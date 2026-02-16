Sähkövarastojen yhteisteho Suomessa jo yli 1 000 MW
24.2.2026 10:55:54 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Sähkövarastot tarjoavat sähköjärjestelmäämme välttämätöntä joustoa. Fingridin keräämien ja arvioimien tietojen mukaan Suomen sähköverkkoihin on liitetty teholtaan jo noin 1 050 MW sähkövarastoja ja liittämistahdin odotetaan jatkuvan nopeana myös tulevina vuosina. Tietoa sähkövarastojen arvioidusta kokonaiskapasiteetista aletaan lähiaikoina julkaista Fingridin internet-sivuilla. Sähkövarastot on tärkeä sijoittaa sähköverkkoihin siten, etteivät verkot ruuhkautuisi alueellisesti.
Fingrid on alkanut keräämään tietoja Suomen sähköverkkoon liitetyistä vähintään 1 MW:n kokoisista sähkövarastoista. Varastoja oli helmikuun alkuun mennessä ilmoitettu 261 kappaletta, ja teholtaan ne ovat yhteensä noin 980 MW. Lisäksi sähköjärjestelmässä on lukuisia pienempiä akkuja, ja niiden kapasiteetiksi on arvioitu noin 70 MW Fingridin ylläpitämien reservimarkkinoiden kautta saatujen tietojen perusteella. Yhteensä Suomen sähköverkkoihin on siis tähän mennessä liitetty sähkövarastoja teholtaan noin 1 050 MW:n verran.
Tämä teho tarkoittaa, että sähkövarastoista voisi purkaa hetkellisesti tehoa yhtä paljon kuin Loviisan ydinvoimalayksiköt (á 507 MW) tuottavat yhteensä sähköä. Jos kaikki Suomen sähkövarastot puolestaan olisivat latauksessa yhtä aikaa täydellä tehollaan, vastaisi teho kaksi kertaa koko Tampereen kaupungin sähkönkulutushuippua*.
Suomen sähkövarastojen liitynnät, tehot ja sijainti:
- 56 % sähkövarastoista on liitetty jakeluverkkoon ja 44 % kantaverkkoon.
- 85 % sähkövarastoista on teholtaan alle 2 MW, 8 % on teholtaan 2-10 MW ja 6 % on yli 10 MW.
- Sähkövarastojen kokonaistehosta 31 % tulee alle 2 MW varastoista, 12 % 2-10 MW varastoista ja 57 % yli 10 MW varastoista.
- Noin puolet sähkövarastoista sijaitsee Tampere-Lahti-Lappeenranta -linjan eteläpuolella, mikä on sähköjärjestelmässämme vahvasti kulutuspainotteista aluetta.
Tietoa sähkövarastojen arvioidusta kokonaiskapasiteetista aletaan lähiaikoina julkaista Fingridin internet-sivuilla ja avoimen datan -palvelussa.
Sähkövarastojen sijainti tärkeää sähköjärjestelmän kannalta
Sähkövarastot tukevat sähköjärjestelmän joustavuutta osallistumalla reservimarkkinoille ja enenevissä määrin myös tuotannon ja kulutuksen tasapainotukseen sähköpörssissä. Sähköverkon siirto- ja liityntäkapasiteetin kannalta sähkövarastot ovat paikoin haastavia, koska varasto varaa verkosta kapasiteettia sekä lataus- että purkusuuntaan. Tilanne alkaa näkyä sähköverkoissa erityisesti nyt, kun sähkövarastokapasiteetti on nopeassa kasvussa ja yksittäisten varastojen kokoluokat merkittäviä. Yksittäiset suuret sähkövarastot voivat vastata jo teholtaan keskisuurta suomalaista kaupunkia.
Koska sähkövarastojen liiketoiminta on lähtökohtaisesti paikkariippumatonta, olisi tärkeää, etteivät ne ruuhkauta verkkoja ja hidasta etenkin sijainnista riippuvien sähkön kulutushankkeiden liittämistä verkkoon. Fingrid etsiikin jatkuvasti sähkövarastoille parhaiten soveltuvia liittymispisteitä ja edesauttaa liityntöjen toteuttamista niihin.
*Tampereen Energia Sähköverkkojen uutisoinnin mukaan sähkön kulutus Tampereella saavutti uuden 505 MW huipun 8.1.2026 klo 17.
