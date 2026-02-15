Metsäteollisuuden startup-kisa 2026 on käynnistynyt
23.2.2026 12:05:02 EET | Messukeskus | Tiedote
Pulp & Beyond 2026 -tapahtuman startup-yrityksille suunnatun ilmoittautuminen on nyt auki. Kilpailu nostaa esiin uusia ja merkittäviä ratkaisuja metsäteollisuuden alalta ja voittaja palkitaan Suomen Messusäätiön rahoittamalla 5 000 euron Pulp & Beyond Awardilla. Kansainvälinen metsäteollisuuden ammattitapahtuma Pulp & Beyond 2026 järjestetään 14.–17.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Startup-kilpailu hakee lupaavimpia ja potentiaalisimpia metsäteollisuuden kasvuyrityksiä. Pulp & Beyond Awardin saa suomalainen yritys, joka on kehittänyt metsäteollisuudelle tai siihen liittyvälle alalle positiivista imagoa tuottavan innovaation, josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu. Ratkaisu avaa parhaimmillaan myös uusia näkökulmia metsäteollisuuteen.
Kilpailun järjestää Pulp & Beyond -tapahtuma yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry:n kanssa.
Osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta pulpandbeyond.messukeskus.com/startup-competition. Kilpailuun voi lähettää ehdotuksia 31.3.2026 saakka. Kilpailuraati käsittelee hakemukset ja valitsee ehdotuksista parhaat ideat sekä ratkaisut, joista 3 parasta etenee tapahtumassa järjestettävään pitchaus-kilpailuun. Raati tekee valintansa pitchaus-esitysten perusteella. Voittajan valinnassa huomioidaan liikeidean innovatiivisuus ja omaperäisyys, tuotteen markkinapotentiaali, liiketoimintasuunnitelman ja sen toteutuksen uskottavuus sekä itse pitchaus. Voittaja valitaan 15.4.2026 iltapäivällä heti pitchausten jälkeen.
Startup-kilpailu järjestetään jo viidennen kerran. Edellisen, vuonna 2024 järjestetyn kilpailun voitti Aisti Corporation, joka on kehittänyt patentoitua, erittäin matalatiheyksistä ja paloa hidastavaa vaahtomateriaalia, joka soveltuu erilaisten levymäisten tuotteiden valmistukseen. Näitä käyttökohteita ovat esimerkiksi akustiikkalevyt, lämmöneristystuotteet, tuulensuojapaneelit ja pakkauspehmusteet.
Alan johtavien yritysten edustajista koostuvan kilpailuraadin puheenjohtajana toimii Biomaterial Processing and Products -liiketoiminta-alueen johtaja Atte Virtanen VTT:ltä.
Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä Pulp & Beyond 2026 koostuu kolmesta osa-alueesta: kansainvälinen tieteellinen konferenssi Pulp & Beyond Conference 2026 järjestetään tiistaina 14.4.2026, kävijöille veloitukseton Pulp & Beyond 2026 tapahtuma ja näyttely 15.–16.4.2026 sekä ekskursiopäivä 17.4.2026, jossa on mahdollisuus vierailla Kemiran innovaatiokeskuksessa ja SAPPI Kirkniemen paperitehtaalla tai Stora Enson ja ABB:n Suomen pääkonttoreilla.
Samaan aikaan 15.–16.4. Messukeskuksessa järjestetään ChemBio Finland 2026, Helsinki Chemicals Forum 2026 ja 15.–17.4. uusi sähköalan ammattitapahtuma Sähkö–Electricity 2026.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry (PI) ja Helsingin Messukeskus.
#pulpandbeyond | www.pulpandbeyond.com
Lisätietoja:
Viestinnän asiantuntija Aleksi Kasari, +358 40 158 2138, aleksi.kasari@messukeskus.com, Suomen Messut Oyj
Liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala, +358 40 843 3936, anssi.rajala@messukeskus.com, Suomen Messut Oyj
Toimitusjohtaja Antti Lindqvist, +358 40 725 2543, antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi, Puunjalostusinsinöörit ry PI
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aleksi KasariBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
