Vältä sudenkuopat autokaupoilla – sekä ostajalla että myyjällä riski ylimääräisiin maksuihin
24.2.2026 06:11:00 EET | Liikennevakuutuskeskus | Tiedote
Ajoneuvon vaihtaessa omistajaa on oltava tarkkana, ettei joudu maksamaan turhia ylimääräisiä maksuja. Jos liikennevakuutus unohtuu, seurauksena on vakuuttamattomuusmaksu, eli maksu ajalta, jolloin ajoneuvolla ei ole ollut vakuutusta. Laiminlyönti on usein vahinko, ja johtuu siitä, että vakuutus on otettu liian myöhään.
Ajoneuvon ostajalla on yleensä seitsemän päivää aikaa liikennevakuutuksen ottamiseen, mutta vain siinä tapauksessa, että ajoneuvolla on ostohetkellä voimassa oleva vakuutus. Myynnissä oleva ajoneuvo on vakuuttamatta tyypillisesti silloin, kun sitä myy niin sanottu väliomistaja. Tällöin ajoneuvoa ei ole myöskään rekisteröity myyjän nimiin, vaan rekisterin mukaan omistajana on edelleen ajoneuvon aiempi omistaja. Hankaluuksien välttämiseksi ajoneuvo kannattaa ostaa vain suoraan rekisteriin merkityltä omistajalta.
- Kun ostaa käytetyn ajoneuvon, täytyy olla tarkkana. Ajoneuvon oikea omistaja kannattaa selvittää rekisteriotteesta tai nettipalveluista, joista saa ajoneuvon rekisteritiedot. Kun ottaa liikennevakuutuksen samalla kun ostaa ajoneuvon, voi varmistaa, että vakuutusvelvollisuudet on hoidettu ajoissa, Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen neuvoo.
Seitsemän päivän määräaikaan ei voi aukottomasti luottaa. Jos ajoneuvo on vakuuttamatta ostohetkellä, on vakuutus hankittava heti ostopäivänä. Vakuuttamattomalla ajoneuvolla voi myöskään lähteä koeajolle, sillä vakuuttamaton ajoneuvo on automaattisesti käyttökiellossa.
- Jos liikennevakuutus unohtuu pitkältä ajalta, maksut voivat nousta jopa tuhansiin euroihin. Jos vakuuttamattomuusaika on lyhyt, esimerkiksi muutamia päiviä, selviää kympeillä tai satasilla, Korhonen kertoo.
Huolimaton myyjäkin voi joutua vaikeuksiin
Edellinen omistaja saattaa joutua maksamaan liikennevakuutusmaksua ajoneuvosta, jonka on jo myynyt eteenpäin. Näin voi käydä, jos uusi omistaja merkitsee rekisteriin väärän luovutuspäivän tai jättää ajoneuvon kokonaan rekisteröimättä omiin nimiinsä. Myyjän ei siis kannata luottaa siihen, että ostaja hoitaa paperityöt. Hankaluuksilta välttyy, kun tekee itse luovutusilmoituksen sähköisesti Traficomin asiointipalvelussa. Tällöin kaikki velvollisuudet myytyyn ajoneuvoon katkeavat oikealla päivämäärällä. Ajoneuvokaupasta kannattaa aina tehdä myös kauppakirja tai luovutustodistus.
Muistilista käytetyn ajoneuvon ostajalle:
- Tarkasta, onko myyjä ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja.
- Ennen koeajoa varmista, että liikennevakuutus on voimassa.
- Ota liikennevakuutus heti kaupanteon yhteydessä.
- Tee rekisteri-ilmoitus Traficomille 7 päivän kuluessa kaupoista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa KorhonenperintäpäällikköLiikennevakuutuskeskusPuh:040 450 4568vesa.korhonen@vakuutuskeskus.fi
Riikka Luomanpääviestinnän asiantuntija, LiikennevakuutuskeskusPuh:040 922 5586riikka.luomanpaa@vakuutuskeskus.fi
Viestintä
Palvelunumero medialle, arkisin yleensä klo 9–15
Kuvat
Linkit
Liikennevakuutuskeskus lyhyesti
Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Liikennevakuutuskeskus
Tutkimus: Sähköautojen onnettomuusriski hieman polttomoottoriautoja pienempi9.2.2026 06:10:00 EET | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan täyssähköautoilla ajetaan hieman vähemmän loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia kuin polttomoottoriautoilla. Teknologian kehityksestä huolimatta henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien riski ei kuitenkaan ole Suomessa kymmenessä vuodessa pienentynyt.
Taas kyseenalainen ennätys liikenteessä5.2.2026 06:11:00 EET | Tiedote
Liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja tavattiin liikenteessä viime vuonna ennätysmäärä, yli 4100 ajoneuvoa. Kiinni jääneille voi rapsahtaa iso lisälasku sekä ajoneuvoveron että vakuutusmaksujen osalta. Ajoneuvo tulee ottaa takaisin liikennekäyttöön, ennen kuin sillä voi lähteä ajamaan.
Liikennevakuutus ei koske vain autoja – myös golfauto, lumiskootteri ja jopa panssarivaunu tulee vakuuttaa23.1.2026 06:10:00 EET | Tiedote
Liikenteessä on uudenlaisia ajoneuvoja, ja etenkin sähköistyminen on avannut markkinoita erikoisillekin liikkumisvälineille. Vakuuttamisen näkökulmasta tilanne on selkeä: golfautot, lumiskootterit ja muut erikoiset ajopelit tulee liikennevakuuttaa.
Moottorikelkalla tulee olla liikennevakuutus aina ajettaessa4.11.2025 06:11:00 EET | Tiedote
Talvikauden kynnyksellä kannattaa varmistaa, että moottorikelkat ja muut talvikäyttöiset kulkupelit on rekisteröity liikennekäyttöön ja liikennevakuutus on voimassa. Vakuuttamaton ajoneuvo voi tuoda omistajalleen tuntuvat taloudelliset seuraamukset.
Liikennevakuutuksesta korvauksia vuosittain lähes puolella miljardilla eurolla – ajoneuvoluokkien erot korvauksissa suuria14.10.2025 06:11:00 EEST | Tiedote
Liikennevakuutuksesta korvataan vuosittain noin 90 000 vahinkoa, joista henkilövahinkoja aiheutuu vain joka kuudennessa. Kustannuksissa niiden osuus on kuitenkin merkittävä: lähes 40 prosenttia maksetuista korvauksista liittyy henkilövahinkoihin. Vahinkojen määrä ja korvaukset vaihtelevat ajoneuvotyypin ja käyttötavan mukaan – suhteellisesti eniten vahinkoja tapahtuu moottoripyörille ja -kelkoille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme