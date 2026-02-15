Metsäteollisuuden startup-kisa 2026 on käynnistynyt

Startup-kilpailu hakee lupaavimpia ja potentiaalisimpia metsäteollisuuden kasvuyrityksiä. Pulp & Beyond Awardin saa suomalainen yritys, joka on kehittänyt metsäteollisuudelle tai siihen liittyvälle alalle positiivista imagoa tuottavan innovaation, josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu. Ratkaisu avaa parhaimmillaan myös uusia näkökulmia metsäteollisuuteen.

Kilpailun järjestää Pulp & Beyond -tapahtuma yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry:n kanssa.

Osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta pulpandbeyond.messukeskus.com/startup-competition. Kilpailuun voi lähettää ehdotuksia 31.3.2026 saakka. Kilpailuraati käsittelee hakemukset ja valitsee ehdotuksista parhaat ideat sekä ratkaisut, joista 3 parasta etenee tapahtumassa järjestettävään pitchaus-kilpailuun. Raati tekee valintansa pitchaus-esitysten perusteella. Voittajan valinnassa huomioidaan liikeidean innovatiivisuus ja omaperäisyys, tuotteen markkinapotentiaali, liiketoimintasuunnitelman ja sen toteutuksen uskottavuus sekä itse pitchaus. Voittaja valitaan 15.4.2026 iltapäivällä heti pitchausten jälkeen.

Startup-kilpailu järjestetään jo viidennen kerran. Edellisen, vuonna 2024 järjestetyn kilpailun voitti Aisti Corporation, joka on kehittänyt patentoitua, erittäin matalatiheyksistä ja paloa hidastavaa vaahtomateriaalia, joka soveltuu erilaisten levymäisten tuotteiden valmistukseen. Näitä käyttökohteita ovat esimerkiksi akustiikkalevyt, lämmöneristystuotteet, tuulensuojapaneelit ja pakkauspehmusteet.

Alan johtavien yritysten edustajista koostuvan kilpailuraadin puheenjohtajana toimii Biomaterial Processing and Products -liiketoiminta-alueen johtaja Atte Virtanen VTT:ltä.

Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä Pulp & Beyond 2026 koostuu kolmesta osa-alueesta: kansainvälinen tieteellinen konferenssi Pulp & Beyond Conference 2026 järjestetään tiistaina 14.4.2026, kävijöille veloitukseton Pulp & Beyond 2026 tapahtuma ja näyttely 15.–16.4.2026 sekä ekskursiopäivä 17.4.2026, jossa on mahdollisuus vierailla Kemiran innovaatiokeskuksessa ja SAPPI Kirkniemen paperitehtaalla tai Stora Enson ja ABB:n Suomen pääkonttoreilla.

Samaan aikaan 15.–16.4. Messukeskuksessa järjestetään ChemBio Finland 2026, Helsinki Chemicals Forum 2026 ja 15.–17.4. uusi sähköalan ammattitapahtuma Sähkö–Electricity 2026.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry (PI) ja Helsingin Messukeskus.

#pulpandbeyond | www.pulpandbeyond.com

Lisätietoja:

Viestinnän asiantuntija Aleksi Kasari, +358 40 158 2138, aleksi.kasari@messukeskus.com, Suomen Messut Oyj

Liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala, +358 40 843 3936, anssi.rajala@messukeskus.com, Suomen Messut Oyj

Toimitusjohtaja Antti Lindqvist, +358 40 725 2543, antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi, Puunjalostusinsinöörit ry PI