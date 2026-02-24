Lapin elinvoimakeskus

Lapissa työttömyys laski eniten vuoden takaiseen verrattuna

24.2.2026 08:36:02 EET | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

Tammikuussa Lapissa oli 8 260 työtöntä työnhakijaa. Työttömyyden väheneminen verrattuna vuodentakaiseen vahvistui, sillä työttömien määrä alitti vuodentakaisen lukeman kolmantena peräkkäisenä kuukautena. Alueelliset erot työttömyydessä ovat edelleen Lapissa merkittäviä. Työttömyyden kehityksessä on erilaisia kehityssuuntia.

Työttömät työnhakijat ikäryhmän mukaan tammikuussa 2026 ja 2025.
Lapissa oli tammikuun lopussa lähes 8 260 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 980. Työttömiä oli noin 170 enemmän kuin kuukautta aiemmin, mutta yli 350 (-4 %) vähemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Koko maassa työttömiä oli 6 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

- Positiivista on, että työttömien määrä alitti vuoden takaisen kolmantena peräkkäisenä kuukautena. Lisäksi ero vuoden takaisiin lukemiin on vahvistunut, toteaa Marja Perälä Lapin elinvoimakeskuksesta.

Työttömien osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa Lapissa 10,0 % ja koko maassa 12,6 %. Lapin osuus oli maakunnista neljänneksi alin. Alin osuus oli Ahvenanmaalla (5,6 %) ja korkein Päijät-Hämeessä (15,7 %). Eniten työttömyys laski vuodentakaiseen verrattuna nimenomaan Lapissa. Lapin lisäksi työttömyys väheni Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Alueelliset erot Lapissa edelleen huomattavia

Työttömyyden kehitys on eri suuntaista Lapin eri seutukunnissa. Seutukuntien väliset erot ovatkin Lapissa edelleen huomattavia, kuten aiempinakin kuukausina.

Työttömien osuus työvoimasta oli alin ja alle Lapin keskimääräisen Tunturi-Lapin (6,6 %), Pohjois-Lapin (7,4 %) ja Rovaniemen seutukunnissa (8,9 %). Korkein osuus oli Itä-Lapin (14,1 %) ja Kemi-Tornion (12,7 %) seutukunnissa. Työttömyys väheni vuodentakaisesta Torniolaakson, Tunturi-Lapin ja Rovaniemen seutukunnissa ja lisääntyi erityisesti Kemi-Tornion seutukunnassa.

Suhteellisesti eniten Lapin kunnista työttömyys väheni Kolarissa, Muoniossa ja Pellossa. Työttömyys lisääntyi eniten Utsjoella, Simossa ja Pelkosenniemellä. Myös Lapin kaupungeissa työttömyys kehittyi eri suuntiin: työttömiä oli Rovaniemellä vähemmän ja Kemijärvellä saman verran, mutta Kemissä ja Torniossa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä heijastuu myös seutukuntakohtaiseen työttömyyden kehitykseen.

Työttömyydessä erilaisia kehityssuuntia

Alueellisten erojen suurentumisen lisäksi tammikuun luvuissa näkyy muitakin työttömyyden erilaisia kehityssuuntia. Miesten työttömyyden kehitys oli myönteisempää kuin naisilla. Ulkomaalaisten työttömyys laski enemmän kuin työttömyys Lapissa keskimäärin ja myös edelliseen kuukauteen verrattuna. Positiivista oli se, että työttömyys väheni lähes kaikilla koulutusasteilla ja lähes kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä. Nuorten työttömyys lisääntyi Lapissa vuodentakaisesta vain hieman ja huomattavasti maltillisemmin kuin koko maassa. Pitkäaikaistyöttömyyskään ei ole lisääntynyt Lapissa yhtä voimakkaasti kuin koko maassa.

Avoimissa työpaikoissa näkyi kesätöiden vaikutus

Työmarkkinatorille ilmoitettiin tammikuussa lähes 2 000 avointa työpaikkaa Lapissa. Tämä on 1 530 vähemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Tammikuussa ilmoitut kesätyöpaikat näkyvät avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen työn kestossa ja ammateissa. Suurin osa avoimista työpaikoista oli työn kestoltaan alle puoli vuotta.

Työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi eniten ammattiryhmissä palvelu- ja myyntityöntekijät (mm. ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, tarjoilijat, myyjät, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät), erityisasiantuntijat (mm. konetekniikan erityisasiantuntijat ja opetusala) ja muut työntekijät (mm. siivoojat, avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät, rakentamisen ja puutarha-alan avustavat työntekijät).

Seuraava työllisyyskatsaus (helmikuu) julkaistaan 24.3.2026.

