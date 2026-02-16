Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen

Erikoiskaupan liitto Etu ry

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Parhaaksi valittu ihonhoitotuote tuo helpotusta ärtyneelle iholle – sertifioitu luonnonkosmetiikka yhdistää propoliksen ja probiootin

23.2.2026 11:16:09 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote

Jaa

Terveystuotealan ammattilaisten valitsema vuoden 2026 ihonhoitotuote on kotimainen Flow Cosmeticsin Propolis & Probiotics Rescue Cream, joka on suunniteltu erityisesti ärtyneelle, ongelmaiselle ja ihottumaiselle iholle. Tuotteelle on myönnetty arvostettu Ecocert Cosmos Natural -sertifikaatti.

Flow Cosmeticsin Propolis & Probiotics Rescue Cream
Flow Cosmeticsin Propolis & Probiotics Rescue Cream

Propolis & Probiotics Rescue Cream on luonnonkosmetiikkaan erikoistuneen Flow Cosmeticsin kehittämä hoitovoide, jossa yhdistyvät luonnollinen propolis sekä ihoystävälliset probiootit. Valinnassa painottuivat erinomainen kuluttajapalaute, innovatiivinen koostumus, vastuulliset raaka-ainevalinnat sekä tuotteen selkeä rooli ihon suojamekanismien tukemisessa.

Flow Cosmetics on Riihimäellä toimiva kotimainen luonnonkosmetiikan pioneeri, jonka tarina alkoi yli 20 vuotta sitten. Yritystä luotsaavat perustaja Riitta sekä hänen tyttärensä Suvi, ja tuotteet valmistetaan edelleen Suomessa laadukkaista, pääosin luomulaatuisista raaka-aineista.

Vuodesta 2004 toiminut yritys on vakiinnuttanut asemansa laatutietoisten kuluttajien keskuudessa, ja sen Riihimäellä sijaitseva oma tuotanto ja tehtaanmyymälä korostavat vahvaa kotimaisuutta ja läpinäkyvää toimintatapaa.

“Tämä tunnustus on meille erittäin merkityksellinen. Haluamme kehittää tuotteita, jotka auttavat haastavissa iho-ongelmissa ja tekevät ihonhoidosta mahdollisimman luonnollista, tehokasta ja selkeää. On hienoa, että kotimainen työ ja pitkäjänteinen tuotekehitys näkyvät myös alan ammattilaisten valinnoissa,” sanoo Flow Cosmeticsin operatiivinen johtaja ja tuotekehittäjä Suvi Logren.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton hallituksesta koostuva asiantuntijaraati vastasi voittajatuotteiden valinnasta. Liiton mukaan voittajatuote kuvastaa tämän hetken ihonhoidon keskeistä kehityssuuntaa ja vahvistuvaa luonnonkosmetiikan trendiä.

“Flow Cosmeticsin Propolis & Probiotics Rescue Cream edustaa vahvaa kotimaista luonnonkosmetiikkaosaamista. Tuote edustaa luonnonkosmetiikan kehityssuuntaa, jossa perinteiset luonnonaineet ja nykyaikainen kosmetiikkatutkimus kohtaavat. Nämä ovat juuri niitä ominaisuuksia, joita terveystuotealan ammattilaiset arvostavat. Terveyskaupan ammattilaiset ovat saaneet voittajatuotteesta runsaasti myönteistä kuluttajapalautetta. Se osoittaa, että tuotekehitys on osunut nappiin,” toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Avainsanat

flow cosmeticssuvi logrensuomen terveystuotekauppiaiden liittomika rönkköluonnonkosmetiikkavuoden 2026 ihonhoitotuotepropolisprobiootti

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye