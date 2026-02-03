Uudenmaan työllisyyskatsaus: Avoimet paikat jäivät matalalle tasolle tammikuussa
24.2.2026 08:00:00 EET | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Uudenmaan tammikuuta koskeva työllisyyskatsaus on julkaistu. Sen mukaan Uudellamaalla oli työttömiä työnhakijoita 6,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan vuosimuutos oli 6,3 %. Lomautettujen määrä jatkoi laskua niin Uudellamaalla kuin koko maassakin.
Tammikuun lopussa Uudellamaalla oli 117 347 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 6 555. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 23 488, mikä on 6,1 % enemmän kuin vuosi sitten. Ikäryhmien väliset erot tasoittuivat jonkin verran tammikuussa, kun aiemmin nuorten työttömyyden kasvu on ollut erityisen nopeaa.
Kuntien työllisyyspalveluihin ilmoitettiin uusia avoimia paikkoja tammikuussa 10 319 kappaletta. Määrä laski 34,8 % viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna johtajien (74,6 %), erityisasiantuntijoiden (11,7 %) kohdalla uudet avoimet paikat olivat edelleen nousussa, mutta muissa ryhmissä ne laskivat.
”Uudet avoimet paikat ovat olleet vuodesta 2022 laskussa, mutta joulukuussa nähtiin Uudellamaalla nousua vuositasolla. Uusia avoimia paikkoja tulee yleensä runsaasti auki tammikuussa, mutta harmillisesti nyt taso jäi melko matalaksi. Positiivista on, työttömyyden kasvu yleisesti on alkanut tasoittua. Ammattiryhmien välillä on kuitenkin isoja eroja", toteaa tutkija Linnea Alho.
Erityisasiantuntijoiden työttömyys nousi 19,4 % edellisvuoteen nähden. Sen sijaan rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä nousu on pysähtynyt ja työttömien määrä kääntyi hienoiseen laskuun tammikuussa
