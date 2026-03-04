Järeät yt-neuvottelut uhkaavat elinvoimakeskusten ja KEHA-keskuksen henkilöstöä ja palveluita
9.3.2026 10:00:27 EET | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote
Ammattiliitto Pro pitää elinvoimakeskuksiin ja Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskukseen eli KEHA-keskukseen kohdistuvia vähennyssuunnitelmia poikkeuksellisen mittavina ja huolestuttavina.
Elinvoimakeskukset ovat vasta aloittaneet vuoden alussa, ja toiminta hakee yhä muotoaan. Samanaikaisesti lähes joka seitsemäs toimintamenoilla palkattu on irtisanomisuhan alla.
– Näin massiiviset yt-neuvottelut on käytävä perusteellisesti ja avoimesti. Kaikki vaihtoehdot on arvioitava, ja ratkaisuja on etsittävä aidosti yhdessä henkilöstön kanssa. Vain näin voidaan turvata keskusten toiminnan jatkuvuus ja työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo.
Työnantajan mukaan vähentämistarve on enintään 296 henkilöä. Neuvottelut koskevat toimintamenoilla palkattua henkilöstöä, jota on yhteensä noin 2 100.
Rajut vähennysesitykset järkyttävät henkilöstöä. Virastot ovat olleet tiukalla säästökuurilla jo vuodesta 2024 lähtien. Neuvottelujen kohteena oleva henkilöstö on parin vuoden aikana käynyt läpi mittavia organisaatiomuutoksia ja yt‑neuvotteluja.
– Olen todella huolissani henkilöstön jaksamisesta. Ihmisiä painaa huoli omasta ja työkaverien tulevaisuudesta. Huolta on myös siitä, miten pystymme selviytymään tehtävistämme, koska resurssien niukkuus on haaste jo nyt. Kaipaamme työrauhaa jatkuvan muutoksen ja yt-neuvotteluiden sijaan, pääluottamusmies Sami Moilanen kertoo.
Huoli työntekijöiden tulevaisuudesta on suuri, sillä Suomea rasittaa poikkeuksellisen vaikea työllisyystilanne.
– Työmarkkinoilla on tällä hetkellä enemmän epävarmuutta kuin vuosiin. Tässä tilanteessa näin laajat henkilöstövähennykset osuvat erityisen kipeästi, ja valtion pitäisi myös työnantajana kantaa vastuunsa työllisyydestä, Simola sanoo.
KEHA-keskus järjestää muun muassa valtakunnallisia palveluita, jotka turvaavat työvoiman liikkuvuuden, maahanmuuton, työttömyysturvan ja kotoutumisen hallinnon sekä elinvoimakeskusten hallintopalvelut. Elinvoimakeskukset vastaavat esimerkiksi elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvistä tehtävistä.
