MUISTUTUSKUTSU: Perheyritysaamukahvit – taustatilaisuus median edustajille to 5.3.2026 klo 8.30–9.30 Minnessä

Ohjelmassa

Klo 8.30

Avaussanat

Perheyritysten liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Tiina Tikander.

Miten perheyrityksen sukupolvenvaihdos muutti kokonaisen toimialan?

Perheyritys Kapasity piirtää nyt uusia suuntaviivoja jätealalle. Mikä saa jatkamaan perheyritystä? Miten sukupolvenvaihdos voi toimia ponnahduslautana rohkeille innovaatioille? Äänessä on Kapasityn 2. sukupolven perheyrittäjä, toimitusjohtaja Iiro Kankaansyrjä.

Kolme tärkeintä perheyrityslukua!

Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala palaa juuri julkaistuun Aallon Suomalaisten perheyritysten anatomia -tutkimukseen. Miten luvut peilautuvat perheyritysten arkeen?

Miltä näyttää perheyrityskevät 2026?

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen paljastaa ensimmäisiä näkymiä ti 24.3. julkaistavasta uudesta säätiötutkimuksesta. Mitä tutkimus paljastaa suomalaisesta omistajuudesta ja säätiöiden roolista?

Ilmoittautumiset

