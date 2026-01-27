Kutsu medialle: 22 tyttöä -valokuvanäyttely avautuu Kauppakeskus Redissä 7. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi.
2.3.2026 15:49:02 EET | Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI | Kutsu
Kauppakeskus Redi ja Suomen World Vision avaavat 7. maaliskuuta 22 tyttöä -valokuvanäyttelyn, joka nostaa esiin vakavan faktan: joka minuutti 22 tyttöä pakotetaan naimisiin. Avajaistapahtumassa on myös ainutlaatuinen second hand ‑vaaterekki, jonka jokainen vaate maksaa teeman mukaisesti 22 euroa. Tunnettujen suomalaisten lahjoittamat vaatteet nostavat konkreettisesti esiin tuen tyttöjen oikeuksille, ja kaikki tuotot ohjataan lyhentämättöminä World Visionin Mimmirahastoon.
22 tyttöä -valokuvanäyttely tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä tärkeän aiheen äärelle. Valokuvaaja Laura Ojan kuvat kertovat tyttöjen ja naisten elämästä eri puolilla maailmaa. Näyttelyn nimi viittaa karuun tosiasiaan: joka minuutti 22 tyttöä pakotetaan naimisiin. Avajaisissa vaikuttaja Hanna Angelvuo johdattaa yleisön kuvien äärelle ja jakaa omia ajatuksiaan ilmiöstä sekä sen vaikutuksista tyttöjen tulevaisuuteen.
Avajaistapahtumassa on lisäksi ainutlaatuinen second hand -vaaterekki, jonka jokainen vaatekappale maksaa teeman mukaisesti 22 euroa ja toimii konkreettisena kannanottona tyttöjen oikeuksien puolesta. Rekin vaatteet on saatu lahjoituksina tunnetuilta suomalaisilta ja lahjoituksia ovat tehneet mm. Maaret Kallio, Ellen Jokikunnas, Janna, Lotta Hintsa, Laura Friman ja Teresa Välimäki, jotka haluavat omalla panoksellaan tukea tyttöjen oikeuksia. Kaikki rekin vaatteista saadut tuotot menevät lyhentämättöminä World Visionin Mimmirahastoon.
Yleisöllä on myös mahdollisuus lahjoittaa paikan päällä World Visionin Mimmirahastoon, joka tukee tyttöjen oikeutta koulutukseen ja turvalliseen lapsuuteen.
22 tyttöä -näyttely sijaitsee Redin toisessa kerroksessa, ja se avautuu yleisölle naistenpäivän aattona. Näyttely on esillä maaliskuun loppuun saakka ja siihen voi vapaasti tulla tutustumaan Redin aukioloaikoina.
Tapahtuman tiedot
22 tyttöä -näyttelyn avajaiset
Aika: lauantai 7.3. klo 13–15
Paikka: Kauppakeskus Redi, 2. kerros
Järjestäjät: Suomen World Vision ja Kauppakeskus Redi
Yhteyshenkilöt
Anna PollariViestintäpäällikköSuomen World VisionPuh:+358 40 515 4592anna.pollari@worldvision.fiwww.worldvision.fi
Essi PaltamaaMarkkinointipäällikköKauppakeskus RediPuh:+358 40 750 9760essi.paltamaa@redi.fiwww.redi.fi
