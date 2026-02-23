Vaasan kaupunki - Vasa stad

James Lowe återvänder som dirigent för Vasa stadsorkester

23.2.2026

James Lowe var chefsdirigent för Vasa stadsorkester under åren 2016-2020 och nu återvänder han för att leda orkestern torsdagen den 5 mars kl. 18 i Vasa stadshus.

Lowes karriär har tagit honom till alla fem kontinenter, och han har samarbetat med ledande orkestrar i Europa, Asien, Afrika, Australien och USA. Han är för närvarande musikchef för Spokane Symphony i Washington.

Konsertens solist är mezzosopranen Monika-Evelin Liiv, som tillhör Royal Opera House, Covent Gardens ensemble i London. Hon har beskrivits som en sångerska i världsklass med stor musikalisk känslighet och utmärkt teknik.

Konserten bjuder på både hetta och intensitet, programmet är en levande blandning av spansk och italiensk musikalisk känsla. Liiv får visa sin dramatiska känsla i de Fallas Siete canciones populares españolas och Respighis Il tramonto, medan Arriagas symfoni i D-dur och de Fallas balettserie El sombrero de tres picos tillhör den spanska orkestermusikens klassiska mästerverk.

Under pausen ordnas en Meet & Greet, där man har möjlighet att få träffa James och ställa frågor åt honom. 

