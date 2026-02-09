Vältä sudenkuopat autokaupoilla – sekä ostajalla että myyjällä riski ylimääräisiin maksuihin

Ajoneuvon ostajalla on yleensä seitsemän päivää aikaa liikennevakuutuksen ottamiseen, mutta vain siinä tapauksessa, että ajoneuvolla on ostohetkellä voimassa oleva vakuutus. Myynnissä oleva ajoneuvo on vakuuttamatta tyypillisesti silloin, kun sitä myy niin sanottu väliomistaja. Tällöin ajoneuvoa ei ole myöskään rekisteröity myyjän nimiin, vaan rekisterin mukaan omistajana on edelleen ajoneuvon aiempi omistaja. Hankaluuksien välttämiseksi ajoneuvo kannattaa ostaa vain suoraan rekisteriin merkityltä omistajalta.

- Kun ostaa käytetyn ajoneuvon, täytyy olla tarkkana. Ajoneuvon oikea omistaja kannattaa selvittää rekisteriotteesta tai nettipalveluista, joista saa ajoneuvon rekisteritiedot. Kun ottaa liikennevakuutuksen samalla kun ostaa ajoneuvon, voi varmistaa, että vakuutusvelvollisuudet on hoidettu ajoissa, Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen neuvoo.

Seitsemän päivän määräaikaan ei voi aukottomasti luottaa. Jos ajoneuvo on vakuuttamatta ostohetkellä, on vakuutus hankittava heti ostopäivänä. Vakuuttamattomalla ajoneuvolla voi myöskään lähteä koeajolle, sillä vakuuttamaton ajoneuvo on automaattisesti käyttökiellossa.

- Jos liikennevakuutus unohtuu pitkältä ajalta, maksut voivat nousta jopa tuhansiin euroihin. Jos vakuuttamattomuusaika on lyhyt, esimerkiksi muutamia päiviä, selviää kympeillä tai satasilla, Korhonen kertoo.

Huolimaton myyjäkin voi joutua vaikeuksiin

Edellinen omistaja saattaa joutua maksamaan liikennevakuutusmaksua ajoneuvosta, jonka on jo myynyt eteenpäin. Näin voi käydä, jos uusi omistaja merkitsee rekisteriin väärän luovutuspäivän tai jättää ajoneuvon kokonaan rekisteröimättä omiin nimiinsä. Myyjän ei siis kannata luottaa siihen, että ostaja hoitaa paperityöt. Hankaluuksilta välttyy, kun tekee itse luovutusilmoituksen sähköisesti Traficomin asiointipalvelussa. Tällöin kaikki velvollisuudet myytyyn ajoneuvoon katkeavat oikealla päivämäärällä. Ajoneuvokaupasta kannattaa aina tehdä myös kauppakirja tai luovutustodistus.

Muistilista käytetyn ajoneuvon ostajalle: