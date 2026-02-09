Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – tammikuu 2026
Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) oli tammikuun 2026 lopussa yhteensä 33 563 työtöntä työnhakijaa, mikä on 945 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2,9 %). Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa työttömien määrä laski hieman, mutta Pohjois-Savossa määrä kasvoi 1 034 henkilöllä (+7,2 %).
Itä-Suomen elinvoimakeskus julkaisee ensimmäisen kolmen maakunnan yhteisen työllisyystiedotteen. Liitteinä ovat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntakohtaiset työllisyyskatsaukset.
Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) oli tammikuun 2026 lopussa yhteensä 33 563 työtöntä työnhakijaa, mikä on 945 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2,9 %). Koko Suomessa oli tammikuun lopussa yhteensä 346 400 työtöntä työnhakijaa, mikä on 20 600 enemmän vuoden takaiseen verrattuna (+6,3 %).
Alueelliset trendit – Itä-Suomi
Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta koko Itä-Suomessa yhteensä 945 henkilöllä (+2,9 %), mikä on vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (+6,3 %). Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa työttömien määrä laski hieman, mutta Pohjois-Savossa määrä kasvoi 1 034 henkilöllä (+7,2 %).
Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa maakunnissa: Etelä-Savossa +20 %, Pohjois-Karjalassa +20 % ja Pohjois-Savossa +30 %. Itä-Suomessa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuodentakaisesta 24 %, mikä on jokseenkin saman verran kuin koko maassa keskimäärin.
Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi kaikissa maakunnissa. Pohjois-Savossa kasvu oli suurinta (+14,5 %), mutta kasvua oli myös Etelä-Savossa (+9,8 %) ja Pohjois-Karjalassa (+8,8 %). Itä-Suomessa nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 11,9 %, kun kasvu koko maassa keskimäärin oli 10,7 %.
Lomautusten määrä laski alueella yhteensä 243 henkilöllä. Pohjois-Karjalassa lasku oli suurinta (-16,1 %). Itä-Suomessa lomautettujen määrä laski vuodentakaisesta 6,4 %, mikä on vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (-10,9 %).
Maakunnittaiset tiedot
Etelä-Savo
Etelä‑Savossa työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 7 136. Määrä laski 33 henkilöllä (-0,5 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 769, mikä on 79 henkilöä vähemmän (-9,3 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25‑vuotiaita työttömiä oli 886, mikä on 79 henkilöä enemmän (+9,8 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2 588, mikä on 434 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+20,1 %).
Pohjois-Karjala
Pohjois‑Karjalassa työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 11 083. Määrä laski 56 henkilöllä (-0,5 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 936, mikä on 180 henkilöä vähemmän (-16,1 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25‑vuotiaita työttömiä oli 1 428, mikä on 116 henkilöä enemmän (+8,8 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 4 781, mikä on 800 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+20,1 %).
Pohjois-Savo
Pohjois‑Savossa työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 15 344. Määrä kasvoi 1 034 henkilöllä (+7,2 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 1 875, mikä on 16 henkilöä enemmän (+0,9 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25‑vuotiaita työttömiä oli 2 193, mikä on 284 henkilöä enemmän (+14,9 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 016, mikä on 1 403 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+30,4 %).
Taulukko. Maakuntien luvut tammikuussa 2026 (luvut sekä muutos vuoden takaiseen verrattuna)
|Maakunta
|Työttömät
(ml. lomautetut)
|Lomautetut
|Alle 25-v. nuoret työttömät
|Pitkäaikais-työttömät
|Työttömyys-aste
|Etelä-
Savo
|7 136
(-33 / -0,5 %)
|769
(-79 / -9,3 %)
|886
(+79 / +9,8 %)
|2 588
(+434 / +20,1 %)
|12,8 %
(+0,1 %-yks.)
|Pohjois-Karjala
|11 083
(-56 / -0,5 %)
|936
(-180 / -16,1 %)
|1 428
(+116 / +8,8 %)
|4 781
(+800 / +20,1 %)
|15,4 %
(-0,1 %-yks.)
|Pohjois-Savo
|15 344
(+1 034 / +7,2 %)
|1 875
(+16 / +0,9 %)
|2 193
(+284 / +14,9 %)
|6 016
(+1 403 / +30,4 %)
|13,4 %
(+0,8 %-yks.)
|Yhteensä (Itä-Suomi)
|33 563
(+945 / +2,9 %)
|4 118
(-243 / -6,4 %)
|4 666
(+479/ +11,9 %)
|13 385
(+2 637 / +24,5 %)
|13,8 %
(+0,3 %-yks.)
Yhteyshenkilöt
Etelä-Savo: ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, p. 0295 024 165
Pohjois-Karjala: asiantuntija Mari Suhonen, p. 0295 026 106, asiantuntija Tuukka Arosara, p. 0295 026 040
Pohjois-Savo: tutkija Anu Antikainen, p. 0295 026 229, ylitarkastaja Jaakko Honkalampi, 0295 026 237
Ryhmäpäällikkö Raisa Lappeteläinen, p. 0295 026 164
Yksikön päällikkö Hannu Mars, p. 0295 024 271
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
