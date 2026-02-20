Varhan aluehallituksen 23.2.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja
23.2.2026 13:27:23 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Niina AlhoAluehallituksen puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 966 569niina.alho@varha.fi
Liitteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Varhas välfärdsområdesfullmäktiges föredragningslistan har publicerats20.2.2026 15:10:32 EET | Pressmeddelande
Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för ekonomin och verksamheten och utöver den högsta beslutanderätten i välfärdfärdsområdet.
Varhan aluevaltuuston 25.2.2026 kokouksen esityslista julkaistu20.2.2026 15:10:32 EET | Tiedote
Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.
Varha gör faktureringen tydligare utifrån de observationer som fåtts – Indrivning hos dödsbon fortsätter20.2.2026 12:45:26 EET | Pressmeddelande
Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har av riksdagens biträdande justitieombudsman mottagit ett inspektionsprotokoll som gäller fakturering och indrivning. Varha förhåller sig till observationerna i protokollet med allvar. Varha har redan inlett flera åtgärder, med vilka man förbättrar kundernas tillgång till information och smidigheten i uträttandet av ärenden.
Varha selkeyttää laskutusta saatujen huomioiden pohjalta – Kuolinpesien perintä jatkuu20.2.2026 12:45:26 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on vastaanottanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tarkastuspöytäkirjan, joka koskee laskutusta ja perintää. Varha suhtautuu sen havaintoihin vakavasti. Varha on jo käynnistänyt useita toimenpiteitä, joilla parannetaan asiakkaiden tiedonsaantia ja asioinnin sujuvuutta.
Social- och hälsocentralen i Åbo centrum får lokaler på Humlegårdsgatan20.2.2026 12:00:03 EET | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 20.2 enhälligt att Varha köper fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Humalistonkatu 9-11. Köpesumman är cirka 20 miljoner euro. Tanken är att en social- och hälsocentral med omfattande service i Åbo centrum förläggs till lokalerna. Lokalerna har planerats och lämpar sig uttryckligen för social- och hälsotjänster. Varha totalrenoverar och gör de ändringar som ännu behövs. Beslutet är villkorligt och träder i kraft om välfärdsområdesfullmäktige vid sitt sammanträde 25.2 godkänner en ändring i budgeten för 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme