaneet ammattiliittojen mahdollisuuksia neuvotella työntekijöille kuuluvista palkankorotuksista. Kokoomuksen ja perussuomalaisten puheet eivät vastaa tekoja, vaan käsienpesu jatkuu, Jarkko Eloranta huomauttaa.

Verian toteutti kyselytutkimuksen SAK:n toimeksiannosta 18.–20.2.2026. Kyselyyn vastasi 1185 palkansaajaa. Tilastollinen virhemarginaali on aineiston tasolla noin 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Voit tutustua kyselyn tuloksiin tarkemmin täällä, mukana ovat tulokset myös koko väestön osalta.

Avainsanat

sakostovoimaammattiliitot

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa SAK:n uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi joka toinen viikko: https://www.sak.fi/uutiskirje.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye