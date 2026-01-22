Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma ajantasainen, mutta toimeenpanon hitaus ja ilmastoriskit uhkaavat –3 Mt CO₂/a tavoitetta vuoteen 2035
25.2.2026 13:05:02 EET | BDO Oy | Tiedote
Kansainvälinen tilintarkastus- ja neuvonantopalveluyhteisö BDO on tehnyt selvityksen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) väliarvioinnin tueksi. Selvitys tehtiin maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. BDO tunnisti maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) jalkauttamista hidastavat ja tavoitteiden toteutumista vaarantavat haasteet ja laati suositukset lisäisen ilmastovaikutuksen saavuttamisen tueksi.
BDO:n kestävyyspalveluiden asiantuntijatiimi arvioi MISU:n ajantasaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä ja tunnisti keskeiset haasteet ja ristikkäisvaikutukset sen toimenpiteiden käytäntöön viemisessä. BDO arvioi ja laati listan toimenpidekohtaisia suosituksia, joiden avulla MISU voi saavuttaa sille asetetun lisäisen vuosittaisen ilmastovaikutuksen -3 Mt CO2ekv. (miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia) vuonna 2035 verrattuna perusskenaarioon (PEIKKO WEM-P).
MISUn toimenpiteet sekä niihin liitetyt arviot ilmastohyödyistä ovat selvityksen mukaan sisällöllisesti ajantasaisia. Ilmastotoimien vieminen osaksi käytännön työtä kuitenkin takkuaa vakiintuneiden käytäntöjen ja tieto- ja osaamisvajeiden vuoksi.
Selvityksessä todetaan myös, että passiivisten kuolinpesien suuri määrä hidastaa toimenpiteiden toteuttamista, koska niissä MISU-toimenpiteet jäävät tekemättä. Useat selvitykseen osallistetun maankäyttösektorin asiantuntijapaneelin edustajat toivoivatkin toimenpiteitä kuolinpesien aktivoimiseksi Ruotsin tapaan.
MISU:n toimeenpanoa voivat hidastaa juurtuneet käytännöt esimerkiksi tehdä liikaa ja liian voimakkaita kunnostusojituksia, sekä puutteellinen tieto toimenpiteiden hyödyistä ja käytännön toteutuksesta, kuten turvemaiden pohjavedenpinnan nostamisesta, vaikka kiinnostusta maanomistajilla olisikin.
Selvityksessä osallistetut asiantuntijat tunnistivat investointien uusiutuvan energian hankkeisiin ja infrastruktuurin laajentamiseen lisääntyvän. Monet hankkeista kuitenkin kohdistuvat luonnolle tärkeisiin elinympäristöihin, kuten esimerkiksi metsiin. Vaikka hankkeet usein hyödyttävät vihreää siirtymää ja vaikuttavat vain marginaaliseen osaan Suomen kokonaismetsäpinta-alasta, niiden vaikutukset hiilinielujen heikkenemiseen ja erityisesti biodiversiteettiin ovat kuitenkin suhteellisen suuria ja yksi pääriskeistä MISU:n tavoitteiden toteutumiselle.
”Hyvää trendiä on silti näkyvissä. Yritykset ja maanomistajat haluavat tehdä enemmän kestävyyden eteen kuin esimerkiksi laissa vaaditaan. Pääomasijoittajatkin vaativat nykyään kunnianhimoista lähestymistapaa”, Janni Kunttu, MMT, kestävyyspalveluiden manager BDO:lta kommentoi.
Pitkän aikavälin hillintäsuunnitelmista ratkaisu haittojen minimointiin
Ratkaisuna haitallisiin rakennushankkeiden ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksiin BDO suosittelee mm. alue- ja projektisuunnitteluun 5–10 vuoden yli tehtäviä ilmasto- ja biodiversiteettihaittojen hillintäsuunnitelmia. Jopa yksittäisten puiden istutuksilla, pientarekasvien viljelyllä sekä esimerkiksi kosteikkojen luomisella ja turvemaiden vedenpinnan nostolla voidaan lieventää rakennettujen alueiden päästö- ja lämpövaikutuksia. Lisäksi alueiden maantieteellisellä sijoittumisella suhteessa muuhun ympäristöön ja suojavyöhykkeillä on suuri merkitys biodiversiteetille.
MISU:n tavoitteiden toteutumista vaikeuttaa luonnollisesti myös ilmastonmuutoksen eteneminen, joka muuttaa Suomen metsiä ennakoitua nopeammin. Talvien lyheneminen, kuivuusjaksot ja myrskyt lisäävät metsätuhoja, minkä lisäksi kuusettuneissa metsissä kuivuus- ja myrskytuhot sekä kirjanpainajatuhot voivat kasvaa huomattavasti. Sekapuustoisuuden lisääminen ja metsätuhojen ennakointi onkin yksi tärkeimmistä investoinneista tulevaisuutta ajatellen.
Maankäytön muutosten lisääntyminen rakentamisen vuoksi, kunnostusojituksen trendin jatkuminen sekä kirjanpainajatuhojen yleistyminen voisivat heikentää maankäyttösektorin hiilinielua yhteensä +1,1 – +1,7 Mt CO₂ekv. /a vuoteen 2035 mennessä.
BDO:n selvityksen mukaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma itsessään on kuitenkin toimiva ja sillä on merkittävää lisäpotentiaalia. BDO painottaa, että kun suosituksia laajennetaan ja toimeenpanoa tehostetaan, suunnitelman on mahdollista toteuttaa lisäisesti –3– –4 Mt CO₂ ilmastohyötyjä vuodessa vuoteen 2035 mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janni KunttuManager, Sustainability Advisory ServicesBDO OyPuh:+358 40 023 4306janni.kunttu@bdo.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
BDO on kansainvälinen tilintarkastus- ja neuvonantopalveluja tarjoava verkosto, joka palvelee sekä yksityistä että julkista sektoria. Vastuullisuustiimimme yhdistää laajan asiantuntijuuden ja tukee asiakkaita kaikissa vastuullisuuden teemoissa sekä kestävän kehityksen siirtymässä ja sen taloudellisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta BDO Oy
BDO Global Tax Outlook: Verotuksen monimutkaisuus kasvattaa kustannuksia22.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Yritykset kohtaavat yhä kasvavia compliance-haasteita. Lakisääteisten velvoitteiden lisääntyminen ja sääntelyn monimutkaisuus on noussut suurimmaksi haasteeksi tuoreimman BDO Global Tax Outlook -raportin mukaan. Peräti 66 prosenttia yritysjohdosta odottaa verotuksen compliance-kulujen kasvavan sääntelyvaatimusten vuoksi. Vastauksena kasvavaan kysyntään tekoälyn ja ulkoistamisen hyödyntäminen yleistyy nopeasti.
BDO:n taloustiedot 202517.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
BDO Suomen liikevaihto oli 48,5 miljoonaa euroa 31.8.2025 päättyneellä tilikaudella. Edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihto kasvoi 13,1 %, mikä edustaa yhtiölle erittäin hyvää orgaanista kasvua.
BDO Suomen uudeksi toimitusjohtajaksi Minna Ainasvuori10.12.2025 12:03:27 EET | Tiedote
Ennätysvauhtia kasvava BDO kiihdyttää kasvua tilintarkastuksessa ja neuvonantopalveluissa. BDO Suomen toimitusjohtajaksi on nimitetty tilintarkastusliiketoiminnan johtaja Minna Ainasvuori. Aiempi toimitusjohtaja Taneli Mustonen on valittu Managing Partner -rooliin ja hallituksen puheenjohtajaksi. Suomen BDO:n liikevaihto kasvoi päättyneellä tilikaudella ennätysmäiset 13,1 %.
Ensimmäisissä kestävyysraporteissa onnistumisia ja puutteita - BDO analysoi 88 CSRD-raporttia Suomen suurimmilta pörssiyhtiöiltä27.5.2025 14:31:31 EEST | Tiedote
Suuret, listatut yritykset ovat julkaisseet kestävyysraporttinsa ensimmäistä kertaa CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive) mukaisesti. BDO:n analyysin perusteella perusasiat uudenlaisesta kestävyysraportoinnista hallitaan jo hyvin, mutta monella saralla tarvitaan syvällisempää otetta, laadukkaampaa dataa ja vahvempi johdon sitoutuminen.
Pohjoismainen yrityskauppamarkkina ehti virkistyä Ruotsin johdolla16.5.2025 11:59:06 EEST | Tiedote
BDO:n yrityskauppakatsauksen mukaan yrityskauppojen määrä kääntyi kasvuun Pohjoismaissa vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka maiden välillä oli suuria eroja mm. kauppojen volyymissa ja arvostuskertoimissa. Vaikka Suomessakin aktivoiduttiin yrityskaupoissa, vain täällä arvostustasot jatkoivat laskuaan. BDO painottaa, että Pohjoismaat ovat tärkeitä toisilleen toimivan yrityskauppamarkkinan kannalta, mikä saattaa korostua epävarmoina aikoina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme