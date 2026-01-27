Työllisyyskatsaus │ Työttömyyden kasvu hidastui tammikuussa Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus kattaa tiedot Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntien työllisyystilanteesta. Tammikuun katsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä yhteensä 9 252 henkilöä. Viime vuoden tammikuuhun verrattuna nousua oli 293 henkilöä. Kanta-Hämeen työttömyysaste oli 11,7 prosenttia. Pirkanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 36 263 henkilöä, joka oli 4 638 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pirkanmaan työttömyysaste oli 13,4 prosenttia.
Kanta-Hämeen työttömyyden kehitys vuositasolla oli valoisampi kuin suurimmalla osalla maakuntia
Suurimmat työttömien määrät ammattiryhmittäin
- rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 1 759 henkilöä,
- palvelu- ja myyntityö 1 635 henkilöä,
- erityisasiantuntijan työ 1 057 henkilöä,
- prosessi- ja kuljetustyö 805 henkilöä,
- asiantuntijatyössä 794 henkilöä,
- muut työntekijät 909 henkilöä.
Tammikuussa ammatteihin lukeutumattomia työttömiä työnhakijoita oli 1 509 henkilöä.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui
Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna. Tammikuussa oli 3 625 yli vuoden työttömänä ollutta henkilöä, kasvua oli vuositasolla 840 henkilöä.
Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli tammikuussa kaikkiaan 1 645 henkilöä, joka oli 333 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana.
Kanta-Hämeessä rakennetyöttömiä oli noin 55 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista, määrällisesti 5 088 henkilöä.
Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 353 asiakasta vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, palveluissa oli tammikuussa kaikkiaan 2 488 henkilöä.
Työttömät työnhakijat kunnittain
9 prosentin tai alle 9 prosentin työttömyysaste oli Kanta-Hämeen kunnista Hattulassa, Hausjärvellä ja Lopella. Yli 13 prosentin työttömyys oli Forssan lisäksi Riihimäellä.
Suurimmat työttömien työnhakijoiden määrien kasvut vuositasolla olivat Hämeenlinnassa 151 henkilöä ja Riihimäellä 108 henkilöä.
Työttömien työnhakijoiden määrä laski tai pysyi entisellään Forssassa, Hausjärvellä, Lopella ja Ypäjällä.
Työttömyys kasvoi edelleen Pirkanmaalla tammikuussa, mutta kasvu hidastui
Suurimmat työttömien määrät ammattiryhmittäin
- palvelu- ja myyntityö 6 834 henkilöä,
- erityisasiantuntijan työ 6 103 henkilöä,
- rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 5 885 henkilöä,
- asiantuntijatyössä 3 233 henkilöä,
- muut työntekijät 3 069 henkilöä.
Tammikuussa ammatteihin lukeutumattomia työttömiä työnhakijoita oli 5 714 henkilöä.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui
Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna. Tammikuussa oli 13 284 yli vuoden työttömänä ollutta henkilöä, kasvua oli vuositasolla 2 654 henkilöä.
Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli tammikuussa kaikkiaan 6 453 henkilöä, joka oli 1 704 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana.
Pirkanmaalla rakennetyöttömiä oli noin 56,4 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista, määrällisesti 20 443 henkilöä.
Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 3 397 asiakasta vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, palveluissa oli tammikuussa kaikkiaan 7 896 henkilöä.
Työttömät työnhakijat kunnittain
9 prosentin tai alle 9 prosentin työttömyysaste oli Pirkanmaan kunnista Kihniössä, Pälkäneellä ja Vesilahdella. Tampereen työttömyysaste oli 15,9 prosenttia.
Suurimmat työttömien työnhakijoiden määrien kasvut vuositasolla olivat
- Tampereella 3 227 henkilöä,
- Nokialla 300 henkilöä,
- Ylöjärvi 230 henkilöä,
- Kangasalla 215 henkilöä,
- Akaassa 180 henkilöä,
- Lempäälässä 124 henkilöä,
- Urjalassa 103 henkilöä.
Työttömien työnhakijoiden määrä laski tai pysyi entisellään Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Parkanossa ja Pälkäneellä.
Koko maan tilanne
Työttömien ja lomautettujen määrä nousi tammikuussa koko maassa vuositasolla 29 832 henkilöllä. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,6 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 346 406 henkilöä, joista lomautettujen osuus 27 254 henkilöä.
Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2026
Vuoden 2026 alussa perustettiin kymmenen uutta elinvoimakeskusta nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta. Elinvoimakeskukset hoitavat mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämis- ja edistämistehtäviä. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen toimialue kattaa Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat.
Samalla perustettiin valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto, johon siirtyivät ELY-keskusten ympäristön lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät.
