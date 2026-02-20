Lukiolaisten Talousguru 2026 huipentuu finaaliin tulevana torstaina 26.2. – suulliset väittelyt suorana Kauppalehden verkkosivuilla

HUUTOLAATIKKO

Lukiolaisten Talousguru-kilpailu 2026 huipentuu finaaliin torstaina 26.2.2026. Finaalin suullisia pariväittelyitä voi seurata suorana Kauppalehden verkkosivuilta klo 14.00 alkaen. Vuoden 2026 Talousguru hatutetaan suoran lähetyksen päätteeksi noin klo 15.45.

Aidolla tohtorinhatulla Talousguruksi hatutetaan se finalisti, jonka yhteispisteet sekä kirjallisesta kokeesta että suullisesta pariväittelystä ovat korkeimmat. Palkintona kaikille finalisteille on opiskelupaikkoja peräti kahdeksassa suomalaisessa yliopistossa.

Katso – Suora lähetys: www.kl.fi/talousguru

Lukiolaisten Talousguru on vuosittain järjestettävä talousosaamista mittaava kilpailu, jossa testataan lukiolaisten talousosaamisen lisäksi myös argumentaatiotaitoja. Palkintona on opiskelupaikkoja peräti kahdeksassa suomalaisessa yliopistossa. Alkukilpailu käytiin tammikuun puolessavälissä ylioppilaskirjoitusten tapaan samanaikaisesti lukioissa eri puolilla Suomea. Kilpailuun ilmoittautui noin 1100 lukiolaista 116 lukiosta.

Finaalin suullisia pariväittelyitä voi seurata suorana Kauppalehden verkkosivuilla finaalipäivänä klo 14 alkaen. Väittelyissä finalistit kohtaavat pareittain: kullekin arvotaan talousaiheinen väite, jota heidän tulee joko puolustaa tai vastustaa – riippumatta omasta mielipiteestään.

Valmistautumisaikaa omien argumenttien hiomiseen on vain puoli tuntia, eikä apuvälineitä, kuten tietokonetta tai älypuhelinta ole mahdollista käyttää. Käytössä ovat ainoastaan kynä ja paperi.

Pariväittelyitä kuullaan finaalin aikana yhteensä seitsemän. Kuusi suomenkielistä väittelyä ja yksi ruotsinkielinen väittely. Vuonna 2025 voittajaksi hatutettu Talousguru joutui esimerkiksi puolustamaan seuraavaa väitettä: Jos veroja pitää korottaa, on parempi korottaa tuloveroa kuin arvonlisäveroa.

Talousguru-kilpailua järjestävät Finanssiala ry, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL sekä FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Kilpailua tukevat Kauppalehti, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT, Suomen lukiolaisten liitto ja Taloustoimittajat ry.