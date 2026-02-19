Akava ry

Muistutuskutsu medialle: Ilman osaamista Suomi pysähtyy – Akavan eduskustavaalitavoitteet ja korkeakoulutettujen työllisyyden tila

24.2.2026 08:02:37 EET | Akava ry | Kutsu

Tervetuloa Akavan eduskuntavaalitavoitteiden julkaisutilaisuuteen Ilman osaamista Suomi pysähtyy.

Akavan eduskuntavaalitavoitteet_Ajattele

Tilaisuudessa kerromme Akavan tavoitteista ja siitä, miten ne vaikuttavat Suomen kasvuun, kilpailukykyyn ja työmarkkinoihin. Esittelemme myös tuoreimmat luvut korkeakoulutettujen työllisyys- ja työttömyystilanteesta.

Tilaisuus pidetään torstaina 5.3. kello 11.30–12.30 Radisson Red -hotellissa (Vuorikatu 24, Park Basement -tila). Lounasta on tarjolla alkaen kello 11.00.

Ilmoitathan osallistumisestasi tilaisuuteen viestintäjohtaja Jyrki Kemppaiselle (jyrki.kemppainen@akava.fi, 040 559 7196).

Ohjelma

11.00 Lounas

11.30 Tilaisuus alkaa
Jyrki Kemppainen, viestintäjohtaja

Akavan eduskuntavaalitavoitteet – Näin rakennamme Suomesta osaamisyhteiskunnan
Maria Löfgren, puheenjohtaja

Korkeakoulutettujen työmarkkinatilanne
Pasi Sorjonen, pääekonomisti

Akavan eduskuntavaalitavoitteet: kasvu
Piia Rekilä, kasvu- ja työllisyysjohtaja

Akavan eduskuntavaalitavoitteet: työelämä
Ville Kopra, työmarkkinajohtaja

Akavan opiskelijoiden näkökulma
Kasper Laaksonen, puheenjohtaja, Akavan opiskelijat

12.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen seuraajaksi ei tarvitse ilmoittautua.

Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kuulemaan, miksi ilman osaamista Suomi pysähtyy.

Avainsanat

eduskuntavaalitvaalittyöelämäkasvutoimet

Yhteyshenkilöt

Akava ry

Akava on jäsenliittojaan edustava korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Teemme jäsenjärjestöjemme ja neuvottelujärjestöjemme kanssa yhdessä työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

