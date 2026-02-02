Kutsu: Ilta tieteelle 9.3. - Luova tekoäly, luotu todellisuus
26.2.2026 14:11:31 EET | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Kutsu
Mihin näkemäänsä ja lukemaansa voi tänä päivänä luottaa, kun tekoäly pystyy tuottamaan yhä uskottavampia kuvia ja sisältöjä, jotka helposti vääristävät totuutta? Mikä on tekoälyn rooli luovuuden lisäämisessä? Entä mitä kännykällä otetut selfiet meistä kertovat?
Näitä teemoja pohditaan Tiedeakatemian Ilta tieteelle -tilaisuudessa Ritarihuoneella 9. maaliskuuta kolmen mielenkiintoisen esityksen pohjalta.
Sanomain Säätiön yliasiamies, pitkän linjan toimittaja Laura Saarikoski alustaa median näkökulmasta, miten tekoäly muokkaa jo nyt sitä mitä näemme ja luemme. Mihin enää tarvitaan ihmistoimittajaa? Tietojenkäsittelyn professori Hannu Toivonen pohtii puheenvuorossaan, voiko generatiivinen tekoäly parantaa ihmisen luovuutta. Mediatutkija Kaisu Hynnä-Granberg puolestaan perehdyttää kuulijat digitaalisten omakuvien, selfieiden maailmaan ja tulkintaan sekä aiheeseen liittyvään tutkimukseen. Yleisö pääsee myös itse tutkimaan omasta puhelimestaan löytyviä selfieitä.
Tilaisuuden juontaa toimittaja Annastiina Heikkilä. Tervetuloa mukaan paikan päälle tai striimin äärelle!
Aika
Maanantai 9.3.2026 klo 17.15–19.00
Paikka
Ritarihuone (Ritarikatu 1, Helsinki). Suora lähetys Yle Areenassa ja verkossa.
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan paikan päälle viimeistään keskiviikkona 4.3. sähköisellä lomakkeella tai toimistoomme: sade.kunnas@acadsci.fi +358 50 433 8636.
Valitettavasti Ritarihuoneelle ei ole täysin esteetöntä kulkua. Mikäli tarvitsette hissiä, olettehan yhteydessä Tiedeakatemian toimistoon viimeistään tapahtumapäivänä klo 14 mennessä.
Tiedeakatemian illat tarjoavat yleistajuisia kurkistuksia ajankohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tapahtumat ovat avoimia kaikille tieteestä kiinnostuneille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Irina HaltsonenViestintäpäällikköSuomalainen TiedeakatemiaPuh:+358 50 587 6527irina.haltsonen@acadsci.fi
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalainen Tiedeakatemia ry
Kutsu medialle: Päätökset eivät odota - miten tiedettä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin suomalaisessa yhteiskunnassa?2.2.2026 12:57:21 EET | Kutsu
Kestävyyskriisi, pysähtynyt talouskasvu, voimakkaat väestönmuutokset ja teknologian hyödyntäminen hyvinvoinnin parantamiseksi ovat esimerkkejä ajankohtaisista haasteista, joita on mahdotonta ratkaista ilman tutkittua tietoa. Laadukasta tieteellistä tietoa tuotetaan enemmän kuin koskaan. Sitä ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi.
TKI-politiikkaan tarvitaan parempaa ymmärrystä uusien ideoiden edellytyksistä: tulevaisuuden keksijät ja keksintöjen käyttäjät koulutetaan yliopistoissa juuri nyt10.12.2025 06:00:00 EET | Tiedote
TKI-politiikka ymmärretään usein koostuvaksi tietyin painotuksin suunnatusta julkisesta erillisrahoituksesta. Tulevaisuuden maailmaa muuttavien uusien ideoiden ja oivallusten perusta on kuitenkin nykyisessä korkeakoulutuksessa. Valtion tärkein tehtävä on varmistaa riittävät resurssit korkeakoulutukseen sekä luoda toimintaympäristö, joissa yritysten TKI-investoinnit ovat kannattavia, arvioi taloustieteen professori Otto Toivanen Tiedeakatemian uudessa julkaisussa.
Tiedeakatemia palkitsi mikroskooppisen pienten eliöiden liikkeen tutkijan ja intohimoisen matemaattisten haasteiden ratkaisijan8.12.2025 20:14:28 EET | Tiedote
Fyysikko Matilda Backholm ja matemaatikko Sylvester Eriksson-Bique saavat Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnot. Vuosittain nuorille, jo ansioituneille matemaattis-luonnontieteellisten alojen tutkijoille myönnettävät palkinnot ovat arvoltaan 15 000 euroa.
Syövän diagnostiikan ja arktisen kasvukauden tutkimusta, sekä vaikka mitä muuta – Tiedeakatemia jakoi lähes 1,8 miljoonaa euroa apurahoja8.12.2025 19:59:34 EET | Tiedote
Suomalainen Tiedeakatemia on jakanut lähes 1,8 miljoonaa euroa apurahoina matemaattis-luonnontieteelliseen tutkimukseen. Apurahan sai 81 tutkijaa ja apurahoja myönnettiin erityisesti alkuvaiheessa oleville väitöskirjatutkijoille.
Viestinnän professori Esa Väliverronen palkittiin työstään tieteen puolestapuhujana10.11.2025 17:33:11 EET | Tiedote
Professori Esa Väliverronen saa Suomalaisen Tiedeakatemian myöntämän Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinnon pitkäjänteisestä, näkyvästä ja vaikuttavasta työstään tieteen puolestapuhujana. Hän on johdonmukaisesti ja rohkeasti edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa niin tutkijana, julkisena keskustelijana, opettajana kuin tiedepoliittisena kommentoijana, palkintoperusteluissa todetaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme