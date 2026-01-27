Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI

Kutsu medialle: 22 tyttöä -valokuvanäyttely avautuu Kauppakeskus Redissä 7. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi.

2.3.2026 15:49:02 EET | Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI | Kutsu

Jaa

Kauppakeskus Redi ja Suomen World Vision avaavat 7. maaliskuuta 22 tyttöä -valokuvanäyttelyn, joka nostaa esiin vakavan faktan: joka minuutti 22 tyttöä pakotetaan naimisiin. Avajaistapahtumassa on myös ainutlaatuinen second hand ‑vaaterekki, jonka jokainen vaate maksaa teeman mukaisesti 22 euroa. Tunnettujen suomalaisten lahjoittamat vaatteet nostavat konkreettisesti esiin tuen tyttöjen oikeuksille, ja kaikki tuotot ohjataan lyhentämättöminä World Visionin Mimmirahastoon.

Ryhmä nuoria tyttöjä koulupuvuissa istuu ja seisoo ulkona portailla, iloisina ja hymyilevinä.
Kuva: Laura Oja

22 tyttöä -valokuvanäyttely tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä tärkeän aiheen äärelle. Valokuvaaja Laura Ojan kuvat kertovat tyttöjen ja naisten elämästä eri puolilla maailmaa. Näyttelyn nimi viittaa karuun tosiasiaan: joka minuutti 22 tyttöä pakotetaan naimisiin. Avajaisissa vaikuttaja Hanna Angelvuo johdattaa yleisön kuvien äärelle ja jakaa omia ajatuksiaan ilmiöstä sekä sen vaikutuksista tyttöjen tulevaisuuteen. 

Avajaistapahtumassa on lisäksi ainutlaatuinen second hand -vaaterekki, jonka jokainen vaatekappale maksaa teeman mukaisesti 22 euroa ja toimii konkreettisena kannanottona tyttöjen oikeuksien puolesta. Rekin vaatteet on saatu lahjoituksina tunnetuilta suomalaisilta ja lahjoituksia ovat tehneet mm. Maaret Kallio, Ellen Jokikunnas, Janna, Lotta Hintsa, Laura Friman ja Teresa Välimäki, jotka haluavat omalla panoksellaan tukea tyttöjen oikeuksia. Kaikki rekin vaatteista saadut tuotot menevät lyhentämättöminä World Visionin Mimmirahastoon. 

Yleisöllä on myös mahdollisuus lahjoittaa paikan päällä World Visionin Mimmirahastoon, joka tukee tyttöjen oikeutta koulutukseen ja turvalliseen lapsuuteen. 

22 tyttöä -näyttely sijaitsee Redin toisessa kerroksessa, ja se avautuu yleisölle naistenpäivän aattona. Näyttely on esillä maaliskuun loppuun saakka ja siihen voi vapaasti tulla tutustumaan Redin aukioloaikoina. 

Tervetuloa! 

Tapahtuman tiedot 

22 tyttöä -näyttelyn avajaiset 

Aika: lauantai 7.3. klo 13–15 

Paikka: Kauppakeskus Redi, 2. kerros 

Järjestäjät: Suomen World Vision ja Kauppakeskus Redi 

Avainsanat

valokuvanäyttelynaistenpäiväworldvisiontyttöjenoikeudetsecondhandnaistenoikeudetkauppakeskusmimmirahasto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ryhmä nuoria tyttöjä koulupuvuissa istuu ja seisoo ulkona portailla, iloisina ja hymyilevinä.
Kuva: Laura Oja
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI

2025 oli kauppakeskus Redille vahvan kasvun ja ennätyksellisen vuokralaistyytyväisyyden vuosi27.1.2026 10:20:22 EET | Tiedote

Kauppakeskus Redin vuosi 2025 oli kasvun ja onnistuneen kehitystyön vuosi: kävijämäärä kasvoi 9,1 % ja vuokralaisten myynnit 4 %. Samalla vuokralaistyytyväisyys nousi Redin historian korkeimmalle tasolle. Redi jatkaa määrätietoista työtään kohti entistä toimivampaa ja viihtyisämpää kokonaisuutta, kehittäen palveluitaan ja asiointikokemusta kasvavan Kalasataman tarpeisiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye