Lapissa on aloitettu LUMO-ohjelman laadinta

Lapin LUMO-ohjelman valmistelu perustuu mahdollisimman ajantasaiseen tietoon Lapin luonnon tilasta. Työssä hyödynnetään tietoa muun muassa uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä, vesistöjen tilasta, pohjavesialueista sekä ekologisesti tärkeistä alueista.

Tietojen avulla määritetään luonnokset maakunnalle monimuotoisuudeltaan tärkeimmistä alueista eli niin sanotuista monimuotoisuuskeskittymistä sekä niitä yhdistävistä tärkeistä alueista. Myöhemmin maakunnallisissa työpajoissa pureudutaan syvemmin alueiden luonnoksiin sekä alueiden monimuotoisuutta edistäviin toimenpiteisiin. LUMO-ohjelmassa esitettyihin toimenpiteisiin osallistuminen on maanomistajille aina vapaaehtoista.

”Tavoitteena on laatia ohjelma, johon kirjataan konkreettisia toimenpiteitä luontokadon pysäyttämiseksi. Samalla on tärkeää, että ohjelmalla on laaja hyväksyntä koko maakunnassa”, kertoo LUMO-ohjelman laatimisen koordinoinnista vastaava Kirsi Alahuhta Lapin elinvoimakeskuksesta.

”LUMO-ohjelmassa maakunnan luonnon nykytilasta kootaan yhteen tietoa, jota voidaan hyödyntää myös maakunnallisessa alueidenkäytön suunnittelussa", lisää Tiina Elo, Lapin liiton ympäristöasiantuntija. Lapin liitto on mukana koordinoimassa Lapin LUMO-ohjelman laatimista.

LUMO-ohjelmaa päivitetään tiedon karttuessa. Ohjelman laatiminen, päivittäminen ja vaikutusten seuranta ovat osa Lapin elinvoimakeskuksen ympäristöyksikön tehtäviä.

Monimuotoisuuden edistäminen vaatii paljon työtä

Lapissa tehdään jo nyt paljon luonnon tilan parantamiseksi. Esimerkiksi Helmi-ohjelman avulla kunnostetaan perinnebiotooppeja, pienvesiä, rantaluontoa, lintuvesiä ja ojitettuja soita. Hankkeissa on mukana vapaaehtoisia järjestöjen jäseniä ja kylien asukkaita. Valtion maita ennallistaa ja hoitaa Metsähallitus.

Helmi-ohjelman toimeenpanon lisäksi Lapissa suojellaan vapaaehtoisesti yksityismaiden metsäisiä elinympäristöjä ja suoalueita sekä torjutaan vieraslajeja. Asukkaat voivat myös osallistua luontotiedon keräämiseen esimerkiksi ilmoittamalla lajihavaintoja Lajitietokeskukseen. Tämäkin tukee konkreettisesti luonnon monimuotoisuuden edistämistä.

"Uskomme, että LUMO-ohjelma osaltaan vahvistaa luonnon monimuotoisuuden arvostamista Lapissa. Ohjelma tekee näkyväksi monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan työn määrän. Ohjelma myös mahdollistaa uusia luonnonhoitoon ja ennallistamiseen liittyviä yhteistyön paikkoja rahoittajille ja yrityksille”, sanoo LUMO-ohjelman laji- ja luontotyyppiasiantuntija Merja Lipponen Lapin elinvoimakeskuksesta.

Lapin elinvoimakeskus järjestää LUMO-ohjelman laatimiseen liittyviä työpajoja eri tahoille syksystä 2026 alkaen. Osallistumismahdollisuuksista ja ohjelman etenemisestä tiedotetaan Lapin elinvoimakeskuksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

LUMO-ohjelma laaditaan osana valtakunnallista Priodiversity LIFE -hanketta. Hankkeen tavoitteena on torjua luontokatoa Suomessa. Hanke on osin EU:n rahoittama ja toteutetaan vuosina 2024–2031. Lapin elinvoimakeskus osallistuu hankkeeseen aktiivisesti vuosina 2026–2027.

Maakunnallisten LUMO-ohjelmien laatimisen lisäksi Priodiversity LIFE -hankkeessa muun muassa suunnitellaan ja toteutetaan ennallistamista, järjestetään koulutusta, kehitetään luontotiedon keräämistä ja sen hallintaa sekä kehitetään ministeriöiden välistä yhteistyötä monimuotoisuuden tukemiseksi. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankkeessa ovat mukana Metsähallitus Metsätalous Oy ja Eräpalvelut, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen metsäkeskus, Ruokavirasto, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi sekä Lapin, Pohjois-Suomen, Sisä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Itä-Suomen ja Lounais-Suomen elinvoimakeskukset.

Hanke on saanut osarahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan unioni tai CINEA (Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto) ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.