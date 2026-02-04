Etelä-Pohjanmaalla tammikuun lopussa 8332 työtöntä työnhakijaa
24.2.2026 08:00:00 EET | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Työttömyyden kasvu Etelä-Pohjanmaalla on hieman maan keskiarvoa voimakkaampaa. Edellisen kerran tammikuussa on ollut enemmän työttömiä vuonna 2017. Työttömyys on kasvanut eniten nuorissa ja lähempänä eläkeikää olevien ikäryhmissä. Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa edelleen merkittävää kasvua.
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Etelä-Pohjanmaalla vuoden takaisesta vertailuajankohdasta 620 henkilöllä eli 8,0 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaisesta 6,3 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaan alueella laski edellisestä kuukaudesta 149 henkilöllä.
Lomautettujen lukumäärä oli tammikuun lopussa 938, jossa laskua oli 218 henkilöä (-18,9 %) viime vuoden vertailuajankohtaan. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli 10 815 henkilöä. Se oli 237 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavaan aikaan.
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Etelä-Pohjanmaan alueella 9,6 prosenttia, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,6 prosenttia.
Suupohjassa työttömyys kasvanut eniten
Maakunnan alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Evijärvellä (6,3 %), Kuortaneella (6,8 %), Ilmajoella (7,5 %) ja Isossakyrössä (7,7 %). Korkeimmat osuudet olivat Kauhajoella (13,2 %), Alajärvellä (11,9 %), Alavudella (11,6 %) ja Ähtärissä (11,1 %).
Seutukunnista Etelä-Pohjanmaalla nousua oli Suupohjan (19 %), Järviseudun (16 %), Seinäjoen (7 %) ja Kuusiokuntien (1 %) alueilla. Valtaosassa Etelä-Pohjanmaan kuntia työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Etelä-Pohjanmaan kunnista työttömien työnhakijoiden määrä nousi suhteellisesti eniten vuoden takaisesta Isojoella (49 %), Alajärvellä (28 %), Kauhajoella (23 %) ja Lapualla (18 %). Laskua oli Vimpelissä (-10 %), Soinissa (-9 %) Alavudella (-5 %), Isossakyrössä (-2 %) ja Karijoella (-2 %).
Työmarkkinatilanne on haastava
Pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuun lopussa 2501 henkilöä, mikä oli 616 henkilöä (32,7 %) enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömistä yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 1080 henkilöä, mikä oli 323 henkilöä (42,7 %) enemmän kuin vuosi sitten.
Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1327, mikä oli 127 henkilöä (10,7 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suhteellisesti eniten kasvua työttömien työnhakijoiden määrässä oli ikäryhmässä yli 64-vuotiaat (33,3 %), 15–19-vuotiaat (13,6 %), 60–64-vuotiaat (11,9 %) ja 55–59-vuotiaat (11,5 %). Suurin työttömien työnhakijoiden ryhmä oli 60–64-vuotiaat.
Uusia avoimia työpaikkoja Etelä-Pohjanmaalla oli kuukauden aikana 1453 kappaletta, joka oli 571 kappaletta (-28,2 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kuukauden aikana avoimena oli kaikkiaan 2095 työpaikkaa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan laskua oli 818 työpaikkaa (-28,1 %).
Tutustu koko katsaukseen
Työllisyyskatsauksen tiedot ilmenevät Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) Työnvälitystilastosta (tyollisyyskatsaus.fi).
Yhteyshenkilöt
Timo SaariylijohtajaEtelä-Pohjanmaan elinvoimakeskusPuh:0295 028 501timo.saari@elinvoimakeskus.fi
Marjut LeppänenOsastopäällikkö, Elinkeinot ja osaaminen -osastoEtelä-Pohjanmaan elinvoimakeskusPuh:0295 027 585marjut.leppanen@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
