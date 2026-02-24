Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Satakunnassa työttömyys kääntyi tavanomaiseen kausittaiseen laskuun tammikuussa

24.2.2026 08:00:00 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Työttömien määrässä oli kuitenkin vielä nousua vuoden takaiseen verrattuna. Heikko työvoiman kysyntä on näkynyt etenkin pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden kasvuna.

Kuvassa on Satakunnan kartta, jossa esitetään työttömyysaste kunnittain prosentteina. Kunnat on väritetty työttömyyden tason mukaan vaaleasta tummempaan sävyyn. Kuntakohtaiset työttömyysasteet ovat seuraavat: Karvia 7,1 %, Jämijärvi 7,8 %, Eurajoki 7,8 %, Eura 7,5 %, Säkylä 9,4 %, Ulvila 9,5 %, Nakkila 10,4 %, Huittinen 10,6 %, Kokemäki 11,1 %, Rauma 11,2 %, Kankaanpää 12,2 %, Merikarvia 12,3 %, Pomarkku 12,3 %, Siikainen 13,0 %, Harjavalta 13,7 %, Pori 14,3 %

Satakunnassa kuntien työllisyyspalveluissa oli tammikuun lopussa 11 620 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 370 henkeä eli 3,3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömyys nousi 6,3 %. Edellisestä kuukaudesta työttömien määrä laski Satakunnassa 220 hengellä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuussa 12,0 %.

Osassa kunnista työttömyys on laskenut

Työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden takaiseen verrattuna noussut yhdeksässä Satakunnan kuudestatoista kunnasta. Määrällisesti eniten työttömyys on vuoden aikana kasvanut Raumalla, missä lisäystä on ollut 236 henkeä. Suhteellisesti eniten työttömyys on noussut Huittisissa, missä nousua on ollut 18 prosenttia. Työttömyys on alentunut seitsemässä kunnassa, joista suhteellisesti eniten Karviassa (-17 %).

Tammikuussa työttömyys oli korkeinta Porissa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,3 %. Alin työttömyys oli Karviassa, missä osuus oli 7,1 %.

Pitkäaikaistyöttömyys ja alle 25-vuotiaiden työttömyys on noussut eniten

Työttömistä työnhakijoista oli tammikuun lopussa miehiä 60 % ja naisia 40 %. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien miesten määrä on kasvanut 3 % ja naisten 4 %.

Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä nousi 11 % vuotta aikaisemmasta. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä aleni muutamalla hengellä.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 3 910. Se on 14 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 270, mikä on 4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Muutamissa ammattiryhmissä työttömyys on jo alentunut

Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna eniten työttömiä oli toisen asteen koulutuksen suorittaneissa, joita oli tammikuun lopussa työttöminä työnhakijoina 6 620. Se on 4 % enemmän kuin vuosi sitten. Korkea-asteen koulutuksen saaneiden työttömyys on noussut 8 %. Sen sijaan pelkästään perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys on alentunut 1 %.

Työvoiman heikko kysyntä näkyy työttömien työnhakijoiden määrän kasvuna useissa pääammattiryhmissä. Eniten työttömien määrä on kasvanut eri alojen erityisasiantuntijatyön ammateissa. Työttömien määrä on pienentynyt maanviljelijöiden, metsätyöntekijöiden ym., rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Uusia työpaikkoja avautui ajankohtaan nähden hyvin vähän

Satakunnassa ilmoitettiin työllisyyspalveluihin tammikuun aikana 1 434 uutta avointa työpaikkaa. Se on 48 % vähemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Yleensä tammikuussa avautuu runsaasti muun muassa eri alojen kesätyöpaikkoja. Yhteensä tammikuussa oli avoinna reilut 2 400 työpaikkaa.

Palveluissa olevien määrä on vähentynyt vuotta aiemmasta

Tammikuun lopussa erilaisten aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä oli Satakunnassa noin 2 740 henkilöä, mikä on 18 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lukumääräisesti eniten vähennystä on ollut työllistämisessä.

