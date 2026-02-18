Presidentti Stubb vierailee Ukrainassa
24.2.2026 08:27:08 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 9/2026
24.2.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Ukrainassa. Vierailulla osoitetaan Suomen vahvaa ja jatkuvaa tukea Ukrainalle tilanteessa, jossa maa on taistellut Venäjän laitonta hyökkäyssotaa vastaan jo neljä vuotta.
Vierailun aikana presidentti Stubb osallistuu keskusteluihin, joissa käsitellään muun muassa rauhanneuvottelujen tilannetta ja sen seuraavia askeleita, sekä Suomen ja Euroopan tukea Ukrainalle. Keskusteluihin osallistuvat presidentti Volodymyr Zelenskyin lisäksi muun muassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat sekä muita eurooppalaisia johtajia.
Presidentti Stubb vieraili Ukrainassa edellisen kerran syyskuussa 2025.
