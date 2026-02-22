Nuorten perhekeskustyöntekijän avoin vastaanotto alkaa maaliskuussa Jyväskylän Nuorten talolla

Walk in -vastaanotto on maksuton, ja siellä saa ohjausta ja neuvontaa erilaisiin elämäntilanteisiin ilman ajanvarausta. Nuorten perhekeskustyöntekijä on tavattavissa pääasiassa torstaisin klo 12–15 Nuorten talon walk in -vastaanotolla.

Millaista tukea on tarjolla?

Avoimella vastaanotolla tarjotaan:

Ohjausta ja neuvontaa nuorelle arjen haasteisiin

Luottamuksellista kohtaamista ja keskustelutukea

Tukea nepsy-asioissa esimerkiksi omahoitoon ja elämänhallintaan liittyen

Keskusteluapua yksinäisyyden teemoihin

Tukea mielen hyvinvointiin ja päihteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä

Tarvittaessa ohjausta muiden palveluiden piiriin



Palvelu on suunnattu nuorille, jotka kaipaavat matalan kynnyksen tukea, keskustelua tai suuntaa omaan tilanteeseensa.

Jyväskylän Nuorten talo (Asemakatu 4, 2. krs) tarjoaa 13–29-vuotiaille maksutonta walk in -neuvontaa ja ohjausta ilman ajanvarausta arki-iltapäivisin. Palvelusta saa apua muun muassa työnhakuun, opiskeluun, asumiseen, Kelan etuuksiin ja elämänhallintaan. Walk in -kalenteri (julkaistaan maanantaisin) kertoo päiväkohtaisen palvelutarjonnan. Nuorten talossa on alle 30-vuotiaille suunnattuja palveluja Jyväskylän kaupungilta ja Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Nuorten mielenterveys- ja päihdeasioissa yhteyden Jyväskylän nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tiimiin saa soittamalla arkisin klo 8–14 välillä numeroon 014 266 0150.