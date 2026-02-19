Inginmaan uusi albumi Yhdeksän elämää on läpileikkaus tulkitsijan menneisyyteen ja ovi tulevaan

– Olen pitkään haaveillut ajattomasta popalbumista, jossa säveltämäni biisit ovat keskiössä. Jazz on osa minua ja kuuluu myös näissä biiseissä, mutta juuri nyt on oikea aika julkaista vihdoin nämä kappaleet, joita olen kantanut jo pitkään mukanani”, Inginmaa toteaa.

Ring ring syntyi eräänä unettomana yönä, kun Inginmaa tapaili melodiaa pianolla kotona ja keksi lallatella melodiaa pseudoranskaksi. Hän huomasi, että sitä kautta syntyi aivan uusia tunnelmia ja harmonioita. Inginmaa sävelsi Ring ringin siltä istumalta.

– Ring Ring kertoo viimeisestä illasta ennen toisen lähtöä. Lopullisuuden tunne ja ikävä yllättää sen, joka jää, kesken baari-illan. Ei tässä elämässä, ehkä seuraavassa?, Inginmaa taustoittaa kappaleen haikeaa tarinaa.

Yhdeksän elämää -levyn kappaleet peilaavat tekijänsä vuosien varrella vahvuuksiksi kasvaneita ominaisuuksia: herkkyyttä, tummia varjoja ja vahvoja melodioita. Inginmaan vaikutteet tulevat mm. 1960-luvun ranskalaisesta elokuvamusiikista, voodoo-rytmeistä ja kaihoisasta iskelmästä – elementeistä, joista hänen voimakas tulkitsijapersoonansa ja musiikintekijyytensä välittyy kirkkaimmillaan. Levy on henkilökohtainen ja rehellinen mielikuvituksen vapaa leikkikenttä ja läpileikkaus artistin eletystä elämästä, ihmisyyden ristiriitaisuudesta, kaikkeen vaikuttavista ihmistä suuremmista voimista, maagisista aamuöisistä kohtaamisista, vaikeuksien ja epäilysten voittamisesta. Sävellyksissä voidaan kuulla kaikuja Inginmaata musiikintekijyyteen inspiroineista tyylijeista ja niiden unohtumattomimmista tekijöistä, esimerkkeinä ranskalainen elokuvasäveltäjä Michel Legrand, kotimainen jazz- ja iskelmäikoni Carola Standertskjöld ja Inginmaan aikalaisista laulaja-lauluntekijöistä esimerkiksi ruotsalainen poplaulaja Lykke Li.

Inginmaa on uransa varrella tehnyt yhteistyötä ja -keikkoja yli genrerajojen erilaisten muusikkojen kuten Kauko Röyhkän, Jori Hulkkosen, Jukka Eskolan, Jukka Perkon sekä esimerkiksi The Hypnomen -yhtyeen kanssa.

Yhdeksän elämää -albumin on tuottanut muun muassa Lyyti-, Arppa- ja J. Karjalainen -yhtyeistä tuttu muusikko-tuottaja Antti Vuorenmaa. Mukana on kokonaan Inginmaan säveltämiä sekä yhdessä kitaristi Pekka Laineen ja Kyösti Salokorven kanssa kirjoitettuja kappaleita. Teksteistä vastaavat laulaja-muusikko Maritta Kuula, Finlandia-palkittu kirjailija Rosa Liksom, Rosita Luu -yhtyeestä tuttu Merita Berg ja Kauko Röyhkä.

Kataloginumero: TWIN303

Kappaleiden tekijätiedot ja ISRC-koodit:

01. Lemmenmalja, säv: Anna Inginmaa / Kyösti Salokorpi, san: Anna Inginmaa / Kyösti Salokorpi, ISRC FITTS2500298

02. Älä soita, säv: Anna Inginmaa / Pekka Laine, san: Maritta Kuula, ISRC FITTS2500344

03. Koti-ikävä, säv: Anna Inginmaa, san: Maritta Kuula, ISRC FITTS2500435

04. Hullu akka, säv: Anna Inginmaa / Pekka Laine, san: Maritta Kuula, ISRC FITTS2500436

05. Sulautuminen, säv: Anna Inginmaa / Pekka Laine, san: Rosa Liksom, ISRC FITTS2500437

06. Aaverakastaja, säv: Anna Inginmaa, san: Kauko Röyhkä, ISRC FITTS2500438

07. Milky Wayn laidalla, säv: Anna Inginmaa, san: Merita Berg, ISRC FITTS2500439

08. Salamurhaaja, säv: Anna Inginmaa / Pekka Laine, san: Maritta Kuula, ISRC FITTS2500440

09. Kuolleen naisen kengät, säv: Anna Inginmaa / Pekka Laine, san: Rosa Liksom, ISRC FITTS2500441

10. Ring Ring, säv: Anna Inginmaa, san: Maritta Kuula, ISRC FITTS2500442

11. Aarre, säv: Anna Inginmaa / Pekka Laine, san: Merita Berg, ISRC FITTS2500443









Inginmaan Yhdeksän elämää -albumin julkistuskeikat:

11.3.2026 INGINMAA: G Livelab, Helsinki

https://glivelab.fi/events/68c3cf97d97cbb14aa37e537/

12.3.2026 INGINMAA: G Livelab, Tampere

https://glivelab.fi/tampere/events/inginmaa-levynjulkkarit-68d4f33e76ccd57f634ea352/

27.3.2026 INGINMAA: Espoo, Kannusali

https://www.lippu.fi/event/inginmaa-kannusali-20755139/







INGINMAA-soolokeikat myy:

Jarmo Korpi/Stupido Records & Booking

jallu@stupido.fi

+358 (0)50 337 1770









Inginmaa Facebook

Inginmaa Instagram

Inginmaa nettisivut