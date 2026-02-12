Digilääkärin suosio kasvussa – säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä
24.2.2026 06:00:00 EET | If Vakuutus | Tiedote
Digilääkäripalveluiden suosio on kasvanut viime vuosina nopeasti. Yhä useampi terveysasia hoidetaan nykyään etänä potilaan sijainnista riippumatta.
Ifin tilastojen mukaan digilääkäriä käytettiin vuonna 2025 yli 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Noin joka kymmenes Ifin korvaama lääkärikäynti tapahtui viime vuonna digilääkärissä.
Ifin kokemusten mukaan digilääkäriä, eli lääkäreiden chat-vastaanottoa, käytetään erityisesti hengitystieinfektioissa, silmätulehduksissa, ihottumissa, ripulissa sekä virtsatulehduksissa.
– Nämä ovat tyypillisiä vaivoja, jotka soveltuvat erittäin hyvin etähoitoon. Moni varaa vanhasta tottumuksesta ajan perinteiselle vastaanotolle, vaikka asia hoituisi kätevämmin kotisohvalta käsin, kommentoi Ifin henkilövahingosta vastaava korvausjohtaja Katriina Kalavainen.
Suurin osa vaivoista ratkeaa etänä
Lääkäriin saa chat-yhteyden ympäri vuorokauden ja palvelu toimii myös ulkomailla matkustaessa.
– Matkavakuutusasiakkaamme arvostavat mahdollisuutta asioida suomenkielisen lääkärin kanssa matkan aikana. Digilääkäri voi kirjoittaa tarvittaessa myös reseptejä EU- ja ETA-maihin, Kalavainen kertoo.
Suurin osa yhteydenotoista ratkeaa chat-keskustelulla, ja vain noin joka viides asiakas ohjataan lisätutkimuksiin tai vastaanotolle.
Digilääkäri säästää joka vuosi kahden vuoden edestä Ifin asiakkaiden aikaa
Etävastaanottojen suosio säästää potilaille reilusti aikaa ja kun turhat matkat vastaanotoille vähenevät, myös liikkumisesta syntyvät päästöt pienenevät.
– Arvioimme, että asiakkaamme säästivät viime vuonna digilääkärin avulla yhteensä jopa kahden vuoden edestä aikaa. Digilääkäri on paitsi helppo ja nopea, myös ekologinen valinta, Kalavainen huomauttaa.
If auttaa sopivan hoitomuodon valinnassa
If haluaa auttaa asiakkaita valitsemaan aina omaan tilanteeseensa sopivimman hoitomuodon Ifin terveysapu -palvelun kautta. Kun asiakas käyttää chat-lääkäriä terveysavun kautta, ei asiakkaan tarvitse maksaa käynnistään omavastuuta eikä tehdä erillistä vahinkoilmoitusta.
– Käytännössä käynti on asiakkaalle maksuton, vaikka vakuutuskauden omavastuu ei olisikaan täyttynyt. Haluamme tukea asiakkaitamme löytämään digilääkärin hyödyt vaivoissa, joissa se on paras ratkaisu, Kalavainen selventää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henna NikkariHead of PressPuh:010 514 1245henna.nikkari@if.fi
If on Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö, jolla on yli 4,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta.
Vakuutamme joka viidennen kodin ja henkilöauton Pohjoismaissa ja tarjoamme henkilövakuutuksia sekä yksityishenkilöille että yrityksille.
Meidän 10 000 työntekijäämme useilla eri liiketoiminta-alueilla ja useissa eri maissa varmistavat, että yksityis- ja yritysasiakkaamme saavat tarvitsemansa avun.
Kokomme ja laajuutemme ansiosta voimme olla lähellä asiakkaitamme ja tarjota heille turvallisia vakuutusratkaisuja. Lupauksemme asiakkaillemme on toimintamme ydin: If auttaa paljon.
Ifin omistaja on Sampo, joka on listattu Nasdaq-pörsseissä Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Vuonna 2025 tanskalaisesta Topdanmarkista tuli osa Ifiä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta If Vakuutus
Ambulanssilennot ovat kalliimpia kuin koskaan – talvilomalainen, älä unohda matkavakuutusta12.2.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Ambulanssilentojen hinnat voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin. Lentoihin liittyy myös useita sitkeitä väärinkäsityksiä, joita on tärkeä oikoa.
Ifin tilastot: Leasing-autojen suosio tuplaantui viime vuonna – 80 prosenttia oli sähköautoja10.2.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Leasing on vakiinnuttanut asemansa yksityisasiakkaiden autoilussa ja erityisesti sähköautojen kohdalla suosio kasvoi viime vuonna ennätyslukemiin, selviää Ifin tilastoista.
Uusi If helps a lot -raportti: Ennakointi mahdollisti nopean avun asiakkaille myrskyjen keskellä5.2.2026 08:39:52 EET | Tiedote
Sampo-konserni onnistui hyödyntämään vahvaa markkina-asemaansa ja mittakaavaetuaan, mikä näkyi vahvana neljännen kvartaalin ja koko vuoden 2025 tuloksena.
Halpakauppojen ilmalämmittimistä useita rakennuspaloja tänä talvena22.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Talven ensimmäiset paukkupakkaset lisäsivät kotien lämmitystarvetta joulun jälkeen, ja nyt kovia pakkasia on luvassa lisää eri puolille Suomea. Ifin palotutkijat haluavat varoittaa vaarallisesta ilmiöstä liittyen dieselkäyttöisiin ilmalämmittimiin.
Hannes-myrsky koetteli Suomea – suomalaisten luottamus kuntien valmiuksiin sään ääri-ilmiöihin varautumisessa on vahvaa, mutta monissa kunnissa on työ on vielä alussa16.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Hannes-myrsky aiheutti joulun jälkeen laajoja tuhoja ja sähkökatkoja ympäri Suomea. Ifin tutkimusten mukaan peräti 72 prosenttia suomalaisista luottaa kuntien kykyyn varautua sään ääri-ilmiöihin, mutta todellisuudessa monissa kunnissa on haasteita ja kattavat arviot puuttuvat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme