MUISTUTUSKUTSU: Perheyritysaamukahvit – taustatilaisuus median edustajille to 5.3.2026 klo 8.30–9.30 Minnessä
25.2.2026 09:11:00 EET | Perheyritysten liitto ry | Kutsu
Perheyritysten liitto järjestää medialle taustoittavaan aamukahvitilaisuuden torstaina 5.3. klo 8.30–9.30 Ravintola Minnessä, os. Eteläesplanadi 14, Helsinki. Avaamme aamupalan äärellä ajankohtaisia teemoja perheyrityskentältä, valotamme tulevia tutkimuksia ja pureudumme sukupolvenvaihdoksen merkitykseen yritysten tulevaisuudelle.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetuloa mukaan perheyritysaamukahville Minneen!
Ohjelmassa
Klo 8.30
Avaussanat
Perheyritysten liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Tiina Tikander.
Miten perheyrityksen sukupolvenvaihdos muutti kokonaisen toimialan?
Perheyritys Kapasity piirtää nyt uusia suuntaviivoja jätealalle. Mikä saa jatkamaan perheyritystä? Miten sukupolvenvaihdos voi toimia ponnahduslautana rohkeille innovaatioille? Äänessä on Kapasityn 2. sukupolven perheyrittäjä, toimitusjohtaja Iiro Kankaansyrjä.
Kolme tärkeintä perheyrityslukua!
Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala palaa juuri julkaistuun Aallon Suomalaisten perheyritysten anatomia -tutkimukseen. Miten luvut peilautuvat perheyritysten arkeen?
Miltä näyttää perheyrityskevät 2026?
Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen paljastaa ensimmäisiä näkymiä ti 24.3. julkaistavasta uudesta säätiötutkimuksesta. Mitä tutkimus paljastaa suomalaisesta omistajuudesta ja säätiöiden roolista?
Aamupalalla on hyvin aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Mukaan mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta.
Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kuulemaan, mitä perheyrityskentällä tapahtuu juuri nyt!
Ilmoittautumiset
Ilmoittauduthan perheyritysaamukahville ma 3.3.2026 mennessä https://tapahtumat.perheyritys.fi/perheyritysaamukahvit-2026 tai tiina.tikander@perheyritys.fi.
Yhteyshenkilöt
Tiina Tikanderviestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikköPuh:050 589 0185tiina.tikander@perheyritys.fi
Linkit
Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden omistajia sekä edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 610 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 185 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 40,5 mrd. euroa.
