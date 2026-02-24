Satakunnassa työttömyys kääntyi tavanomaiseen kausittaiseen laskuun tammikuussa

Varsinais-Suomen työttömyys putosi hieman tammikuussa 24.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Tammikuun aikana Varsinais-Suomen työttömyys putosi jonkin verran verrattuna joulukuuhun kuten se normaalivuosina tekee. Avoimien työpaikkojen määrä ei osoita vieläkään selkeitä kasvun merkkejä eli käännettä parempaan saadaan niiden osalta vielä odotella. Ennätyksellisen korkea pitkäaikaistyöttömyys on sen sijaan jatkanut edelleen kasvuaan vuodenvaihteen jälkeen.