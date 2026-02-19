Muistutuskutsu medialle: Ilman osaamista Suomi pysähtyy – Akavan eduskustavaalitavoitteet ja korkeakoulutettujen työllisyyden tila

Tilaisuudessa kerromme Akavan tavoitteista ja siitä, miten ne vaikuttavat Suomen kasvuun, kilpailukykyyn ja työmarkkinoihin. Esittelemme myös tuoreimmat luvut korkeakoulutettujen työllisyys- ja työttömyystilanteesta.

Tilaisuus pidetään torstaina 5.3. kello 11.30–12.30 Radisson Red -hotellissa (Vuorikatu 24, Park Basement -tila). Lounasta on tarjolla alkaen kello 11.00.

Ilmoitathan osallistumisestasi tilaisuuteen viestintäjohtaja Jyrki Kemppaiselle (jyrki.kemppainen@akava.fi, 040 559 7196).

Ohjelma

11.00 Lounas



11.30 Tilaisuus alkaa

Jyrki Kemppainen, viestintäjohtaja



Akavan eduskuntavaalitavoitteet – Näin rakennamme Suomesta osaamisyhteiskunnan

Maria Löfgren, puheenjohtaja

Korkeakoulutettujen työmarkkinatilanne

Pasi Sorjonen, pääekonomisti

Akavan eduskuntavaalitavoitteet: kasvu

Piia Rekilä, kasvu- ja työllisyysjohtaja

Akavan eduskuntavaalitavoitteet: työelämä

Ville Kopra, työmarkkinajohtaja



Akavan opiskelijoiden näkökulma

Kasper Laaksonen, puheenjohtaja, Akavan opiskelijat

12.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen seuraajaksi ei tarvitse ilmoittautua.

Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kuulemaan, miksi ilman osaamista Suomi pysähtyy.