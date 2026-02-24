Turun yliopisto

Suomalaiset nuoret aikuiset toivovat tulevaisuudelta talouden kestävää kasvua ja hyvinvoinnin oikeudenmukaista jakautumista

25.2.2026 09:00:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote

Jaa

Suomen talouden tulevaisuuden pohtiminen kiinnostaa nuoria aikuisia, osoittaa Turun yliopiston tutkijoiden tekemä selvitys. Nuoret toivovat inhimillisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta, jossa hyvinvointi jakautuu nykyistä oikeudenmukaisemmin.

Henkilö kävelee Turun kauppakorkeakoulun pääsisäänkäynnin edessä talvella.

Suomalaisten nuorten aikuisten toiveissa talouden ja yhteiskunnan tulevaisuuden kehitykselle korostuvat solidaarisuus, kestävä kehitys, luontoyhteys ja itsensä kehittäminen. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijat kartoittivat Z-sukupolven, eli 18–29-vuotiaiden näkemyksiä Suomen talouden toivotuista tulevaisuuksista vuonna 2040. Selvitykseen osallistui 87 henkilöä eri puolilta Suomea ja eri koulutusasteilta.

– He kirjoittivat yhteensä 172 yhteiskunnallista ja henkilökohtaista tulevaisuuskertomusta Suomen yhteiskunnan ja talouden kehityksestä. Kirjoitukset avaavat näkymän nuorten aikuisten talousajatteluun, tulevaisuudelle asetettuihin toiveisiin ja taustalla kyteviin huoliin, kuten eriarvoisuuden kasvuun tai teknologisen kehityksen kielteisiin seurauksiin, kertoo yliopisto-opettaja Hanna Heino Turun yliopistosta.

Selvitykseen osallistuneet kokivat, ettei tulevaisuuden hyvinvointi voi nojata jatkuvaan talouskasvuun ja luonnonvarojen ylikulutukseen. Toivottujen tulevaisuuksien saavuttaminen edellyttää osallistuneiden mukaan kuitenkin perustavanlaatuisia yhteiskunnallisia muutoksia, kuten demokratian rakenteiden uudistamista, terveempää julkista keskustelua sekä tutkittuun tietoon perustuvaa ja kansalaisia osallistavaa päätöksentekoa.

Nuoret aikuiset nostivat talouskeskusteluun myös yhteiskunnallisia teemoja, ja he halusivat puhua esimerkiksi sosiaaliturvasta, julkisista palveluista, mielenterveydestä, työelämään pääsystä ja työssäjaksamisesta osana talouden kehitystä, jota ei voi mitata pelkästään BKT:n kasvuna. Tutkijoiden mukaan selvityksen tulokset antavatkin äänen nuorille aikuisille, joiden näkemykset ovat olleet niukasti esillä kriiseihin ja kasvun puutteeseen keskittyneessä talouskeskustelussa.

– Nuorten aikuisten näkemysten kuuleminen on tärkeää, sillä nyt tehtävät päätökset vaikuttavat juuri heidän tulevaisuuteensa. Ilman tulevaisuususkoa ja osallisuutta nuoret ovat vaarassa jäädä ulkopuolelle heitä koskevasta päätöksenteosta ja julkisesta keskustelusta. Toivommekin, että nämä tulokset, nuorten aikuisten talousajattelua syventävät tulevaisuustarinat sekä päättäjille antamamme suositukset nostavat esiin nuorten näkemyksiä Suomen talouden tulevaisuuksista, Heino sanoo.

Raportin tuloksia esitellään Turun yliopiston järjestämässä tilaisuudessa, johon myös median edustajat ovat tervetulleita: Lapset, nuoret ja oppiminen: monialainen keskustelufoorumi – nuoret ja talous, 4.3.2026 klo 14.30–16.00, Vierailukeskus Joki, Lemminkäisenkatu 12b, Turku.

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toteuttama projekti oli osa Sitran rahoittamaa selvitysten kokonaisuutta, jossa etsittiin vaihtoehtoisia näkemyksiä Suomen talouden kasvun tulevaisuuksille. Hankkeen tavoitteena oli laajentaa talouden tulevaisuuksista käytävää keskustelua, tarjota uusia näkökulmia talouskeskusteluun sekä mahdollistaa nuorten aikuisten osallistuminen talouden tulevaisuuksien rakentamiseen. Osana raporttia julkistettiin myös suositukset päättäjille nuorten osallisuuden lisäämiseksi talouskeskustelussa.

Avainsanat

turun yliopistonuorettulevaisuudentutkimus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Piirroskuva, jossa henkilö kastelee kasveja parvekkeella vehreässä kaupunkimaisemassa.
Kuvittaja Iida Kiela visualisoi hankkeessa koostetut tulevaisuustarinat. "Kohti uutta jälleenrakennusta" kertoo vuoden 2040 Suomesta, jossa jatkuvasta talouskasvun tavoittelusta on luovuttu ilmastonmuutok-seen sopeutumiseksi.
Iida Kiela
Lataa
Piirroskuva, jossa kaksi henkilöä keskustelevat futuristisessa toimistossa. Toinen näyttää hologrammilta.
Kuvittaja Iida Kiela visualisoi hankkeessa koostetut tulevaisuuskuvat. "Luovuusloikka" kuvaa tulevaisuutta vuonna 2040, jossa luovuus ja inhimillinen osaaminen ovat tärkeitä teknologisen kehityksen rinnalla.
Lataa

Linkit

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.

Turun yliopiston mediatiedotteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto

Satakunnan esihistoriaa tehdään koululaisille ja kansalaisille tutuksi 3D-teknologian avulla24.2.2026 10:23:06 EET | Tiedote

Satakunnan esihistoriaan on pian mahdollista tutustua uudella tavalla, kun Satakunnan Museon arkeologisia kokoelmia 3D-digitoidaan museon ja Turun yliopiston kone- ja materiaalitekniikan laitoksen uudessa yhteistyöhankkeessa. Nämä digitaaliset mallit voidaan tulostaa 3D-tulostimella. Digitaaliset mallit julkaistaan Finna-palvelussa osana koulujen opetusmateriaalia, ja ne ovat vapaasti kaikkien kansalaisten käytettävissä.

Seuraavan sukupolven OLEDit nojaavat tarkasti viritettyihin mikrokaviteetteihin20.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote

Tutkijat ovat kehittäneet mikrokaviteetti-OLED-teknologiaa koskevan yhtenäisen teorian, joka ohjaa tehokkaampien ja kestävämpien laitteiden kehitystä. Tutkimus paljastaa yllättävän verrannollisuuden: valon liiallinen puristaminen OLEDin sisällä voi itse asiassa pienentää laitteen suorituskykyä. Maksimitehokkuus saavutetaankin materiaali- ja kaviteettiparametrien herkällä tasapainolla.

Ainutlaatuinen löytö sai tutkijatkin hämmästymään: harvinainen supernova voi tarjota uuden tavan mitata universumin laajenemisnopeutta19.2.2026 11:45:08 EET | Tiedote

Jo sadan vuoden ajan on tiedetty, että universumi laajenee. Laajenemisen tarkka nopeus on kuitenkin kysymys, joka edelleen haastaa kosmologian vakiomallin. Nyt kansainvälinen tutkijaryhmä on löytänyt ainutlaatuisen supernovan eli räjähtävän tähden. Se voi tarjota uuden tavan mitata universumin laajenemisnopeutta. Havainto tehtiin Pohjoismaisella optisella teleskoopilla NOT:lla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye