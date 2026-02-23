James Lowe palaa johtamaan Vaasan kaupunginorkesteria

Lowen ura on vienyt hänet viidelle mantereelle, ja hän on tehnyt yhteistyötä johtavien orkestereiden kanssa Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Nykyisin hän toimii Spokane Symphonyn musiikillisena johtajana Washingtonissa.

Illan solistina loistaa Lontoon Royal Opera Housen laulajistoon kuuluva mezzosopraano Monika-Evelin Liiv. Häntä on kuvailtu maailmanluokan laulajaksi, jolla on tarkka musikaalisuus ja hieno tekniikka.

Konsertista ei puutu tulta eikä tappuraa: ohjelma on sopiva sekoitus espanjalaista ja italialaista tunnetta. Liiv pääsee näyttämään draaman tajuaan de Fallan Siete canciones populares españolas -laulusarjassa sekä Respighin Il tramonto -teoksessa. Arriagan sinfonia D-duuri ja de Fallan balettisarja El sombrero de tres picos kuuluvat puolestaan espanjalaisen orkesterimusiikin klassikkoteoksiin.

Jamesia pääsee myös tapaamaan konsertin väliajalla peilisalissa Meet & Greet -taiteilijatapaamisessa.