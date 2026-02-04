Suomalaismiehet googlaavat terveystietoa – Ruotsissa klikataan hoitojärjestelmään
24.2.2026 08:00:00 EET | Syöpäsäätiö | Tiedote
Tuore Suomi–Ruotsi-vertailu paljastaa merkittäviä eroja siinä, mistä miehet hakevat terveystietoa ja kuinka hyvin syövän hälytysoireet tunnistetaan. Syöpäsäätiön Munien puolesta -keräys miesten syöpien tutkimuksen hyväksi on käynnissä 29.3. asti.
Suomalaismiehet hakevat terveystietoa ensisijaisesti Googlesta, kun taas Ruotsissa miehet käyttävät useimmin suoraan julkisen terveydenhuollon omaa verkkopalvelua, 1177 Vårdguiden. Se on Ruotsin väylä terveysneuvontaan ja hoitopalveluihin – sekä tiedon lähde että portaali, joka yhdistää käyttäjän suoraan terveydenhuoltojärjestelmään.
Syöpäsäätiön teettämä kysely osoittaa, että digitaalinen tiedonhaku laajenee: 14 prosenttia suomalaismiehistä kertoo käyttävänsä tekoälysovelluksia terveystiedon hakemiseen.
Kyselyn mukaan 63 prosenttia suomalaismiehistä hakee tietoa terveydestä tai oireista Googlesta. Ruotsissa Googlen käyttö jää noin 40 prosenttiin, ja noin 70 prosenttia miehistä käyttää 1177 Vårdguiden -palvelua, joka on osa maan hoitojärjestelmää.
Ero kertoo järjestelmien erilaisuudesta, mutta myös siitä, että Suomessa miehet etsivät vastauksia avoimen verkon hakukoneesta. Esimerkiksi Terveyskirjaston tai terveyssivustojen puoleen kääntyy vain 51 % suomalaisista miehistä.
Eroja syövän oireiden tunnistamisessa
Myös syövän hälytysoireiden tunnistamisessa näkyy painotuseroja. Kyhmy tai turvotus tunnetaan hyvin molemmissa maissa. Ruotsalaiset miehet tunnistavat ihon muutokset useammin hälytysoireeksi, kun taas suomalaismiehet nostavat suhteellisesti hieman useammin esiin selittämättömän laihtumisen.
Suolen toiminnan muutokset jäävät molemmissa maissa vähemmän tunnistetuiksi oireiksi. Ne tunnistettiin kuitenkin Ruotsissa useammin mahdollisena syövän oireena kuin Suomessa.
Seulonnoissa vahva osallistumispotentiaali
Vaikka tiedonlähteet eroavat, yksi asia on selvä: kun miehet tavoitetaan suoraan, he useimmiten osallistuvat.
Syöpäsäätiön tuoreen kyselyn mukaan Suomessa 56 prosenttia miehistä tietää suolistosyövän seulonnasta. Seulontaikäisten tietoisuus nousee 91 prosenttiin. Niistä miehistä, jotka muistavat saaneensa seulontakutsun, 90 prosenttia on osallistunut tai aikoo osallistua.
Tulokset osoittavat, että miesten tavoittaminen on ratkaisevaa. Seulonta tarjoaa merkittävän mahdollisuuden syövän varhaiseen toteamiseen.
Munien puolesta -keräyksellä taklataan miesten syöpiä
Syöpäsäätiö järjestää Munien puolesta -keräyksen eturauhassyövän ja kivessyövän tutkimuksen tukemiseksi. Keräys on käynnissä 29.3. asti. Mukana keräyksen keulakuvina ovat jääkiekkolegenda Marko ”Mörkö” Anttila ja artisti Arttu Wiskari.
”On pysäyttävää, että eturauhassyöpä on nykyään Suomen yleisin syöpä - joka kahdeksas mies saa tämän diagnoosin elämänsä aikana. Yli 900 miestä kuolee siihen vuosittain. Mutta kyse ei ole numeroista – kyse on minun isästä, sinun veljestä, lapsen kummisedästä, vaarista ja ystävistä. Tiedämme, että syöpätutkimus ja avoin puhe muuttavat tilanteen – sen olemme nähneet esimerkiksi rintasyövän kohdalla. Nyt tarvitsemme samanlaista yhteistä ponnistusta miesten syöpien puolesta. Munien puolesta -kampanja herättää keskustelua ja vie asiaa eteenpäin. Jokainen lahjoitus on sijoitus parempiin hoitoihin, varhaisempaan diagnostiikkaan ja pidempään elämään. Meidän joukkueessamme ketään ei jätetä yksin – ei jäällä eikä elämässä”, sanoo Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.
Yhteistyökumppaneina Munien puolesta -keräyksessä ovat Liiga ja MTV. Yrityskumppaneina mukana ovat myös AIG, Black Horse, DAVA Kultamuna ja Oriflame.
Liigan jääkiekko-otteluissa tuomareilla nähdään Munien puolesta -paidat 27.2. – 8.3. ja Munien puolesta -teemaottelu Tappara-Ilves pelataan 6.3. Tampereella. Liigan verkkokaupassa ja seurojen fanikaupoissa myydään rannekkeita keräyksen hyväksi.
Kuva: Marko Anttila ja Arttu Wiskari puhuvat Munien puolesta. Kuvaaja: Karim Awad
Lisätietoa keräyksestä: syöpäsäätiö.fi
Lisätietoa kyselytutkimuksesta:
Taustatietoa
Suomen kyselyn toteutti Aula Research Oy tammikuussa 2026. Vastaajia oli 539 täysi-ikäistä miestä.
Ruotsin vertailutiedot perustuvat erilliseen kyselyyn, jonka kysymysrakenne poikkeaa Suomen kyselystä, joten prosenttilukuja ei tule tulkita suorina vastinpareina. Raportti: Swedish Cancer Society Report 2025.
Syöpäsäätiö
Syöpäsäätiö on toiminut jo yli 75 vuotta syövän voittamiseksi.
Lahjoitusvaroin toimiva Syöpäsäätiö on merkittävin syöpätutkimuksen yksityinen rahoittaja Suomessa. Sen tavoitteena on syövän voittaminen. Säätiön saamat lahjoitukset välitetään syöpätutkijoille vuosittaisten apurahojen muodossa. Syöpäsäätiön aloittaessa toimintansa yli 75 vuotta sitten 1/3 syöpään sairastuneista selvisi, nykyään 2/3 selviää. Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja, Roosa nauha -keräys, järjestetään syöpätutkimuksen hyväksi.
