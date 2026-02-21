Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

22.2.2026 20:46:36 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Jyväskyläntien Jämsän kohdalla tapahtui neljän ajoneuvon liikenneonnettomuus. Kahdeksan osallista selvittiin ilman vammoja, ja ensihoito tarkastaa heidät. Kahta ajoneuvoa hinataan, liikenne ohjataan yhdelle kaistalle ja vaikeutuu kello 21.00 asti. 

Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 22.2.2026

Onnettomuustiedote (tieliikenneonnettomuus, keskisuuri, Jyväskyläntie, Jämsä)

Valtatiellä 9 juokslahden eteläpuolella tapahtui 4 ajoneuvon liikenneonnettomuus, jossa osallisia henkilöitä oli yhteensä 8. Onnettomuuteen osalliset eivät loukkaantuneet tilanteessa, ensihoito tarkastaa onnettomuuteen osallistuneet henkilöt. Onnettomuudessa oli kaksi  pakettiautoa, henkilöautoa ja kuorma-auto.   Ajoneuvoista 2 on hinauskuntoisia ja 2 pystyy jatkamaan matkaa ajamalla. 

Pelastuslaitoksen henkilöstö ohjaa liikennettä toista kaistaa pitkin onnettomuuspaikan ohi. Liikenteessä häiriötä arviolta kello 21.00 saakka. Poliisi selvittää onnettomuuteen syitä.  

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

