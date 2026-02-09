Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – tammikuu 2026

Itä-Suomen elinvoimakeskus julkaisee ensimmäisen kolmen maakunnan yhteisen työllisyystiedotteen. Liitteinä ovat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntakohtaiset työllisyyskatsaukset.

Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) oli tammikuun 2026 lopussa yhteensä 33 563 työtöntä työnhakijaa, mikä on 945 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2,9 %). Koko Suomessa oli tammikuun lopussa yhteensä 346 400 työtöntä työnhakijaa, mikä on 20 600 enemmän vuoden takaiseen verrattuna (+6,3 %).

Alueelliset trendit – Itä-Suomi

Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta koko Itä-Suomessa yhteensä 945 henkilöllä (+2,9 %), mikä on vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (+6,3 %). Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa työttömien määrä laski hieman, mutta Pohjois-Savossa määrä kasvoi 1 034 henkilöllä (+7,2 %).

Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa maakunnissa: Etelä-Savossa +20 %, Pohjois-Karjalassa +20 % ja Pohjois-Savossa +30 %. Itä-Suomessa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuodentakaisesta 24 %, mikä on jokseenkin saman verran kuin koko maassa keskimäärin.

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi kaikissa maakunnissa. Pohjois-Savossa kasvu oli suurinta (+14,5 %), mutta kasvua oli myös Etelä-Savossa (+9,8 %) ja Pohjois-Karjalassa (+8,8 %). Itä-Suomessa nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 11,9 %, kun kasvu koko maassa keskimäärin oli 10,7 %.

Lomautusten määrä laski alueella yhteensä 243 henkilöllä. Pohjois-Karjalassa lasku oli suurinta (-16,1 %). Itä-Suomessa lomautettujen määrä laski vuodentakaisesta 6,4 %, mikä on vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (-10,9 %).

Maakunnittaiset tiedot

Etelä-Savo

Etelä‑Savossa työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 7 136. Määrä laski 33 henkilöllä (-0,5 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 769, mikä on 79 henkilöä vähemmän (-9,3 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25‑vuotiaita työttömiä oli 886, mikä on 79 henkilöä enemmän (+9,8 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2 588, mikä on 434 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+20,1 %).

Pohjois-Karjala

Pohjois‑Karjalassa työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 11 083. Määrä laski 56 henkilöllä (-0,5 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 936, mikä on 180 henkilöä vähemmän (-16,1 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25‑vuotiaita työttömiä oli 1 428, mikä on 116 henkilöä enemmän (+8,8 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 4 781, mikä on 800 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+20,1 %).

Pohjois-Savo

Pohjois‑Savossa työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 15 344. Määrä kasvoi 1 034 henkilöllä (+7,2 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 1 875, mikä on 16 henkilöä enemmän (+0,9 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25‑vuotiaita työttömiä oli 2 193, mikä on 284 henkilöä enemmän (+14,9 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 016, mikä on 1 403 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+30,4 %).

Taulukko. Maakuntien luvut tammikuussa 2026 (luvut sekä muutos vuoden takaiseen verrattuna)