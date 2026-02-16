Parhaaksi valittu ihonhoitotuote tuo helpotusta ärtyneelle iholle – sertifioitu luonnonkosmetiikka yhdistää propoliksen ja probiootin

Propolis & Probiotics Rescue Cream on luonnonkosmetiikkaan erikoistuneen Flow Cosmeticsin kehittämä hoitovoide, jossa yhdistyvät luonnollinen propolis sekä ihoystävälliset probiootit. Valinnassa painottuivat erinomainen kuluttajapalaute, innovatiivinen koostumus, vastuulliset raaka-ainevalinnat sekä tuotteen selkeä rooli ihon suojamekanismien tukemisessa.

Flow Cosmetics on Riihimäellä toimiva kotimainen luonnonkosmetiikan pioneeri, jonka tarina alkoi yli 20 vuotta sitten. Yritystä luotsaavat perustaja Riitta sekä hänen tyttärensä Suvi, ja tuotteet valmistetaan edelleen Suomessa laadukkaista, pääosin luomulaatuisista raaka-aineista.

Vuodesta 2004 toiminut yritys on vakiinnuttanut asemansa laatutietoisten kuluttajien keskuudessa, ja sen Riihimäellä sijaitseva oma tuotanto ja tehtaanmyymälä korostavat vahvaa kotimaisuutta ja läpinäkyvää toimintatapaa.

“Tämä tunnustus on meille erittäin merkityksellinen. Haluamme kehittää tuotteita, jotka auttavat haastavissa iho-ongelmissa ja tekevät ihonhoidosta mahdollisimman luonnollista, tehokasta ja selkeää. On hienoa, että kotimainen työ ja pitkäjänteinen tuotekehitys näkyvät myös alan ammattilaisten valinnoissa,” sanoo Flow Cosmeticsin operatiivinen johtaja ja tuotekehittäjä Suvi Logren.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton hallituksesta koostuva asiantuntijaraati vastasi voittajatuotteiden valinnasta. Liiton mukaan voittajatuote kuvastaa tämän hetken ihonhoidon keskeistä kehityssuuntaa ja vahvistuvaa luonnonkosmetiikan trendiä.

“Flow Cosmeticsin Propolis & Probiotics Rescue Cream edustaa vahvaa kotimaista luonnonkosmetiikkaosaamista. Tuote edustaa luonnonkosmetiikan kehityssuuntaa, jossa perinteiset luonnonaineet ja nykyaikainen kosmetiikkatutkimus kohtaavat. Nämä ovat juuri niitä ominaisuuksia, joita terveystuotealan ammattilaiset arvostavat. Terveyskaupan ammattilaiset ovat saaneet voittajatuotteesta runsaasti myönteistä kuluttajapalautetta. Se osoittaa, että tuotekehitys on osunut nappiin,” toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.