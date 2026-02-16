Talentia: Työttömyys ei vähene sanktioita jakamalla – kuntouttavan työtoiminnan alasajo uhkaa jättää heikoimmassa asemassa olevat ilman tukea

Erityisesti kuntouttavan työtoiminnan lakkauttaminen ilman toimivia korvaavia palveluja uhkaa jättää pitkäaikaistyöttömät ja erityistä tukea tarvitsevat työnhakijat tyhjän päälle. Mikäli työllisyyspalveluissa ei reagoida kuntouttavan työtoiminnan lakkauttamiseen, seurauksena on paitsi tukea tarvitsevien työnhakijoiden putoaminen palvelujärjestelmän väliin myös jo ennestään korkean työttömyyden kasvu. Tästä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat suoraan kuntiin pitkittyneestä työttömyydestä seuraavina sakkomaksuina ja näkyvät lisäksi työttömyysetuuksien sekä viimesijaisten etuuksien menojen kasvuna.

Sosiaalipalvelujen ja työllisyyspalvelujen yhteistyö on välttämätöntä

Arviomuistiossa todetaan, että työelämävalmiuksien vahvistaminen edellyttää yhteistyötä sosiaalipalvelujen kanssa.

–Talentia toteutti syksyllä 2025 laajan jäsenkyselyn sosiaalihuollon työllistymispalvelujen tulevaisuudesta. Kyselyn tulosten perusteella yhteistyö sosiaalipalvelujen ja työllisyyspalvelujen välillä on välttämätöntä, Talentian erityisasiantuntija Kristiina Ruuskanen sanoo.

Talentia ilmaisee vakavan huolensa siitä, että sosiaalihuoltolain uudistus ja kuntouttavan työtoiminnan lain kumoaminen vaikeuttaisivat merkittävästi työllisyys- ja sosiaalipalvelujen välistä kumppanuutta.

–Mikäli kuntouttava työtoiminta ja työttömyysturvalaissa tarkoitettu työllistymistä edistävä palvelu poistetaan sosiaalihuollosta ja ne korvataan kevyemmällä ja määrärahasidonnaisella palvelulla, heikkenevät sosiaalihuollon mahdollisuudet vastata kaikkein tuen tarpeisimpien asiakkaiden tilanteisiin, Ruuskanen kertoo.

Pitkittyneen työttömyyden katkaisu edellyttää sujuvaa moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Talentia katsoo, että vuosikymmeniä jatkuneiden yhteistyötavoitteiden sijaan on aika tavoitella aitoa kumppanuutta eri viranomaisten ja ammattilaisten kesken ja yhdessä työttömän henkilön kanssa. Toimivia malleja on jo olemassa, kuten Ohjaamo-toiminta, jossa työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela sekä kolmas ja yksityinen sektori toimivat aidosti yhdessä.

Uudistusten yhteensovittaminen on varmistettava tuplasanktioiden estämiseksi

Talentia varoittaa myös sosiaalipalvelujen uudistuksen ja toimeentulotukilakiuudistuksen yhteisvaikutuksista.

–Ilman selkeitä suojamekanismeja kaikkein heikoimmassa asemassa olevat asiakkaat voivat joutua samanaikaisesti sekä työvoimapoliittisten seuraamusten että toimeentulotuen sanktioiden kohteiksi ilman realistista mahdollisuutta täyttää velvoitteita, Ruuskanen sanoo.

Tämä on ristiriidassa uudistusten keskeisten tavoitteiden kanssa ja lisää köyhyyden ja syrjäytymisen riskiä.

Työllisyyspalveluissa tarvitaan sosionomeja ja sosiaalityöntekijöitä

Ratkaisuksi Talentia esittää sosiaalialan osaamisen vahvistamista työllisyyspalveluissa. Työllisyysalueille tulee rekrytoida suunnitelmallisesti lisää sosiaalialan ammattihenkilöitä, kuten sosionomeja, kuntoutuksen ohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä.

–Heidän asiantuntemuksensa palvelujärjestelmästä, asiakaslähtöisestä työskentelystä ja moniammatillisesta yhteistyöstä vastaa suoraan arviomuistiossa tunnistettuihin kehittämistarpeisiin, Ruuskanen huomauttaa.

Tutustu Talentian jäsenkyselyn tuloksiin tästä.

Lue koko lausunto tästä.