Kouvolan lääkärihelikopteritukikohta vihittiin käyttöön

Kouvolan lääkärihelikopteritukikohdan avajaisia vietettiin 23. helmikuuta. Uusi tukikohta vahvistaa Kaakkois-Suomen ensihoitopalveluita, ja sen myötä Suomessa on nyt valtakunnallinen kahdeksan lääkäri- ja lääkintähelikopteritukikohdan verkosto.