Presidentti Stubb vierailee Ukrainassa

Presidentti Stubb Münchenin turvallisuuskonferenssiin 10.2.2026 16:52:27 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 7/2026 10.2.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Münchenin kansainväliseen turvallisuuskonferenssiin 13.–14. helmikuuta 2026. Turvallisuuskonferenssin keskeisiä teemoja ovat Euroopan turvallisuus ja puolustus, transatlanttiset suhteet, monenkeskisen järjestelmän tulevaisuus, muuttuva maailmanjärjestys, alueelliset konfliktit ja teknologiakehityksen vaikutus turvallisuuteen. Ukrainan rauhanprosessi ja Ukrainan tuen jatko ovat esillä useissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa konferenssin yhteydessä. Perjantaina 13. helmikuuta presidentti Stubb osallistuu lounaskeskusteluun ajankohtaisista turvallisuushaasteista sekä paneelikeskusteluun globaaleista valtasuhteista. Lisäksi presidentin ohjelmassa on Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen järjestämä keskustelu tulevaisuuden informaatioympäristöstä. Presidentti Stubb osallistuu myös keskustelutilaisuuteen Euroopan puolustuksesta, jonka järjestää European Council on Foregn Relations