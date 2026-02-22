Nuorten perhekeskustyöntekijän avoin vastaanotto alkaa maaliskuussa Jyväskylän Nuorten talolla
23.2.2026 11:34:19 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Maaliskuun 2026 alusta alkaen nuoret voivat tavata nuorten perhekeskustyöntekijän ilman ajanvarausta Jyväskylän Nuorten talolla. Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorten perhetyöntekijä liittyy osaksi Nuorten talon walk in -palvelua ja vahvistaa näin nuorille tarjottavaa matalan kynnyksen tukea.
Walk in -vastaanotto on maksuton, ja siellä saa ohjausta ja neuvontaa erilaisiin elämäntilanteisiin ilman ajanvarausta. Nuorten perhekeskustyöntekijä on tavattavissa pääasiassa torstaisin klo 12–15 Nuorten talon walk in -vastaanotolla.
Millaista tukea on tarjolla?
Avoimella vastaanotolla tarjotaan:
- Ohjausta ja neuvontaa nuorelle arjen haasteisiin
- Luottamuksellista kohtaamista ja keskustelutukea
- Tukea nepsy-asioissa esimerkiksi omahoitoon ja elämänhallintaan liittyen
- Keskusteluapua yksinäisyyden teemoihin
- Tukea mielen hyvinvointiin ja päihteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä
- Tarvittaessa ohjausta muiden palveluiden piiriin
Palvelu on suunnattu nuorille, jotka kaipaavat matalan kynnyksen tukea, keskustelua tai suuntaa omaan tilanteeseensa.
Jyväskylän Nuorten talo (Asemakatu 4, 2. krs) tarjoaa 13–29-vuotiaille maksutonta walk in -neuvontaa ja ohjausta ilman ajanvarausta arki-iltapäivisin. Palvelusta saa apua muun muassa työnhakuun, opiskeluun, asumiseen, Kelan etuuksiin ja elämänhallintaan. Walk in -kalenteri (julkaistaan maanantaisin) kertoo päiväkohtaisen palvelutarjonnan. Nuorten talossa on alle 30-vuotiaille suunnattuja palveluja Jyväskylän kaupungilta ja Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Nuorten mielenterveys- ja päihdeasioissa yhteyden Jyväskylän nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tiimiin saa soittamalla arkisin klo 8–14 välillä numeroon 014 266 0150.
Yhteyshenkilöt
Palvelupäällikkö Marja Lehtoranta, p. 050 597 8314, marja.lehtoranta(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, 050 566 2193, tuija.ija(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.2.2026 20:46:36 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Jyväskyläntien Jämsän kohdalla tapahtui neljän ajoneuvon liikenneonnettomuus. Kahdeksan osallista selvittiin ilman vammoja, ja ensihoito tarkastaa heidät. Kahta ajoneuvoa hinataan, liikenne ohjataan yhdelle kaistalle ja vaikeutuu kello 21.00 asti.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.2.2026 20:45:18 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.2.2026 LIIKENNEONNETTOMUUS KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos sai tehtävän klo 20.16 keskisuuresta liikenneonnettomuudesta Rantaväylän ja satamakadun risteykseen. Risteysalueella kolmen ajoneuvon kolari. Autoissa oli kyydissä yhteensä viisi ihmistä, heille ei tullut vahinkoja. Tilanteesta on liikennehaittaa arvioilta tunnin verran Rantaväylällä pohjoisen suuntaan. Poliisi ohjaa paikalla liikennettä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.2.2026 15:26:09 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Aholantie, Keuruu Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Keuruulle puoli kolmen aikaan perjantaipäivänä. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa kohteeseen oli rakennus jo täyden palon vaiheessa. Rakennus on loma-asuntokäytössä ollut noin 60 neliöinen rakennus. Sammutustyöt kohteessa ovat käynnissä ja tulevat jatkumaan vielä useamman tunnin. Tiedossa ei ole henkilövahinkoja.
Poikkeavat aukioloajat talvilomaviikolla 23.2.–27.2.202620.2.2026 08:46:17 EET | Tiedote
Talvilomaviikko tuo tullessaan joitain poikkeavia aukioloaikoja Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluin. Poikkeavat aukioloajat ja niiden korvaavat palvelupaikat, joissa hoitoa tarjotaan, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/talviloman-aukioloajat
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.2.2026 18:39:10 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.2.2026 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KYPÄRÄTIE, JYVÄSKYLÄ Kypärämäessä sijaitsevan kerrostalon porrashuoneessa ja tuuletusparvekkeella oli sytytetty papereita palamaan. Palo ei levinnyt papereista rakenteisiin eikä aiheuttanut henkilövahinkoja tai varsinaisia sammutustoimia pelastuslaitokselle. Poliisi tutkii tapahtunutta. Kohteessa työskenteli kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme