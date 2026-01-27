Särkänniemen uusi vuoristorata saavutti harjakorkeutensa

Särkänniemen vuosikymmenen suurin investointi on Konect-nimeä kantava koko perheelle sopiva vuoristorata. Ainutlaatuinen vuoristorata on suunniteltu Särkänniemeen, joten samanlaista ei löydy mistään muualta. Vuoristorata on nyt saavuttanut harjakorkeutensa, eli upea teräsrata mutkittelee nyt kokonaisuudessaan huvipuiston yllä. Kun ratakokoonpano on valmis, siirrytään seuraavien viikkojen aikana teknisesti vaativampiin työvaiheisiin.

”On hienoa nähdä Konect-vuoristorata nyt kokonaisena. Tämä on iso virstanpylväs hankkeessamme ja konkreettinen hetki, kun pääsemme ihan oikeasti näkemään tämän upean vuoristoradan. En malta odottaa, että pääsemme kuulemaan kaiken ikäisten huvittelijoiden ilonkiljahduksia Konectin kyydissä”, iloitsee Särkänniemen huvipuistoliiketoiminnan johtaja Eeva Muurimäki.





Tekninen työ alkaa

Alkaneella viikolla merkittävä työvaihe on hissialueen viereisten radan hoitotasojen kokoaminen ja kiinnittäminen rataan. Hoitotasot mahdollistavat radan huollon ja turvallisen ylläpidon koko sen elinkaaren ajan. Vastaava työvaihe toteutetaan jarrualueelle noin 1–2 viikon kuluttua.

Maaliskuun aikana työmaan pääpaino siirtyy radan tekniikkatöihin. Kaapelivetojen ja kytkentöjen asennukset käynnistyvät kunnolla, kun tähän asti on voitu tehdä pääasiassa valmistelevia töitä, kuten kaapelihyllyjen asennuksia. Töiden etenemistä vauhdittaa ratatoimittajan sähkövalvojan saapuminen työmaalle maaliskuun alussa.

Samoihin aikoihin radalla tehdään myös kokoonpanon hienosäätöä. Työvaiheisiin kuuluvat muun muassa rakenteiden kiristykset ja kallistuskulmien tarkistukset, joilla varmistetaan radan tarkka geometria ja ajomukavuus.

”Seuraavat viikot ovat teknisesti erittäin tärkeitä. Nyt siirrymme vaiheeseen, jossa rata herää eloon järjestelmien ja sähköistyksen myötä. Jokainen tarkistus ja säätö tehdään huolellisesti, jotta lopputulos täyttää sekä turvallisuus- että laatuvaatimukset”, kertoo Ramboll CM Oy:n projektipäällikkö Miika Varjonmaa.





Vuoristoradan kyytiin jo metrin pituisena

Konect on Suomen ensimmäinen suuri vuoristorata, jonka kyytiin pääsee jo 100 cm pitkä huvittelija aikuisen kanssa. Ilman aikuista kyytiin pääsevät yli 120 cm pituiset.

Uuden perhevuoristoradan huippunopeus tulee olemaan jopa 68 kilometriä tunnissa ja sen korkein kohta nousee noin 27 metriin, joten luvassa on hurjaa kyytiä. Verrokkina Särkänniemen ikisuosikki Tornadon huippunopeus on 75 kilometriä tunnissa ja sen korkein kohta on 25 metriä. Konect ei kuitenkaan tee silmukoita, eli matkan aikana ei mennä pää alaspäin.

Konectin rakentaminen on aikataulussa ja huvilaite on tarkoitus avata toukokuussa 2026. Särkänniemen kesäkausi alkaa 1.5.2026. Rataa pääsee ihailemaan parhaiten Näsinneulan näköalatasanteelta, jonne on hiihtolomaviikolla 1.3.2026 saakka alennettu kahden euron sisäänpääsymaksu.