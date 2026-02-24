Helsingfors Mässcentrum förvandlas till en idrottsarena – Helsinki International Horse Show öppnar på torsdag
Helsinki International Horse Show återvänder till Helsingfors Mässcentrum efter ett uppehåll på 30 år. Det förnyade evenemanget inleds på torsdag och kulminerar på söndag i en deltävling i världscupen i banhoppning, som samlar världens bästa ryttare till Helsingfors. De nya flyttbara läktarna förvandlar evenemangshuset till en internationell idrottsarena. Helsinki International Horse Show arrangeras i Helsingfors Mässcentrum den 26.2–1.3.2026.
Det förnyade Helsinki International Horse Show är en kombination av toppidrott, mångsidigt program, unik stämning och upplevelser för hela familjen. Målet är att bli Finlands största årliga idrottsevenemang.
”Återkomsten till Mässcentrum gör det möjligt för evenemanget att växa och ta steget in i en ny era. Det finns mycket att se och uppleva för alla, även för dem som inte är bekanta med hästar sedan tidigare. Nytt är också en förmånligare mässbiljett, så tröskeln att komma och bekanta sig med evenemanget är låg. För de minsta i familjen utlovas ett aktivt program: ponnyridning, käpphästområde och andra aktiviteter”, säger evenemangets verkställande direktör Valtteri Gundersby.
Det stora hästevenemanget erbjuder programinnehåll i över 140 timmar och kulminerar i världscupdeltävlingen i banhoppning, där världens bästa ryttare och fantastiska hästar tävlar inför stor publik. Evenemanget väntas samla 450 hästar och den totala prissumman uppgår till 530 000 euro.
Inför tävlingarna har två fullstora tävlingsbanor byggts, och samtidigt tas den nya flyttbara läktaren Mässcentrum Arenan i bruk för första gången i ett idrottsevenemang.
”Helsinki International Horse Show är ett av de mest efterlängtade och internationellt uppskattade evenemangen i den finländska idrottskalendern. Det är fantastiskt att få tillbaka ett så betydande evenemang till Mässcentrum och kunna erbjuda ramar som motsvarar dess nivå och ambition”, säger Mässcentrums verkställande direktör Veronica Lindholm.
Mässcentrum deltar dessutom tillsammans med Helsingfors stad i evenemangets välgörenhetsprojekt, som möjliggör att 5 000 barnfamiljer med små ekonomiska resurser kan delta i Helsinki International Horse Show.
