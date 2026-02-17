Uusi jäsen KOVA ry:lle
25.2.2026 16:00:00 EET | KOVA ry | Tiedote
Joroisissa toimiva Kiinteistö Oy Honkaura on Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n uusin jäsen. KOVAn hallitus hyväksyi yhtiön KOVAn jäseneksi tänään.
KOVAn jäsenenä on nyt 139 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiötä. KOVAn jäsenet omistavat yhteensä yli 340 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.
Kiinteistö Oy Honkaura on vuonna 1976 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Joroisten kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yli 200 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2026 on 9,38 euroa neliöltä kuukaudessa.
- Vuosi alkaa myönteisesti, kun KOVA kasvaa jo heti alkuvuodesta. Jäsenmäärämme lähenee pian 150 yhtiön merkittävää rajapyykkiä. Kun jäsenmäärämme kasvaa jokaisen uuden jäsenen myötä, kasvaa myös KOVAn vaikuttavuus, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen iloitsee.
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 139 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
