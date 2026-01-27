Kutsu medialle: 22 tyttöä -valokuvanäyttely avautuu Kauppakeskus Redissä 7. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi.

2025 oli kauppakeskus Redille vahvan kasvun ja ennätyksellisen vuokralaistyytyväisyyden vuosi 27.1.2026 10:20:22 EET | Tiedote

Kauppakeskus Redin vuosi 2025 oli kasvun ja onnistuneen kehitystyön vuosi: kävijämäärä kasvoi 9,1 % ja vuokralaisten myynnit 4 %. Samalla vuokralaistyytyväisyys nousi Redin historian korkeimmalle tasolle. Redi jatkaa määrätietoista työtään kohti entistä toimivampaa ja viihtyisämpää kokonaisuutta, kehittäen palveluitaan ja asiointikokemusta kasvavan Kalasataman tarpeisiin.