Pokelat – Soiva suku: Kirja suomalaisen lastenmusiikin ja kansanmusiikin legendaarisesta perheestä

Teos vie lukijan aikaan, jolloin Mörri-Möykky lauloi tiensä kansakunnan sydämiin ja televisioviihde yhdisti koko perheen ruudun ääreen. Pokelat olivat kansanmusiikin uranuurtajia. Martti ja Marjatta esiintyivät yhdessä 25 vuotta ja osallistuivat taiteilijapiirien vauhdikkaaseen seuraelämään. Heidän tyttärestään Eveliinasta tuli kansan rakastama lapsitähti, joka tunnettiin jo lapsena televisioesiintymisistään.

Kirja avaa Pokeloiden musiikillisen perinnön ja kertoo, kuinka yksi perhe loi perustan suomalaiselle lastenmusiikille sekä vaikutti merkittävästi musiikintutkimukseen ja kulttuurielämään.





"Otin haasteen vastaan - matka oman perheeni, vanhempieni ja isovanhempieni historiaan on ollut mielenkiintoinen, liikuttava ja yllätyksellinen seikkailu! En olisi ikinä arvannut, että päiväkirjoista, kirjeistä ja valokuvista voidaan kutoa tällainen syväluotaus yhden perheen historiaan", iloitsee Eeva-Leena Pokela.

Alusta lähtien luottamukseni Antti Heikkisen empaattiseen osaamiseen on ollut vahva ja päätinkin olla rehellinen kaikissa käänteissä. Työskentely hänen kanssaan on ollut helppoa ja keskinäinen vuorovaikutuksemme "lähti lapasesta" heti ensi tapaamisesta alkaen. Keskustelut ja haastattelut kaikkien meidän, vielä jäljellä olevien Marjatan ja Martin sukulaisten ja tuttavien kanssa ovat kirjan A ja O. Antti on ollut ahkera ja sinnikäs viimeiseen pilkkuun asti", sanoo Eeva-Leena Pokela.

"On etuoikeutettua päästä ensimmäisenä maailmassa kirjoittamaan näinkin iso palanen sellaista suomalaista kulttuurihistoriaa, josta ei aiemmin ole - ainakaan tässä mittakaavassa - kirjoitettu. Mutta kyllä tämä omasta mielestäni on ennen muuta tarina ihmisistä - yhdestä perheestä iloineen, suruineen ja salaisuuksineen”, kertoo Antti Heikkinen.