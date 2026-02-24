Helsingin Messukeskus muuntautuu urheiluareenaksi – Helsinki International Horse Show alkaa torstaina
24.2.2026 08:30:00 EET | Messukeskus | Tiedote
Helsinki International Horse Show tekee paluun Helsingin Messukeskukseen 30 vuoden tauon jälkeen. Uudistunut tapahtuma alkaa torstaina ja huipentuu sunnuntaina esteratsastuksen World Cup -sarjan osakilpailuun, joka tuo maailman parhaat ratsastajat Helsinkiin. Messukeskuksen uudet liikuteltavat katsomot muuntavat tapahtumatalon kansainväliseksi urheiluareenaksi. Helsinki International Horse Show järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.2.–1.3.2026.
Uudistunut Helsinki International Horse Show on sekoitus huippu-urheilua, monipuolista ohjelmaa, ainutlaatuista tunnelmaa ja elämyksiä koko perheelle. Tapahtuman tavoitteena on nousta Suomen suurimmaksi vuosittaiseksi urheilutapahtumaksi.
”Messukeskukseen paluu mahdollistaa tapahtuman laajentumisen ja siirtymisen uudelle aikakaudelle. Nähtävää ja koettavaa on kaikille, vaikka hevoset eivät olisi entuudestaan tuttuja. Uutta on myös edullisempi messulippu, joten tapahtumaan voi tulla tutustumaan matalalla kynnyksellä. Perheen pienimmille on luvassa toiminnallista ohjelmaa: ponitalutusta, keppihevosareena ja muita aktiviteetteja”, tapahtuman toimitusjohtaja Valtteri Gundersby kertoo.
Hevosalan suurtapahtuma tarjoaa ohjelmallista sisältöä yli 140 tunnin ajan ja huipentuu esteratsastuksen World Cup -sarjan osakilpailuun, jossa maailman parhaat ratsastajat ja upeat hevoset kilpailevat suuryleisön edessä. Tapahtumaan odotetaan 450 hevosta ja jaossa on yhteensä 530 000 euroa palkintorahaa.
Kilpailua varten on rakennettu kaksi täysmittaista kilpailukenttää. Tapahtumien mukana muuntuva ja liikuteltava Messukeskus Areena -katsomo otetaan samalla ensimmäistä kertaa käyttöön urheilutapahtumassa.
”Helsinki International Horse Show on yksi suomalaisen urheiluvuoden odotetuimmista ja kansainvälisesti arvostetuimmista tapahtumista. On upeaa saada näin merkittävä tapahtuma takaisin Messukeskukseen ja tarjota sille puitteet, jotka vastaavat sen tasoa ja kunnianhimoa”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Veronica Lindholm sanoo.
Messukeskus on lisäksi Helsingin kaupungin kanssa mukana tapahtuman hyväntekeväisyyshankkeessa, jossa mahdollistetaan 5000 vähävaraisen lapsiperheen osallistuminen Helsinki International Horse Show:hun.
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919.
