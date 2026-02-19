Inginmaan uusi albumi Yhdeksän elämää on läpileikkaus tulkitsijan menneisyyteen ja ovi tulevaan
Anna Inginmaan odotettu uusi albumi Yhdeksän elämää ilmestyy huomenna perjantaina 27. helmikuuta. Muusikko Maritta Kuulan sanoittaman voimakappaleen Ring Ring video on tänään ensinäytössä Soundi-lehden sivuilla. Levyltä on julkaistu kolme singleä: voodoo-iskelmä Lemmenmalja, irti päästämisen hetkestä kertova Älä soita ja kirjailija Rosa Liksomin sanoittama Kuolleen naisen kengät, kaikki ajattomia popkappaleita, joiden tekijänä ja tulkitsijana Inginmaa on omimmillaan. Yhdeksän elämää ei ole Inginmaalle vain projekti muiden joukossa, vaan pitkään kytenyt unelma, uudistuminen ja vapautuminen.
– Olen pitkään haaveillut ajattomasta popalbumista, jossa säveltämäni biisit ovat keskiössä. Jazz on osa minua ja kuuluu myös näissä biiseissä, mutta juuri nyt on oikea aika julkaista vihdoin nämä kappaleet, joita olen kantanut jo pitkään mukanani”, Inginmaa toteaa.
Ring ring syntyi eräänä unettomana yönä, kun Inginmaa tapaili melodiaa pianolla kotona ja keksi lallatella melodiaa pseudoranskaksi. Hän huomasi, että sitä kautta syntyi aivan uusia tunnelmia ja harmonioita. Inginmaa sävelsi Ring ringin siltä istumalta.
– Ring Ring kertoo viimeisestä illasta ennen toisen lähtöä. Lopullisuuden tunne ja ikävä yllättää sen, joka jää, kesken baari-illan. Ei tässä elämässä, ehkä seuraavassa?, Inginmaa taustoittaa kappaleen haikeaa tarinaa.
Yhdeksän elämää -levyn kappaleet peilaavat tekijänsä vuosien varrella vahvuuksiksi kasvaneita ominaisuuksia: herkkyyttä, tummia varjoja ja vahvoja melodioita. Inginmaan vaikutteet tulevat mm. 1960-luvun ranskalaisesta elokuvamusiikista, voodoo-rytmeistä ja kaihoisasta iskelmästä – elementeistä, joista hänen voimakas tulkitsijapersoonansa ja musiikintekijyytensä välittyy kirkkaimmillaan. Levy on henkilökohtainen ja rehellinen mielikuvituksen vapaa leikkikenttä ja läpileikkaus artistin eletystä elämästä, ihmisyyden ristiriitaisuudesta, kaikkeen vaikuttavista ihmistä suuremmista voimista, maagisista aamuöisistä kohtaamisista, vaikeuksien ja epäilysten voittamisesta. Sävellyksissä voidaan kuulla kaikuja Inginmaata musiikintekijyyteen inspiroineista tyylijeista ja niiden unohtumattomimmista tekijöistä, esimerkkeinä ranskalainen elokuvasäveltäjä Michel Legrand, kotimainen jazz- ja iskelmäikoni Carola Standertskjöld ja Inginmaan aikalaisista laulaja-lauluntekijöistä esimerkiksi ruotsalainen poplaulaja Lykke Li.
Inginmaa on uransa varrella tehnyt yhteistyötä ja -keikkoja yli genrerajojen erilaisten muusikkojen kuten Kauko Röyhkän, Jori Hulkkosen, Jukka Eskolan, Jukka Perkon sekä esimerkiksi The Hypnomen -yhtyeen kanssa.
Yhdeksän elämää -albumin on tuottanut muun muassa Lyyti-, Arppa- ja J. Karjalainen -yhtyeistä tuttu muusikko-tuottaja Antti Vuorenmaa. Mukana on kokonaan Inginmaan säveltämiä sekä yhdessä kitaristi Pekka Laineen ja Kyösti Salokorven kanssa kirjoitettuja kappaleita. Teksteistä vastaavat laulaja-muusikko Maritta Kuula, Finlandia-palkittu kirjailija Rosa Liksom, Rosita Luu -yhtyeestä tuttu Merita Berg ja Kauko Röyhkä.
Kappaleiden tekijätiedot ja ISRC-koodit:
01. Lemmenmalja, säv: Anna Inginmaa / Kyösti Salokorpi, san: Anna Inginmaa / Kyösti Salokorpi, ISRC FITTS2500298
02. Älä soita, säv: Anna Inginmaa / Pekka Laine, san: Maritta Kuula, ISRC FITTS2500344
03. Koti-ikävä, säv: Anna Inginmaa, san: Maritta Kuula, ISRC FITTS2500435
04. Hullu akka, säv: Anna Inginmaa / Pekka Laine, san: Maritta Kuula, ISRC FITTS2500436
05. Sulautuminen, säv: Anna Inginmaa / Pekka Laine, san: Rosa Liksom, ISRC FITTS2500437
06. Aaverakastaja, säv: Anna Inginmaa, san: Kauko Röyhkä, ISRC FITTS2500438
07. Milky Wayn laidalla, säv: Anna Inginmaa, san: Merita Berg, ISRC FITTS2500439
08. Salamurhaaja, säv: Anna Inginmaa / Pekka Laine, san: Maritta Kuula, ISRC FITTS2500440
09. Kuolleen naisen kengät, säv: Anna Inginmaa / Pekka Laine, san: Rosa Liksom, ISRC FITTS2500441
10. Ring Ring, säv: Anna Inginmaa, san: Maritta Kuula, ISRC FITTS2500442
11. Aarre, säv: Anna Inginmaa / Pekka Laine, san: Merita Berg, ISRC FITTS2500443
Inginmaan Yhdeksän elämää -albumin julkistuskeikat:
11.3.2026 INGINMAA: G Livelab, Helsinki
https://glivelab.fi/events/68c3cf97d97cbb14aa37e537/
12.3.2026 INGINMAA: G Livelab, Tampere
https://glivelab.fi/tampere/events/inginmaa-levynjulkkarit-68d4f33e76ccd57f634ea352/
27.3.2026 INGINMAA: Espoo, Kannusali
https://www.lippu.fi/event/inginmaa-kannusali-20755139/
