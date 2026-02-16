Talentia: Työttömyys ei vähene sanktioita jakamalla – kuntouttavan työtoiminnan alasajo uhkaa jättää heikoimmassa asemassa olevat ilman tukea
23.2.2026 07:47:26 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistiota työvoimapalvelujen kehittämistarpeista puutteellisena ja varoittaa, että työttömyys ei vähene kiristämällä velvoitteita ja sanktioita.
Erityisesti kuntouttavan työtoiminnan lakkauttaminen ilman toimivia korvaavia palveluja uhkaa jättää pitkäaikaistyöttömät ja erityistä tukea tarvitsevat työnhakijat tyhjän päälle. Mikäli työllisyyspalveluissa ei reagoida kuntouttavan työtoiminnan lakkauttamiseen, seurauksena on paitsi tukea tarvitsevien työnhakijoiden putoaminen palvelujärjestelmän väliin myös jo ennestään korkean työttömyyden kasvu. Tästä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat suoraan kuntiin pitkittyneestä työttömyydestä seuraavina sakkomaksuina ja näkyvät lisäksi työttömyysetuuksien sekä viimesijaisten etuuksien menojen kasvuna.
Sosiaalipalvelujen ja työllisyyspalvelujen yhteistyö on välttämätöntä
Arviomuistiossa todetaan, että työelämävalmiuksien vahvistaminen edellyttää yhteistyötä sosiaalipalvelujen kanssa.
–Talentia toteutti syksyllä 2025 laajan jäsenkyselyn sosiaalihuollon työllistymispalvelujen tulevaisuudesta. Kyselyn tulosten perusteella yhteistyö sosiaalipalvelujen ja työllisyyspalvelujen välillä on välttämätöntä, Talentian erityisasiantuntija Kristiina Ruuskanen sanoo.
Talentia ilmaisee vakavan huolensa siitä, että sosiaalihuoltolain uudistus ja kuntouttavan työtoiminnan lain kumoaminen vaikeuttaisivat merkittävästi työllisyys- ja sosiaalipalvelujen välistä kumppanuutta.
–Mikäli kuntouttava työtoiminta ja työttömyysturvalaissa tarkoitettu työllistymistä edistävä palvelu poistetaan sosiaalihuollosta ja ne korvataan kevyemmällä ja määrärahasidonnaisella palvelulla, heikkenevät sosiaalihuollon mahdollisuudet vastata kaikkein tuen tarpeisimpien asiakkaiden tilanteisiin, Ruuskanen kertoo.
Pitkittyneen työttömyyden katkaisu edellyttää sujuvaa moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Talentia katsoo, että vuosikymmeniä jatkuneiden yhteistyötavoitteiden sijaan on aika tavoitella aitoa kumppanuutta eri viranomaisten ja ammattilaisten kesken ja yhdessä työttömän henkilön kanssa. Toimivia malleja on jo olemassa, kuten Ohjaamo-toiminta, jossa työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela sekä kolmas ja yksityinen sektori toimivat aidosti yhdessä.
Uudistusten yhteensovittaminen on varmistettava tuplasanktioiden estämiseksi
Talentia varoittaa myös sosiaalipalvelujen uudistuksen ja toimeentulotukilakiuudistuksen yhteisvaikutuksista.
–Ilman selkeitä suojamekanismeja kaikkein heikoimmassa asemassa olevat asiakkaat voivat joutua samanaikaisesti sekä työvoimapoliittisten seuraamusten että toimeentulotuen sanktioiden kohteiksi ilman realistista mahdollisuutta täyttää velvoitteita, Ruuskanen sanoo.
Tämä on ristiriidassa uudistusten keskeisten tavoitteiden kanssa ja lisää köyhyyden ja syrjäytymisen riskiä.
Työllisyyspalveluissa tarvitaan sosionomeja ja sosiaalityöntekijöitä
Ratkaisuksi Talentia esittää sosiaalialan osaamisen vahvistamista työllisyyspalveluissa. Työllisyysalueille tulee rekrytoida suunnitelmallisesti lisää sosiaalialan ammattihenkilöitä, kuten sosionomeja, kuntoutuksen ohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä.
–Heidän asiantuntemuksensa palvelujärjestelmästä, asiakaslähtöisestä työskentelystä ja moniammatillisesta yhteistyöstä vastaa suoraan arviomuistiossa tunnistettuihin kehittämistarpeisiin, Ruuskanen huomauttaa.
Tutustu Talentian jäsenkyselyn tuloksiin tästä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina RuuskanenErityisasiantuntijaPuh:09 3158 6027kristiina.ruuskanen@talentia.fi
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkaa 17.2. – Talentia varautuu jättämään uusia lakkovaroituksia16.2.2026 13:46:58 EET | Tiedote
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle ei ole syntynyt uutta työehtosopimusta, joten Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenet rajatuissa lastensuojelun avo- ja perhepalveluissa, lastensuojelulaitoksissa sekä eräissä Pohjois-Suomen hoivakodeissa osallistuvat työnseisaukseen 17.–19.2.2026.
Rikosseuraamuslaitoksessa on turvattava sosiaalihuollon osaaminen16.2.2026 07:46:27 EET | Tiedote
Hallitus esittää muutoksia Rikosseuraamuslaitoksen organisaation ja rikosseuraamusalan koulutusjärjestelmän uudistamiseksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää myönteisenä sitä, että sosiaalihuollon osaaminen on huomioitu uudistusesityksessä, vaikka se vaatii vielä täsmentämistä.
Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkaa tiistaina 17.2. - Valtakunnansovittelijan sovintoehdotusta ei hyväksytty15.2.2026 18:42:52 EET | Tiedote
Valtakunnansovittelijan sovintoehdotus yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan on hylätty. Tämä tarkoittaa, että Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenet rajatuissa lastensuojelun avo- ja perhepalveluissa, lastensuojelulaitoksissa sekä eräissä Pohjois-Suomen hoivakodeissa osallistuvat työnseisaukseen 17.–19.2.2026, jollei ratkaisua työriitaan saada sitä ennen.
Sovintoehdotus yksityiselle sosiaalipalvelualalle15.2.2026 08:52:15 EET | Tiedote
Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara on antanut sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseksi.
Talentia, SuPer, JHL, Erto: Yleinen linja on voitava ylittää, kun tasa-arvon edistäminen sitä vaatii12.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Yleinen linja palkankorotuksissa on voitava ylittää tilanteissa, joissa sille on selvät edellytykset, ammattiliitot Talentia, SuPer, JHL ja Erto vaativat. Näistä edellytyksistä tasa-arvo on ehdottomasti tärkein.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme