Särkänniemen uusi vuoristorata saavutti harjakorkeutensa
24.2.2026 08:15:00 EET | Tampereen Särkänniemi Oy | Tiedote
Moni Näsijärven jäällä ulkoileva on voinut viime aikoina hieraista silmiään. Kesäksi 2026 Särkänniemeen avattava vuoristorata näyttää järveltä tai Näsinneulasta katsoen valmiilta. Vuoristorataprojekti saavutti viime viikolla merkittävän virstanpylvään, kun viimeinenkin radan pätkä nostettiin paikoilleen. Vaikka työmaa jatkuu vielä useilla eri osa-alueilla, ratakokoonpanon valmistuminen on tärkeä askel kohti kesän avajaisia.
Särkänniemen vuosikymmenen suurin investointi on Konect-nimeä kantava koko perheelle sopiva vuoristorata. Ainutlaatuinen vuoristorata on suunniteltu Särkänniemeen, joten samanlaista ei löydy mistään muualta. Vuoristorata on nyt saavuttanut harjakorkeutensa, eli upea teräsrata mutkittelee nyt kokonaisuudessaan huvipuiston yllä. Kun ratakokoonpano on valmis, siirrytään seuraavien viikkojen aikana teknisesti vaativampiin työvaiheisiin.
”On hienoa nähdä Konect-vuoristorata nyt kokonaisena. Tämä on iso virstanpylväs hankkeessamme ja konkreettinen hetki, kun pääsemme ihan oikeasti näkemään tämän upean vuoristoradan. En malta odottaa, että pääsemme kuulemaan kaiken ikäisten huvittelijoiden ilonkiljahduksia Konectin kyydissä”, iloitsee Särkänniemen huvipuistoliiketoiminnan johtaja Eeva Muurimäki.
Tekninen työ alkaa
Alkaneella viikolla merkittävä työvaihe on hissialueen viereisten radan hoitotasojen kokoaminen ja kiinnittäminen rataan. Hoitotasot mahdollistavat radan huollon ja turvallisen ylläpidon koko sen elinkaaren ajan. Vastaava työvaihe toteutetaan jarrualueelle noin 1–2 viikon kuluttua.
Maaliskuun aikana työmaan pääpaino siirtyy radan tekniikkatöihin. Kaapelivetojen ja kytkentöjen asennukset käynnistyvät kunnolla, kun tähän asti on voitu tehdä pääasiassa valmistelevia töitä, kuten kaapelihyllyjen asennuksia. Töiden etenemistä vauhdittaa ratatoimittajan sähkövalvojan saapuminen työmaalle maaliskuun alussa.
Samoihin aikoihin radalla tehdään myös kokoonpanon hienosäätöä. Työvaiheisiin kuuluvat muun muassa rakenteiden kiristykset ja kallistuskulmien tarkistukset, joilla varmistetaan radan tarkka geometria ja ajomukavuus.
”Seuraavat viikot ovat teknisesti erittäin tärkeitä. Nyt siirrymme vaiheeseen, jossa rata herää eloon järjestelmien ja sähköistyksen myötä. Jokainen tarkistus ja säätö tehdään huolellisesti, jotta lopputulos täyttää sekä turvallisuus- että laatuvaatimukset”, kertoo Ramboll CM Oy:n projektipäällikkö Miika Varjonmaa.
Vuoristoradan kyytiin jo metrin pituisena
Konect on Suomen ensimmäinen suuri vuoristorata, jonka kyytiin pääsee jo 100 cm pitkä huvittelija aikuisen kanssa. Ilman aikuista kyytiin pääsevät yli 120 cm pituiset.
Uuden perhevuoristoradan huippunopeus tulee olemaan jopa 68 kilometriä tunnissa ja sen korkein kohta nousee noin 27 metriin, joten luvassa on hurjaa kyytiä. Verrokkina Särkänniemen ikisuosikki Tornadon huippunopeus on 75 kilometriä tunnissa ja sen korkein kohta on 25 metriä. Konect ei kuitenkaan tee silmukoita, eli matkan aikana ei mennä pää alaspäin.
Konectin rakentaminen on aikataulussa ja huvilaite on tarkoitus avata toukokuussa 2026. Särkänniemen kesäkausi alkaa 1.5.2026. Rataa pääsee ihailemaan parhaiten Näsinneulan näköalatasanteelta, jonne on hiihtolomaviikolla 1.3.2026 saakka alennettu kahden euron sisäänpääsymaksu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva MuurimäkiLiiketoimintajohtaja, huvipuisto | Tampereen Särkänniemi OyPuh:020 7130 247eeva.muurimaki@sarkanniemi.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Tampereen Särkänniemi Oy on vuonna 1966 perustettu Tampereen kaupungin omistama matkailuyhtiö. Särkänniemi on ilon ja elämysten alusta, Suomen monipuolisin matkailukohde ja Tampereen matkailun suurin vetovoimatekijä. Särkänniemen elämyskokonaisuuteen kuuluvat tällä hetkellä huvipuisto, Akvaario, Planetaario, Näsinneulan näkötorni ja Koiramäen eläinpuisto sekä maamme parhaimpiin ravintoloihin kuuluva Ravintola Näsinneula.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen Särkänniemi Oy
Tampereen maamerkit muuttuvat kisaradaksi – Winter Warrior palaa helmikuussa27.1.2026 14:04:12 EET | Tiedote
Viime vuonna ensi kertaa Tampereella järjestetty Winter Warrior Finland palaa kaupunkiin lauantaina 28. helmikuuta 2026. Tapahtuma tuo Särkänniemen rannoille noin 300 kilpailijaa useista eri maista haastamaan itsensä lumisilla reiteillä, hyisessä vedessä ja mielikuvituksellisilla esteillä.
Sairaalahuvipuisto teki historiaa – kävijäennätys vuonna 202515.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Tampereella Tays Keskussairaalassa sijaitseva, maailman ensimmäinen Sairaalahuvipuisto teki historiaa vuonna 2025 saavuttamalla uuden kävijäennätyksen kolmantena kokonaisena toimintavuotenaan. Särkänniemen, Taysin ja Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n yhteishanke on tuonut iloa, liikettä ja elämyksiä lasten sairaala-arkeen jo vuodesta 2022.
Särkänniemen uusi vuoristorata Konect on kunnianosoitus Tampereelle10.12.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Särkänniemi tuo Suomeen uudenlaisen vuoristorataelämyksen, joka sopii koko perheelle. Vuoristoradan teemoitus ylistää Tampereen liikkumisen historiaa ja kaupungin rohkeaa kehitystä. Vuoristorata on suunniteltu Särkänniemen huvipuiston maan muotoja mukaillen, eikä vastaavaa kokonaisuutta ole muualla maailmassa.
Karmiva karnevaali rikkoi jälleen kävijäennätyksen20.10.2025 12:13:25 EEST | Tiedote
Särkänniemen Karmiva karnevaali houkutteli jälleen ennätysmäärän kävijöitä, kun yhdeksättä kertaa järjestetty tapahtuma sai syyssäästä nauttivat huvittelijat liikkeelle jopa edellisvuotta vilkkaammin. Suosittu tapahtuma kasvoi yhdeksän prosenttia viime vuoden ennätyksestä. Uusi kauhukohde ja koko perheelle suunnattu alue keräsivät runsaasti kiitosta kävijöiltä.
Karmiva karnevaali alkaa – etuja avajaisviikonloppuun30.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Särkänniemen Karmiva karnevaali alkaa tämän viikon perjantaina 3. lokakuuta. Tampereen päivän kunniaksi kaksi kävijää pääsee sisään yhdellä Karnevaalilipulla avajaisviikonloppuna 3.–5.10.2025. Myös Kausikortilla 2026 pääsee nauttimaan jo Karmivasta karnevaalista 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme