Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Etelä-Pohjanmaalla tammikuun lopussa 8332 työtöntä työnhakijaa

24.2.2026 08:00:00 EET | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Työttömyyden kasvu Etelä-Pohjanmaalla on hieman maan keskiarvoa voimakkaampaa. Edellisen kerran tammikuussa on ollut enemmän työttömiä vuonna 2017. Työttömyys on kasvanut eniten nuorissa ja lähempänä eläkeikää olevien ikäryhmissä. Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa edelleen merkittävää kasvua.

Etelä-Pohjanmaan kartta, josta ilmenee työttömien työnhakijoiden osuudet kunnittain. Kartta on värikoodattu vaaleasta vihreästä tummempaan vihreän sävyyn riippuen, kuinka iso työttömien työnhakijoiden osuus on alueella. Alueet jakaantuvat asteikossa: 5,0–7,4 (5), 7,5–9,9 (7), 10,0–12,4 (5) ja 12,5–14.9 (1). Työttömien työnhakijoiden osuudet kunnittain olivat Evijärvi 6,4 %, Kauhava 8,3 %, Lappajärvi 8,6 %, Vimpeli 7,0 %, Isokyrö 7,0 %, Lapua 9,3 %, Alajärvi 10,8 %, Ilmajoki 7,0 %, Seinäjoki 9,7 %, Kuortane 6,9 %, Soini 8,6 %, Teuva 10,7 %, Kurikka 9,8 %, Alavus 11,9 %, Karijoki 10,8 %, Ähtäri 11,7 %, Kauhajoki 13,3 % ja Isojoki 8,8 %. KEHA-keskus, Työnvälitystilasto.
Maakunnan työttömien työnhakijoiden osuus oli alhaisimmillaan Evijärvellä (6,4 %) ja korkeimmillaan Kauhajoella (13,3 %).

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Etelä-Pohjanmaalla vuoden takaisesta vertailuajankohdasta 620 henkilöllä eli 8,0 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaisesta 6,3 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaan alueella laski edellisestä kuukaudesta 149 henkilöllä.

Lomautettujen lukumäärä oli tammikuun lopussa 938, jossa laskua oli 218 henkilöä (-18,9 %) viime vuoden vertailuajankohtaan. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli 10 815 henkilöä. Se oli 237 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavaan aikaan.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Etelä-Pohjanmaan alueella 9,6 prosenttia, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,6 prosenttia.

Suupohjassa työttömyys kasvanut eniten

Maakunnan alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Evijärvellä (6,3 %), Kuortaneella (6,8 %), Ilmajoella (7,5 %) ja Isossakyrössä (7,7 %). Korkeimmat osuudet olivat Kauhajoella (13,2 %), Alajärvellä (11,9 %), Alavudella (11,6 %) ja Ähtärissä (11,1 %).

Seutukunnista Etelä-Pohjanmaalla nousua oli Suupohjan (19 %), Järviseudun (16 %), Seinäjoen (7 %) ja Kuusiokuntien (1 %) alueilla. Valtaosassa Etelä-Pohjanmaan kuntia työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Etelä-Pohjanmaan kunnista työttömien työnhakijoiden määrä nousi suhteellisesti eniten vuoden takaisesta Isojoella (49 %), Alajärvellä (28 %), Kauhajoella (23 %) ja Lapualla (18 %). Laskua oli Vimpelissä (-10 %), Soinissa (-9 %) Alavudella (-5 %), Isossakyrössä (-2 %) ja Karijoella (-2 %).

Työmarkkinatilanne on haastava

Pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuun lopussa 2501 henkilöä, mikä oli 616 henkilöä (32,7 %) enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömistä yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 1080 henkilöä, mikä oli 323 henkilöä (42,7 %) enemmän kuin vuosi sitten.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1327, mikä oli 127 henkilöä (10,7 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suhteellisesti eniten kasvua työttömien työnhakijoiden määrässä oli ikäryhmässä yli 64-vuotiaat (33,3 %), 15–19-vuotiaat (13,6 %), 60–64-vuotiaat (11,9 %) ja 55–59-vuotiaat (11,5 %). Suurin työttömien työnhakijoiden ryhmä oli 60–64-vuotiaat.

Uusia avoimia työpaikkoja Etelä-Pohjanmaalla oli kuukauden aikana 1453 kappaletta, joka oli 571 kappaletta (-28,2 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kuukauden aikana avoimena oli kaikkiaan 2095 työpaikkaa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan laskua oli 818 työpaikkaa (-28,1 %).

Tutustu koko katsaukseen

Työllisyyskatsauksen tiedot ilmenevät Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) Työnvälitystilastosta (tyollisyyskatsaus.fi).

Avainsanat

työllisyyskatsaustyövoimatyöllisyystyöttömyystyölomautuksetetelä-pohjanmaa

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Etelä-Pohjanmaan kartta, josta ilmenee työttömien työnhakijoiden osuudet kunnittain. Kartta on värikoodattu vaaleasta vihreästä tummempaan vihreän sävyyn riippuen, kuinka iso työttömien työnhakijoiden osuus on alueella. Alueet jakaantuvat asteikossa: 5,0–7,4 (5), 7,5–9,9 (7), 10,0–12,4 (5) ja 12,5–14.9 (1). Työttömien työnhakijoiden osuudet kunnittain olivat Evijärvi 6,4 %, Kauhava 8,3 %, Lappajärvi 8,6 %, Vimpeli 7,0 %, Isokyrö 7,0 %, Lapua 9,3 %, Alajärvi 10,8 %, Ilmajoki 7,0 %, Seinäjoki 9,7 %, Kuortane 6,9 %, Soini 8,6 %, Teuva 10,7 %, Kurikka 9,8 %, Alavus 11,9 %, Karijoki 10,8 %, Ähtäri 11,7 %, Kauhajoki 13,3 % ja Isojoki 8,8 %. KEHA-keskus, Työnvälitystilasto.
Maakunnan työttömien työnhakijoiden osuus oli alhaisimmillaan Evijärvellä (6,4 %) ja korkeimmillaan Kauhajoella (13,3 %).
Lataa
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta maakunnittain. Kartta on värikoodattu vaaleasta vihreästä tumman vihreään riippuen, kuinka iso työttömien työnhakijoiden osuus on alueella. Alueet jakaantuvat asteikossa: 5,0–7,4 (2), 7,5–9,9 (1), 10,0–12,4 (6), 12,5–14,9 (6) & 15,0–20,0 (4). Lappi 10,0 %, Pohjois-Pohjanmaa 13,3 %, Kainuu 11,9 %, Keski-Pohjanmaa 10,2 %, Pohjanmaa 7,4 %, Etelä-Pohjanmaa 9,6 %, Keski-Suomi 15,3 %, Pohjois-Savo 13,4 %, Pohjois-Karjala 15,4 %, Satakunta 12,0 %, Pirkanmaa 13,4 %, Etelä-Savo 12,8 %, Ahvenanmaa 5,6 %, Varsinais-Suomi 11,9 %, Kanta-Häme 11,7 %, Päijät-Häme 15,7 %, Uusimaa 12,5 %, Kymenlaakso 15,0 % ja Etelä-Karjala 14,4 %. KEHA-keskus, Työnvälitystilasto.
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta koko maassa tammikuussa 2026.
Lataa
Työttömien työnhakijoiden kuukausivertailussa verrataan vuosien 2019–2026 työllisyyslukuja. Tammikuun 2026 tilanne Etelä-Pohjanmaalla sijoittuu tammikuiden vertailussa taulukossa korkeimmalle.
Etelä-Pohjanmaan työttömien työnhakijoiden kuukausivertailu vuosien 2019-2026 aikana
Lataa
Taulukko, josta ilmenee pitkäaikaistyöttömät kuukauden lopussa Etelä-Pohjanmaalla. Taulukossa olevan asteikon mittausaika alkaa vuodesta 2006. Yli vuoden työttömänä olleille ja yli kaksi vuotta työttömänä olleille on omat käyrät. Tammikuun 2026 lukemat ovat molempien käyrien korkeimmat tulokset. Molemmat käyrät ovat olleet nousussa noin vuodesta 2023 alkaen. Edellinen piikki pitkäaikaistyöttömien määrässä on ollut vuosien 2016–2017 välimaastossa, jolloin yli vuoden työttömänä olleita oli noin 2100 ja yli kaksi vuotta työttömänä olleita noin 800.
Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2006-2026.
Lataa
Työttömät työnhakijat ikäryhmän mukaan Etelä-Pohjanmaalla tammikuussa 2025 ja 2026. Kaikissa ikäryhmissä on kasvua. Eniten kasvaneet nuorten ja lähempänä eläkeikää olevien työnhakijoiden määrät.
Työttömät työnhakijat ikäryhmittäin.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

Logo: Elinvoimakeskus, Livskraftscentralen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Joksholman silta uusitaan Pedersöressä4.2.2026 12:19:26 EET | Tiedote

Elinvoimakeskus on aloittanut Pedersöressä valtatiellä 8 sijaitsevan Joksholman sillan uusimistyöt viikolla 4. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle, joten rakennustöiden ajaksi ajoneuvoliikenne sillan kohdalla joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle. Jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät nykyistä reittiä. Rakennustyöt ja liikenteen poikkeusjärjestelyt kestävät vuoden 2026 marraskuuhun saakka. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Työ- ja koulutusmahdollisuudet esillä Meirän Rekry ja Opinlakeus-messuilla8.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote

Meirän Rekry ja Opinlakeus-messut yhdistävät jälleen voimansa kaksipäiväisessä tapahtumassa 14.–15. tammikuuta 2026 Seinäjoki Areenan A-hallissa. Messut tarjoavat nuorille ja aikuisille kattavan katsauksen jatko-opintoihin sekä mahdollisuuden tavata rekrytoijia, verkostoitua, saada vinkkejä työnhakuun ja löytää uusia uramahdollisuuksia. Viime vuonna messuilla kävi yli 10 000 vierailijaa ja kävijämäärän uskotaan olevan iso myös tänä vuonna.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye