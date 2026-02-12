If Vakuutus

Digilääkärin suosio kasvussa – säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä

24.2.2026 06:00:00 EET | If Vakuutus | Tiedote

Digilääkäripalveluiden suosio on kasvanut viime vuosina nopeasti. Yhä useampi terveysasia hoidetaan nykyään etänä potilaan sijainnista riippumatta.

Digilääkäriä käytetään erityisesti hengitystieinfektioissa, silmätulehduksissa, ihottumissa, ripulissa sekä virtsatulehduksissa.

Ifin tilastojen mukaan digilääkäriä käytettiin vuonna 2025 yli 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Noin joka kymmenes Ifin korvaama lääkärikäynti tapahtui viime vuonna digilääkärissä.

Ifin kokemusten mukaan digilääkäriä, eli lääkäreiden chat-vastaanottoa, käytetään erityisesti hengitystieinfektioissa, silmätulehduksissa, ihottumissa, ripulissa sekä virtsatulehduksissa.

– Nämä ovat tyypillisiä vaivoja, jotka soveltuvat erittäin hyvin etähoitoon. Moni varaa vanhasta tottumuksesta ajan perinteiselle vastaanotolle, vaikka asia hoituisi kätevämmin kotisohvalta käsin, kommentoi Ifin henkilövahingosta vastaava korvausjohtaja Katriina Kalavainen.

Suurin osa vaivoista ratkeaa etänä

Lääkäriin saa chat-yhteyden ympäri vuorokauden ja palvelu toimii myös ulkomailla matkustaessa.

– Matkavakuutusasiakkaamme arvostavat mahdollisuutta asioida suomenkielisen lääkärin kanssa matkan aikana. Digilääkäri voi kirjoittaa tarvittaessa myös reseptejä EU- ja ETA-maihin, Kalavainen kertoo.

Suurin osa yhteydenotoista ratkeaa chat-keskustelulla, ja vain noin joka viides asiakas ohjataan lisätutkimuksiin tai vastaanotolle.

Digilääkäri säästää joka vuosi kahden vuoden edestä Ifin asiakkaiden aikaa

Etävastaanottojen suosio säästää potilaille reilusti aikaa ja kun turhat matkat vastaanotoille vähenevät, myös liikkumisesta syntyvät päästöt pienenevät.

– Arvioimme, että asiakkaamme säästivät viime vuonna digilääkärin avulla yhteensä jopa kahden vuoden edestä aikaa. Digilääkäri on paitsi helppo ja nopea, myös ekologinen valinta, Kalavainen huomauttaa.

If auttaa sopivan hoitomuodon valinnassa

If haluaa auttaa asiakkaita valitsemaan aina omaan tilanteeseensa sopivimman hoitomuodon Ifin terveysapu -palvelun kautta. Kun asiakas käyttää chat-lääkäriä terveysavun kautta, ei asiakkaan tarvitse maksaa käynnistään omavastuuta eikä tehdä erillistä vahinkoilmoitusta.

– Käytännössä käynti on asiakkaalle maksuton, vaikka vakuutuskauden omavastuu ei olisikaan täyttynyt. Haluamme tukea asiakkaitamme löytämään digilääkärin hyödyt vaivoissa, joissa se on paras ratkaisu, Kalavainen selventää.

Avainsanat

digilääkärietävastaanottosäästötympäristöystävällisyysifvakuutusflunssa

