Opi hallitsemaan stressiäsi uutuuskirjan avulla – säännöllinen harjoittelu saa tutkitusti tuloksia aikaan
5.3.2026 07:00:00 EET | Duodecim | Tiedote
Arjessa kohtaamme väistämättä erilaisia stressin lähteitä. Kustannus Oy Duodecimin julkaisema Hallitse stressiäsi – Tue toimintakykyä paineen alla on teoriatietoa, esimerkkejä ja harjoituksia sisältävä käytännönläheinen stressinhallinnan opas.
Uutuuskirjan on kirjoittanut anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ensihoidon osastonylilääkäri Heini Harve-Rytsälä, joka toimii myös stressinhallinnan valmentajana ja kouluttajana.
Stressi mielletään usein yksiselitteisesti negatiiviseksi ilmiöksi, josta pitäisi päästä eroon. Harve-Rytsälä muistuttaa, että stressistä on myös hyötyä. Stressin välttämisen sijaan voimme myös kehittää kykyämme ymmärtää sitä ja säätää stressireaktioitamme sopivalle tasolle.
“Stressi on elimistön ja mielen normaali reaktio johonkin, mikä vaatii toimintaa. Se on selviytymistä palveleva mekanismi.”
Stressi nostaa vireystilaa, terävöittää keskittymistä ja auttaa suoriutumaan. Ilman riittävää aktivaatiota emme pääse optimaaliseen suoritustilaan. Ongelmaksi stressi muuttuu, jos stressitaso kohoaa liian korkeaksi tai jää pitkäkestoisesti päälle ilman palautumista.
Liian matala vireystila heikentää suoriutumista yhtä lailla. Stressinhallinta tarkoittaa kykyä säädellä omaa stressitasoa tilanteen vaatimalla tavalla ja tunnistaa omat rajansa.
”Kuka tahansa voi oppia parempia stressinhallinnan taitoja. Kyse ei ole synnynnäisestä paineensietokyvystä, vaan suurelta osin opituista tavoista reagoida”, Harve-Rytsälä korostaa.
Stressinhallinta alkaa ymmärryksestä ja hyväksynnästä: stressi kuuluu elämään. Kun ilmiön tunnistaa, sitä voi alkaa säädellä.
Harjoitus ja ennakointi tekevät mestarin
Usein stressireaktion taustalla on aivojen virhetulkinta: vaaraton asia näyttäytyy uhkana. Kirja antaa välineitä näiden tulkintojen korjaamiseen oikean tiedon ja siedättämisen avulla.
Teoksessa esitellään esimerkiksi ajattelun säätelyyn liittyviä harjoitteita sekä hengitystekniikoita, joilla voi rauhoittaa autonomisen hermoston toimintaa.
Stressinhallintaa on harjoiteltava arjessa ennakoivasti, aivan kuten fyysistä kuntoa.
“Säännöllisen harjoittelun myötä keho ja mieli käynnistävät stressinhallinnan keinot automaattisesti tiukoissa tilanteissa. Kokemus selviytymisestä synnyttää luottamusta, joka itsessään laskee stressitasoa”, Harve-Rytsälä kertoo.
Vaikka stressinhallinnan keinot eivät loputtomasti korvaa riittävää unta, monipuolista ravintoa ja peruspalautumista, harjoitellut taidot auttavat lieventämään kuormituksen haittoja silloinkin, kun olosuhteet eivät ole ihanteelliset.
Harve-Rytsälä huomauttaa, että kukaan ei voi hallita stressireaktioitaan täydellisesti. Tehokasta stressin ehkäisyä onkin armollisuus itseään kohtaan – myös stressinhallinnan harjoittelussa.
Tietoa tekijästä
-
Heini Harve-Rytsälä on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja ensihoitolääketieteen dosentti.
-
Työskennellyt koko erikoislääkärin uransa sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, sekä hallinnollisissa että kliinisissä tehtävissä, joista suurimman osan FinnHEMS10-lääkärihelikopterissa.
-
Henkisesti raskaan työnsä myötä Harve-Rytsälä on myös kouluttautunut stressinhallinnan valmentajaksi ja kouluttajaksi.
-
Neljän lapsen äiti, jolle ruuhkavuodet sekä työn ja perheen yhdistämisen paineet ovat erityisen tuttuja.
Heini Harve-Rytsälä: Hallitse stressiäsi – Tue toimintakykyä paineen alla. Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2026. ISBN 978-952-360-662-3.
Lisätietoja: Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ensihoitolääketieteen dosentti Heini Harve-Rytsälä, p. 040 501 3701, heini.harve@fimnet.fi. Viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 557 9676, minna.hietakangas@duodecim.fi.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Tehtävämme on tuottaa tieteestä terveyttä. Vahvistamme tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehitämme lääkärien ammattitaitoa ja arjen työtä. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset välineet arjen työhön
