Helsingin Messukeskus muuntautuu urheiluareenaksi – Helsinki International Horse Show alkaa torstaina

Uudistunut Helsinki International Horse Show on sekoitus huippu-urheilua, monipuolista ohjelmaa, ainutlaatuista tunnelmaa ja elämyksiä koko perheelle. Tapahtuman tavoitteena on nousta Suomen suurimmaksi vuosittaiseksi urheilutapahtumaksi.

”Messukeskukseen paluu mahdollistaa tapahtuman laajentumisen ja siirtymisen uudelle aikakaudelle. Nähtävää ja koettavaa on kaikille, vaikka hevoset eivät olisi entuudestaan tuttuja. Uutta on myös edullisempi messulippu, joten tapahtumaan voi tulla tutustumaan matalalla kynnyksellä. Perheen pienimmille on luvassa toiminnallista ohjelmaa: ponitalutusta, keppihevosareena ja muita aktiviteetteja”, tapahtuman toimitusjohtaja Valtteri Gundersby kertoo.

Hevosalan suurtapahtuma tarjoaa ohjelmallista sisältöä yli 140 tunnin ajan ja huipentuu esteratsastuksen World Cup -sarjan osakilpailuun, jossa maailman parhaat ratsastajat ja upeat hevoset kilpailevat suuryleisön edessä. Tapahtumaan odotetaan 450 hevosta ja jaossa on yhteensä 530 000 euroa palkintorahaa.

Kilpailua varten on rakennettu kaksi täysmittaista kilpailukenttää. Tapahtumien mukana muuntuva ja liikuteltava Messukeskus Areena -katsomo otetaan samalla ensimmäistä kertaa käyttöön urheilutapahtumassa.

”Helsinki International Horse Show on yksi suomalaisen urheiluvuoden odotetuimmista ja kansainvälisesti arvostetuimmista tapahtumista. On upeaa saada näin merkittävä tapahtuma takaisin Messukeskukseen ja tarjota sille puitteet, jotka vastaavat sen tasoa ja kunnianhimoa”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Veronica Lindholm sanoo.

Messukeskus on lisäksi Helsingin kaupungin kanssa mukana tapahtuman hyväntekeväisyyshankkeessa, jossa mahdollistetaan 5000 vähävaraisen lapsiperheen osallistuminen Helsinki International Horse Show:hun.