Lapissa työttömyys laski eniten vuoden takaiseen verrattuna
24.2.2026 08:46:16 EET | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Tammikuussa Lapissa oli 8 260 työtöntä työnhakijaa. Työttömyyden väheneminen verrattuna vuodentakaiseen vahvistui, sillä työttömien määrä alitti vuodentakaisen lukeman kolmantena peräkkäisenä kuukautena. Alueelliset erot työttömyydessä ovat edelleen Lapissa merkittäviä. Työttömyyden kehityksessä on erilaisia kehityssuuntia.
Tiedotteen loppuun päivitetty linkit työllisyyskatsaukseen.
Lapissa oli tammikuun lopussa lähes 8 260 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 980. Työttömiä oli noin 170 enemmän kuin kuukautta aiemmin, mutta yli 350 (-4 %) vähemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Koko maassa työttömiä oli 6 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
- Positiivista on, että työttömien määrä alitti vuoden takaisen kolmantena peräkkäisenä kuukautena. Lisäksi ero vuoden takaisiin lukemiin on vahvistunut, toteaa Marja Perälä Lapin elinvoimakeskuksesta.
Työttömien osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa Lapissa 10,0 % ja koko maassa 12,6 %. Lapin osuus oli maakunnista neljänneksi alin. Alin osuus oli Ahvenanmaalla (5,6 %) ja korkein Päijät-Hämeessä (15,7 %). Eniten työttömyys laski vuodentakaiseen verrattuna nimenomaan Lapissa. Lapin lisäksi työttömyys väheni Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa.
Alueelliset erot Lapissa edelleen huomattavia
Työttömyyden kehitys on eri suuntaista Lapin eri seutukunnissa. Seutukuntien väliset erot ovatkin Lapissa edelleen huomattavia, kuten aiempinakin kuukausina.
Työttömien osuus työvoimasta oli alin ja alle Lapin keskimääräisen Tunturi-Lapin (6,6 %), Pohjois-Lapin (7,4 %) ja Rovaniemen seutukunnissa (8,9 %). Korkein osuus oli Itä-Lapin (14,1 %) ja Kemi-Tornion (12,7 %) seutukunnissa. Työttömyys väheni vuodentakaisesta Torniolaakson, Tunturi-Lapin ja Rovaniemen seutukunnissa ja lisääntyi erityisesti Kemi-Tornion seutukunnassa.
Suhteellisesti eniten Lapin kunnista työttömyys väheni Kolarissa, Muoniossa ja Pellossa. Työttömyys lisääntyi eniten Utsjoella, Simossa ja Pelkosenniemellä. Myös Lapin kaupungeissa työttömyys kehittyi eri suuntiin: työttömiä oli Rovaniemellä vähemmän ja Kemijärvellä saman verran, mutta Kemissä ja Torniossa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä heijastuu myös seutukuntakohtaiseen työttömyyden kehitykseen.
Työttömyydessä erilaisia kehityssuuntia
Alueellisten erojen suurentumisen lisäksi tammikuun luvuissa näkyy muitakin työttömyyden erilaisia kehityssuuntia. Miesten työttömyyden kehitys oli myönteisempää kuin naisilla. Ulkomaalaisten työttömyys laski enemmän kuin työttömyys Lapissa keskimäärin ja myös edelliseen kuukauteen verrattuna. Positiivista oli se, että työttömyys väheni lähes kaikilla koulutusasteilla ja lähes kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä. Nuorten työttömyys lisääntyi Lapissa vuodentakaisesta vain hieman ja huomattavasti maltillisemmin kuin koko maassa. Pitkäaikaistyöttömyyskään ei ole lisääntynyt Lapissa yhtä voimakkaasti kuin koko maassa.
Avoimissa työpaikoissa näkyi kesätöiden vaikutus
Työmarkkinatorille ilmoitettiin tammikuussa lähes 2 000 avointa työpaikkaa Lapissa. Tämä on 1 530 vähemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Tammikuussa ilmoitut kesätyöpaikat näkyvät avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen työn kestossa ja ammateissa. Suurin osa avoimista työpaikoista oli työn kestoltaan alle puoli vuotta.
Työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi eniten ammattiryhmissä palvelu- ja myyntityöntekijät (mm. ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, tarjoilijat, myyjät, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät), erityisasiantuntijat (mm. konetekniikan erityisasiantuntijat ja opetusala) ja muut työntekijät (mm. siivoojat, avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät, rakentamisen ja puutarha-alan avustavat työntekijät).
Seuraava työllisyyskatsaus (helmikuu) julkaistaan 24.3.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lapin elinvoimakeskus:
Osastopäällikkö Marja Perälä, 0295 037 050
Johtava asiantuntija Tiina Keränen, 0295 037 830
sähköpostit etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Linkit
- Lapin uusin työllisyyskatsaus, tammikuu 2026
- Tuoreimmat koko maan ja elinvoimakeskusten työllisyyskatsaukset
- Työllisyyskatsaukset-sivu: Lapin työllisyyskatsaus pdf-versiona (myös aiempien katsausten pdf-versiot)
- Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, maakunnittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (KEHA-keskus)
- Työnvälitystilaston tilastokanta
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin elinvoimakeskus
Lapissa työttömyys laski eniten vuoden takaiseen verrattuna24.2.2026 08:36:02 EET | Tiedote
Tammikuussa Lapissa oli 8 260 työtöntä työnhakijaa. Työttömyyden väheneminen verrattuna vuodentakaiseen vahvistui, sillä työttömien määrä alitti vuodentakaisen lukeman kolmantena peräkkäisenä kuukautena. Alueelliset erot työttömyydessä ovat edelleen Lapissa merkittäviä. Työttömyyden kehityksessä on erilaisia kehityssuuntia.
Lappis leat ráhkadišgoahtán LUMO-prográmma23.2.2026 11:21:39 EET | Tiedote
LUMO-prográmma ulbmil lea ollašuhttit konkrehtalaš doaimmaid bissehan dihtii luonddujávkku ja doalahan dihtii luonddu girjáivuođa. Prográmma ráhkaduvvo viiddes ovttasbarggus miehtá eanangotti ja dan koordinere Lappi eallinfápmoguovddáš. Prográmmabargu lea oassi Priodiversity LIFE -fitnus.
Lapissa on aloitettu LUMO-ohjelman laadinta23.2.2026 11:18:59 EET | Tiedote
LUMO-ohjelman tarkoitus on saada aikaan konkreettisia toimia luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Ohjelmaa laaditaan laajassa yhteistyössä läpi maakunnan Lapin elinvoimakeskuksen koordinoimana. Ohjelmatyö on osa Priodiversity LIFE -hanketta.
Helmi-ohjelman tavoitteita saavutettiin Lapissa – takana harvinaisen hyvä vuosi18.2.2026 13:17:06 EET | Tiedote
Lapissa toteutettiin Helmi-elinympäristöohjelmaa monipuolisesti vuoden 2025 aikana. Toimia ympäristön tilan parantamiseksi tehtiin niin soilla, perinnebiotoopeilla, pienvesissä kuin lintuvesillä.
Lapin Pk-yritysbarometri: Tukijalat toimivat - odotukset ja työllisyyden kehitys linjassa muun maan kanssa, tekoälyn käyttö yleistyy13.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat pysyneet samalla tasolla viime syksyyn verrattuna ja ovat hieman matalampia kuin vuosi sitten. Erityisesti Meri-Lapissa yritysten näkymiä synkentävät Yhdysvaltojen asettamat tullit, kiristyneet kansainväliset suhteet sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen. TKI-toiminta on varovaisessa kasvussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme