Pohteen palvelujen aukioloajoissa on muutoksia hiihtolomaviikolla
24.2.2026 08:01:51 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan alueella hiihtolomaviikkoa vietetään viikolla 10 eli 2.–8.3.2026. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen palvelut toimivat pääasiassa normaalisti, mutta lomaviikko tuo joitakin muutoksia palvelujen aukioloaikoihin.
Tarkemmat tiedot hiihtolomaviikon muutoksista löytyvät Pohteen verkkosivuilta sosiaali- ja terveyskeskusten yhteystiedoista sekä palvelujen tiedoista paikkakunnittain.
Hoitotarvikejakelun asiakkaita pyydetään varaamaan hoitotarvikkeita riittävästi ja tarkistamaan oman paikkakunnan hoitotarvikejakelun aukioloajat.
Digitaalinen sote-keskus ja Omaolo palvelevat normaalisti
Digitaalinen sote-keskus ja Omaolo palvelevat normaalisti hiihtolomaviikolla. Asiointi Digitaalisessa sote-keskuksessa tapahtuu kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa.
Asiakas voi halutessaan tehdä Omaolossa oirearvion, joka antaa arvion hoidon tarpeesta sekä ohjeita itsehoitoon. Oirearvion voi täyttää mihin vuorokauden aikaan tahansa. Jos oirearvion tuloksissa neuvotaan ottamaan yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiseen, tulokset voi lähettää eteenpäin. Jos Digitaalisen sote-keskus on auki, asiakas voi siirtyä suoraan chat-keskusteluun. OmaPohde ja chat-keskustelukanavat.
Asiakkaiden käytössä on myös koko maan kattava sähköinen terveyspalvelu Päivystystalo. Sieltä saa muun muassa itsehoito-ohjeita, ja sen kautta voi käyttää Päivystyshelppi-palvelua, joka ohjaa ja neuvoo äkillisissä terveysongelmissa ennen yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaiseen. Päivystystalon verkkosivut.
Päivystykseen tai kiireelliseen hoitoon hakeutuminen illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä – ensin yhteys Päivystysapuun, hätätilanteessa soitto hätänumeroon
Oulaskankaan ja Raahen kiirevastaanotoilla, Oulun seudun yhteispäivystyksessä sekä Kuusamon sosiaali- ja terveyskeskuksen päivystyksessä hoidetaan sairauksia ja vammoja, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään oman sosiaali- ja terveyskeskuksen aukeamista. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi rintakipu, halvausoireet, luumurtumat, runsas verenvuoto, äkillinen sekavuus, hengitysvaikeudet, äkillisesti alkanut voimakas päänsärky tai vatsakipu. Kiireellistä hoitoa vaativat myös psykoosi tai itsetuhoisuus.
Ympäri vuorokauden, myös yöllä, ovat auki Oulun seudun yhteispäivystys Oulun yliopistollisessa sairaalassa OYSissa sekä Kuusamon sosiaali- ja terveyskeskuksen päivystys. Oulaskankaan ja Raahen kiirevastaanotot ovat auki vuoden jokaisena päivänä kello 8–22.
Jos asukkaalla on tarve päivystykselliselle ja kiireelliselle hoidolle, tulee ottaa yhteyttä Päivystysapuun. Päivystysavussa sairaanhoitaja arvioi asiakkaan tilanteen ja ohjaa eteenpäin. Päivystysapuun saa yhteyden maksutta soittamalla numeroon 116 117. Henkilöt, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta, voivat asioida Päivystysavun maksuttomassa tekstipalvelussa.
Jos vointi on esimerkiksi yöllä huono tai kivut ovat kovat, Päivystysapuun kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, jotta asiakas voidaan ohjata hoitoon oikeaan paikkaan. Aamua ei kannata jäädä odottamaan.
Päivystysapu auttaa myös kiireellisessä hampaiden ja suun hoidon tarpeessa, kun oma hammashoitola on kiinni. Viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 10–15 auttaa hammashoidon päivystys Oulun Dentopoliksessa. Ennen lähtöä tulee soittaa hammashoidon päivystyksen numeroon 08 669 3200.
Hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kova rintakipu, äkillinen kouristelu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, tulipalo ja kolari. Hätätilanteissa potilas viedään aina joko lähimpään hoitopaikkaan tai sellaiseen paikkaan, jossa hän saa parhaan hoidon tilanteeseensa.
Lisätietoja kiirevastaanotoista ja päivystyksistä.
Kriisitilanteisiin saa apua aina
Sosiaali- ja kriisipäivystys on aina avoinna. Sosiaali- ja kriisipäivystykseen voi ottaa yhteyttä, kun haluaa tehdä kiireellisen lastensuojeluilmoituksen tai jos tarvitsee kiireellistä apua esimerkiksi perheväkivaltatilanteissa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen kautta saa myös kriisiapua äkillisten, järkyttävien tapahtumien käsittelyyn. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteystiedot.
