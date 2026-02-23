Ylen lähetykset Milano–Cortinan talviolympialaisista rikkoivat ennätyksiä – 4,5 miljoonaa suomalaista tv-katsojaa
23.2.2026 12:00:00 EET | Yleisradio Oy | Tiedote
Milano-Cortinan talviolympialaiset siivittivät Yle Areenan kaikkien aikojen ennätyslukemiin.
Yle Urheilun olympiatarjonta saavutti valtavan suosion 22. helmikuuta päättyneissä Milanon ja Cortinan kisoissa. Ylen olympialähetykset tavoittivat tv:ssä Finnpanelin mukaan 4,5 miljoonaa suomalaista, yhteensä televisiolähetysten keskikatsojamäärä oli kisojen aikana 508 000. Ennätyksiä rikottiin niin Pekingin talviolympialaisiin (4,1 milj.) kuin Pariisin kesäolympialaisiinkin verrattuna (4,1 milj.).
Yle Areenassa tehtiin olympialaisten aikaan kaikkien aikojen ennätykset sen käytön viikkominuuteissa, kun Areenan sisältöjä kulutettiin olympiaviikoilla 7 ja 8 reilusti yli kaksi tuntia jokaista suomalaista kohden. Kokonaisuudessaan Ylen olympiasisältöjä kulutettiin Yle Areenassa 898 miljoonaa minuuttia, mikä toi kasvua Pekingin talvikisoihin nähden 165 % ja Pariisin kesäkisoihin verrattuna 69 %.
“Olympialaisten välittäminen suomalaisille on Ylen tehtävän ytimessä. Näinä aikoina tarvitsemme ikimuistoisia hetkiä, jotka keräävät erilaiset suomalaiset yhteisten kokemusten äärelle. Valtaisa yleisömenestys todistaa, miten tärkeänä ja kiinnostavana suomalaiset pitävät talviolympialaisten tarjontaamme. Onnistuimme hienosti eri välineiden yhteispelillä, ja olen äärimmäisen ylpeä koko olympiatiimistämme”, kertoo Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen.
Yli miljoonan tavoittavuuteen ylsi 72 olympialähetystä televisiossa. Leijonien jääkiekko-ottelut keräsivät suurimmat keskikatsojaluvut televisiossa, kun välieräottelua Kanada–Suomi seurasi 1,6 miljoonaa katsojaa, puolivälieräottelu Sveitsiä vastaan keräsi 1,3 miljoonaa katsojaa ja Suomen voitokasta pronssiottelua Slovakiaa vastaan seurasi keskimäärin 1,3 miljoonaa katsojaa.
Jääkiekon lisäksi suomalaisten suosikkilajeja televisiossa olivat hiihto ja ampumahiihto. Viisi hiihtolähetystä ja kolme ampumahiihtolähetystä ylsi yli miljoonan keskikatsojamäärään ja 1,5 miljoonan tavoittavuuteen. Hiihtolähetyksistä katsotuin oli naisten 50 kilometrin kilpailu, joka tavoitti kisojen päätöspäivänä 1,9 miljoonaa katsojaa. Ampumahiihtolähetyksistä suosituimmaksi nousi 8. helmikuuta kisattu sekaviesti 1,7 miljoonalla katsojalla.
Kisojen aikana Yle.fi-verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa olympiasisällöille kertyi 26 miljoonaa näyttökertaa, kisaoppaassa vierailtiin 3,5 miljoonaa kertaa ja lyhytvideoiden käynnistyksiä kertyi lähes 12 miljoonaa.
Koko kansaa yhdistäviä kokemuksia
Olympialaiset ovat suurimpia suomalaisia yhdistäviä urheilutapahtumia. Ylen palveluiden pariin kokoonnuttiin keskustelemaan, kannustamaan ja kisaamaan. Lätkätietäjässä ja Hiihtotietäjässä oli yhteensä 143 116 pelaajaa, jotka vierailivat peleissä kisojen aikana yli 2,3 miljoonaa kertaa. Kisatapahtumien yhteydessä chatteja järjestettiin yhteensä 69 ja viestejä lähetettiin yli 195 000.
“Olympialaiset ovat koko tiimille valtava yhteinen ponnistus. Teimme eri ammattiryhmien huikealla osaamisella satoja tunteja lähetystä eri kanaviin, sykähdyttäviä studioita, liikuttavia haastatteluja, historiaan jääviä selostuksia, tinkimättömiä taustoituksia, timanttisia verkkosisältöjä ja somea. Kiitos katsojat, kuulijat ja lukijat, että olitte mukana kokemassa kaikki nämä hetket”, iloitsee Yle Urheilun kisojen päätuottaja Kristiina Kekäläinen.
Yle välitti talviolympialaiset kattavasti kanavillaan Yle Areenassa, televisiossa, verkossa ja radiossa. Kisoista tuotettiin yhteensä 256 tuntia tv-lähetystä, 495 lähetystuntia Yle Areenassa, 185 tuntia Yle Radio Suomen Olympiaradiota sekä sisältöjä Ylen verkkosivuille, Yle-sovellukseen ja sosiaalisen median kanaviin.
Seuraavaa kisarupeamaa ei tarvitse kauan odottaa, sillä paralympialaiset järjestetään Milanossa ja Cortinassa 6.–15.3. Yle tarjoaa kisat ja suomalaisten suoritukset kattavasti palveluissaan. Yle Areenassa katsojat pääsevät seuraamaan maailman parhaiden paraurheilijoiden suorituksia aamusta iltaan ja Yle TV2:ssa nähdään joka ilta koostelähetys päivän tapahtumista.
Ylellä on esitysoikeudet myös tuleviin olympiakisoihin vuosille 2028–2032. Kansainvälisen olympiakomitean kanssa solmittu sopimus kattaa kesä- ja talviolympialaisten kaikki mediaoikeudet.
Lähteet: TV-mittaritutkimus ja TotalTV-mittaus, Finnpanel Oy. Luvut edustavat Suomen yli 3-vuotiasta väestöä (tv-katsojaluvut). Ylen datapilvi (muut luvut).
